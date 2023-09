Изидор почти в «Зените» – а ведь так хотел во Францию. И обещал играть в России только за «Локо»

Разворот.

Под конец трансферного окна в РПЛ намечается прямой переход между двумя большими клубами: Вильзон Изидор близок к появлению в «Зените».

Стоп, но он же только что хотел вообще уезжать из России? Все так, но что-то поменялось.

«Зенит» хочет аренду Изидора. В России есть и другие претенденты

7 сентября «Матч ТВ» неожиданно сообщил: «Зенит» – главный претендент на Изидора, но футболист интересен еще и ЦСКА с «Краснодаром» – с ними общается агент игрока.

«Спорт-Экспресс» добавил: «Зенит» может взять Изидора в аренду с обязательством дальнейшего выкупа за 6 миллионов евро. У журналиста Ивана Карпова такие подробности: аренда состоится, «Локомотив» получит за нее 1,35 млн евро, а опция выкупа обязательной не будет.

Из трех публикаций очевидно, что больше всех в трансфере заинтересован «Зенит».

По данным «Матч ТВ», на Изидора было еще три претендента – по одному из стран, где пока не закрыто трансферное окно – из Сербии, Греции и Турции. Предложения последовали от «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса», но «Локо» отклонил их и направил свои. Клуб из Турции не назван, но переговоры были.

Агент подтверждал интерес «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса», но, кажется, из этого ничего не выйдет: «Локомотив» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить». У греков есть время до 11 сентября, у сербов и турецкого клуба – до 15-го.

«Зенит»? А как же желание уехать во Францию и самовольная поездка туда?

Про это мы читали в конце августа и начале сентября.

● В последних числах августа «Матч ТВ» сообщал, что Изидор покинул расположение «Локомотива» и вылетит во Францию ради аренды в «Марселе». Французы общались с агентом, но не с «Локо», а когда предложили аренду с правом выкупа, российский клуб отказал.

● Следом обсуждали переход в «Лорьян», но против высказался его главный тренер Режис Ле Бри. «Чемпионат» написал, что трансфер согласовали «Локомотив» и «Метц», но Изидор в Лиге 1 не подписался.

● Пресс-служба «Локомотива» рассказала подробности: Изидор покинул клуб без согласования для прохождения медосмотра во Франции, при этом через агента пожелал остаться в Европе и не возвращаться в Россию .

Агент Гарольд Ичбиа в интервью Sport24 ответил, причем на неожиданном уровне детализации: отметил, что Изидор подписывал допсоглашение с «Локо» и обешал не пользоваться правилом ФИФА, а клуб, по их мнению, теперь поступает нечестно – не хочет отпускать и вести нормальные переговоры.

Представитель форварда рассказал, что «Метц» предлагал полмиллиона евро за аренду, «Марсель» – миллион. Плюс опция выкупа за 5 млн: у «Метца» – если клуб останется в Лиге 1, у «Марселя» – если выйдет в Лигу чемпионов. «Локо» отказал обоим – потому что хотел 2 млн за аренду и общую сумму в 6,5 млн с учетом выкупа.

● Были и личные обстоятельства, тоже слова агента для Sport24: «Его жена беременна. Изидор разговаривал с [спортивным директором Дмитрием] Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег» . Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но все было безрезультатно».

● Отреагировал на самовольный отъезд Изидора даже глава РПЛ Александр Алаев, он поставил это в один ряд с поступком Маттиаса Норманна: «Мы совместно с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом» будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться. Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя».

Изидор обещал не идти в другой российский клуб. В нем вообще много противоречий

Сразу несколько коротких примеров.

• Изидор учит русский язык, он объяснял «РБ Спорту»: «Решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России». Но потом захотел во Францию.

• Изидор уверен в силе «Локо», цитата для ТАСС: «У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке». Сезон только начался, Вильзон уже решил уходить.

• И главный – Изидор говорил в интервью Sport24. «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда – «Локомотив». И вот переход в «Зенит» настолько близок.

При этом «Матч ТВ» опубликовал сообщение, которое Изидор отправил в командный чат «Локо», дословно: I want to leave Loko for play more and security guys and Loko accept only offer of Zénith for the same money like Marseille or Metz.

«Хочу уйти из «Локо», чтобы больше играть, а секьюрити и «Локо» приняли только предложение «Зенита» на те же деньги, что и «Марсель» с «Метцем».

Что за секьюрити гайз – загадка. Некие охранники.

Француз был хорош в этом году. До августа

Изидор перешел в «Локомотив» в начале 2022-го. До конца сезона-2021/22 забил семь мячей, в прошлом чемпионате добавил еще девять, успел забить два гола и в новом. Всего – 18 мячей за 41 матч, прилично.

В 2023-м у Изидора вообще была отличная серия: забивал в восьми из девяти матчей. Причем семь из этих голов – после выхода на замену.

В сезоне-2023/24 Изидор забил «Рубину» в РПЛ и «Уралу» в Кубке, а потом были четыре матча и 170 минут без гола. Последний раз на поле Изидора видели месяц назад против «Крыльев».

Зимой у Вильзона был вариант с арендой в «Шальке», но «Локо» хотел опцию обязательного выкупа. Тогда же сорвался переход в «Лион» – из-за медосмотра и проблем с коленом.

Теперь Изидор наверняка останется в России – похоже, что в «Зените».

Фото: fclm.ru; РИА Новости/Александр Гальперин