Уау-дебют Кутателадзе: забил пяткой в первом матче в РПЛ! А Юран ведь не планировал его выпускать

Все мы давно знаем Николоза Кутателадзе: он залетал в «ПСЖ», потом приходил «Спартак», но никак не мог выйти в РПЛ. Наконец вышел – и в первом же матче спас для «Пари НН» ничью с «Динамо» (1:1) в Москве. Да еще и забил пяткой – вот это дебют!

Кутателадзе дал шоу за шесть минут, «Динамо» забило только с пенальти

Матч начался очень стремительно: Федор Смолов забил с пенальти на восьмой минуте после необязательного фола Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине. Федор подскочил перед ударом и чуть не ошибся, но мяч от штанги залетел в ворота.

Гости выровняли игру и во втором тайме практически ни в чем не уступали. Даже заработали пенальти, но после подсказки ВАР 11-метровый отменили.

«Пари НН» отыгрался и без пенальти – на 88-й минуте издевательским ударом пяткой! Хуан Боселли прострелил – и Николоз Кутателадзе красиво замкнул. Это был его дебют в РПЛ, за шесть минут до гола он заменил Николая Калинского.

А ведь Кутателадзе вышел на поле случайно. «Планировали выпускать Кутателадзе? Нет, потому что рассчитывали подводить поступательно. Играл он не с листа, но и не полностью адаптированным. Спросил перед игрой, насколько он готов. Минут на 10-15 – такой был ответ. Скорее всего не понадобится, так я подумал. Но в итоге Кутателадзе нам помог», – приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В конце матча нижегородцы могли победить – вырывавшегося к воротам Зе Турбо сбили прямо перед штрафной, но Боселли запустил мяч выше. Осталось 1:1.

Кутателадзе залетал в «ПСЖ», пробивался в «Спартак» и возвращался во Францию

Кутателадзе с восьми лет летает по академиям европейских клубов. Были несколько сезонов в «Спарте», просмотр в «Милане» («забил 7 голов в товарищеском матче, но почему-то не взяли») и «Барселоне» («мальчик хороший, мы будем следить»). Потом форвард попал в академию «Лилля», позже на просмотре в «ПСЖ» в одной игре сделал 3+2, в другой – забил два мяча.

В тот момент «ПСЖ» подписал Неймара. «Он сам подозвал: «Фотку хочешь?» Я кивнул. Не почувствовал от него какой-то звездности. Обычный человек. То же самое могу сказать и о Мбаппе с Кимпембе», – рассказывал футболист блогу «Блогбастер».

Ради дебюта во взрослом футболе Кутателадзе пришлось уйти – посоветовал спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт. На просмотр звали «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, но не вышло из-за отсутствия британской визы.

В юном возрасте Кутателадзе перешел в «Анжи», но в заявку так и не попал, зато залетел в «Спартак» по приглашению Томаса Цорна. Дебютировал в молодежке с голевым пасом против ЦСКА, сделал 11+5 на второй сезон, впервые сыграл на взрослом уровне в Первой лиге за «Спартак-2» и даже получил предложение от «Зенита».

«Я многому научился в «Спартаке», вырос и как футболист, и как личность», – делился Кутателадзе.

На сезон-2022/23 Кутателадзе перебрался в «Родез» (Лига 2), но играл за резервистов в пятой французской лиге. В сентябре он вернулся в Россию, кажется, играть во Франции не давали.

«Он говорит, что во Франции ему четко сказали, что ты играть здесь не будешь – либо отказывайся от гражданства. Желание у него запредельное. Молодец, я им горжусь, что приехал», – сказал Юран.

Следующий матч у «Пари НН» и Кутателадзе на Кубок – как раз против «Спартака».

«Пари НН» впервые за пять месяцев забил в гостях – в прошлый раз тоже пострадало «Динамо»

Итоги матча:

● Константин Тюкавин заработал восьмой пенальти в РПЛ в карьере. Чаще него с 2020 года это делает только Николай Комличенко (11).

● Самый дорогой летний новичок РПЛ Бителло вышел на 59-й минуте. Выполнил хороший навес на едва не забившего Скопинцева, заработал пару фолов, но по воротам за это время ни разу не пробил. Более цельное впечатление получим на следующей неделе – там два важных матча: с «Краснодаром» на Кубок и со «Спартаком» в РПЛ.

● В этом сезоне РПЛ лишь в одной игре «Динамо» было забито меньше трех мячей (2:0 над «Балтикой»). Матч против «Пари НН» стал вторым.

● За прошлые семь туров «Пари НН» забил только один мяч во втором тайме, сегодня случился второй.

● Нижегородцы наконец забили в гостях в РПЛ. Последний раз (без учета стыковых матчей) это случилось как раз с «Динамо» в апреле – Глушаков реализовал пенальти. Прошло ровно пять месяцев – с 15 апреля по 15 сентября. А если с игры – то последний раз «Пари НН» на выезде забивал «Ростову» в марте.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»; РИА Новости/Владимир Федоренко