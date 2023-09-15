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Уау-дебют Кутателадзе: забил пяткой в первом матче в РПЛ! А Юран ведь не планировал его выпускать

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Все мы давно знаем Николоза Кутателадзе: он залетал в «ПСЖ», потом приходил «Спартак», но никак не мог выйти в РПЛ. Наконец вышел – и в первом же матче спас для «Пари НН» ничью с «Динамо» (1:1) в Москве. Да еще и забил пяткой – вот это дебют! 

Кутателадзе дал шоу за шесть минут, «Динамо» забило только с пенальти

Матч начался очень стремительно: Федор Смолов забил с пенальти на восьмой минуте после необязательного фола Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине. Федор подскочил перед ударом и чуть не ошибся, но мяч от штанги залетел в ворота. 

Гости выровняли игру и во втором тайме практически ни в чем не уступали. Даже заработали пенальти, но после подсказки ВАР 11-метровый отменили. 

«Пари НН» отыгрался и без пенальти – на 88-й минуте издевательским ударом пяткой! Хуан Боселли прострелил – и Николоз Кутателадзе красиво замкнул. Это был его дебют в РПЛ, за шесть минут до гола он заменил Николая Калинского.  

А ведь Кутателадзе вышел на поле случайно. «Планировали выпускать Кутателадзе? Нет, потому что рассчитывали подводить поступательно. Играл он не с листа, но и не полностью адаптированным. Спросил перед игрой, насколько он готов. Минут на 10-15 – такой был ответ. Скорее всего не понадобится, так я подумал. Но в итоге Кутателадзе нам помог», – приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В конце матча нижегородцы могли победить – вырывавшегося к воротам Зе Турбо сбили прямо перед штрафной, но Боселли запустил мяч выше. Осталось 1:1.

Кутателадзе залетал в «ПСЖ», пробивался в «Спартак» и возвращался во Францию

Кутателадзе с восьми лет летает по академиям европейских клубов. Были несколько сезонов в «Спарте», просмотр в «Милане» («забил 7 голов в товарищеском матче, но почему-то не взяли») и «Барселоне» («мальчик хороший, мы будем следить»). Потом форвард попал в академию «Лилля», позже на просмотре в «ПСЖ» в одной игре сделал 3+2, в другой – забил два мяча.

В тот момент «ПСЖ» подписал Неймара. «Он сам подозвал: «Фотку хочешь?» Я кивнул. Не почувствовал от него какой-то звездности. Обычный человек. То же самое могу сказать и о Мбаппе с Кимпембе», – рассказывал футболист блогу «Блогбастер».

Ради дебюта во взрослом футболе Кутателадзе пришлось уйти – посоветовал спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт. На просмотр звали «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, но не вышло из-за отсутствия британской визы.

В юном возрасте Кутателадзе перешел в «Анжи», но в заявку так и не попал, зато залетел в «Спартак» по приглашению Томаса Цорна. Дебютировал в молодежке с голевым пасом против ЦСКА, сделал 11+5 на второй сезон, впервые сыграл на взрослом уровне в Первой лиге за «Спартак-2» и даже получил предложение от «Зенита».

«Я многому научился в «Спартаке», вырос и как футболист, и как личность», – делился Кутателадзе.

На сезон-2022/23 Кутателадзе перебрался в «Родез» (Лига 2), но играл за резервистов в пятой французской лиге. В сентябре он вернулся в Россию, кажется, играть во Франции не давали.

«Он говорит, что во Франции ему четко сказали, что ты играть здесь не будешь – либо отказывайся от гражданства. Желание у него запредельное. Молодец, я им горжусь, что приехал», – сказал Юран.

Следующий матч у «Пари НН» и Кутателадзе на Кубок – как раз против «Спартака».

«Пари НН» впервые за пять месяцев забил в гостях – в прошлый раз тоже пострадало «Динамо»

Итоги матча:

● Константин Тюкавин заработал восьмой пенальти в РПЛ в карьере. Чаще него с 2020 года это делает только Николай Комличенко (11).

● Самый дорогой летний новичок РПЛ Бителло вышел на 59-й минуте. Выполнил хороший навес на едва не забившего Скопинцева, заработал пару фолов, но по воротам за это время ни разу не пробил. Более цельное впечатление получим на следующей неделе – там два важных матча: с «Краснодаром» на Кубок и со «Спартаком» в РПЛ.

● В этом сезоне РПЛ лишь в одной игре «Динамо» было забито меньше трех мячей (2:0 над «Балтикой»). Матч против «Пари НН» стал вторым.

● За прошлые семь туров «Пари НН» забил только один мяч во втором тайме, сегодня случился второй.

● Нижегородцы наконец забили в гостях в РПЛ. Последний раз (без учета стыковых матчей) это случилось как раз с «Динамо» в апреле – Глушаков реализовал пенальти. Прошло ровно пять месяцев – с 15 апреля по 15 сентября. А если с игры – то последний раз «Пари НН» на выезде забивал «Ростову» в марте.

Динамо – Пари НН 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 8, пенальти Смолов, 1:1 – 88 Кутателадзе.
ДинамоШунин, Даса, Маричаль, Лепский (Бальбуэна, 71), Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Макаров (Бителло, 60), Нгамале (Грулев, 80), Смолов, Тюкавин (Карраскаль, 80).
Пари НННигматуллин, Стоцкий (Живоглядов, 46), Тихий, Гоцук, Каккоев, Карапузов, Калинский (Кутателадзе, 82), Трошечкин (Стаматов, 77), Майга, Кухарчук (Зе Турбо, 46), Севикян (Боселли, 82).
Предупреждения:
Гоцук (8), Каккоев (15), Даса (37), Юран (45), Майга (49), Стаматов (83), Чавес (90).

«Неймар подозвал: «Фотку хочешь?» Он тренировался с топами «ПСЖ», отказывал «Зениту» из-за «Спартака» и попадал в телеграм Заремы

 

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»РИА Новости/Владимир Федоренко

5 комментариев

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Russ Ivan
Сценарий один - к ближайшим матчам Грузия срочно попробует его заявить за сборную...
+8
-1
+7
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Zeitgeist Zeppelin
У-а-у? Это что такое? «Вау» было дебильное раньше, а это вообще ни в какие ворота не лезет.
+6
-1
+5
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vammuteli
Ответ Russ Ivan
Сценарий один - к ближайшим матчам Грузия срочно попробует его заявить за сборную...
Так он играл за юношескую сборную Грузии,а в главную пока что очень рано говорить
+2
0
+2
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Валерий Верн
Ну с Шуниным любой вариант был бы норм. Рабочий - вправо и просто забить. Выбрал такой - супер. Но опять же - Шунин на выход.
+1
0
+1
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alex|alex
Самую главную победу он уже совершил - обыграл дзюбу в pes во время карантина.
0
0
0
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