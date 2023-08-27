«Ростову» тяжко: четыре поражения за месяц, 2:18 на последних выездах

Новый признак проблем «Ростова» – поражение от «Пари НН». 0:1 сложились из фола Виктора Мелехина на Эдгаре Севикяне в штрафной: сам пенальти от Тимура Сулейманова отбил Сергей Песьяков, но Николай Калинский добил.

Плохие результаты копятся, опасных тенденций все больше: сейчас «Ростов» совсем не напоминает команду, которая до последнего тура боролась за медали прошлого сезона.

Без ударов в створ в Нижнем, два разгрома, уже 18 пропущенных за шесть выездов – проблемы «Ростова» в цифрах

Что происходит:

● «Ростов» ни разу не ударил в створ. Были моменты у Николая Комличенко (пробил чуть выше с близкого расстояния), Александра Трошечкина (опасно прострелил), Мохаммада Мохеби (бил головой), но каждый раз мимо или выше. При этом чаще «Ростова» в среднем бьют только «Спартак» и «Ахмат», да и в створ больше попадают только четыре клуба.

● «Ростов» проиграл половину матчей РПЛ в новом сезоне, в последних пяти играх всех турниров – четыре поражения. Чуть скрашивают только 3:0 с «Рубином» две недели назад. Пугающая аритмия: после ничьей с «Зенитом» – 1:5 от «Крыльев», после разгрома казанцев – 0:4 в Сочи.

● Серия слабых матчей на выезде затянулась – уже шесть поражений подряд от «Сочи», «Краснодара» (0:3), ЦСКА (1:4), «Крыльев Советов», снова «Сочи» и «Пари НН». Такое происходит впервые с 2011-го. Общая разница на этом отрезке выглядит дико – 2:18. Хотя в прошлом сезоне лучше «Ростова» в гостях были только три команды РПЛ.

«Дома играли с «Рубином» более или менее как нужно, а на выезде играем не так, как надо», – резюмировал Валерий Карпин.

После шести туров «Ростов» на девятом месте – и это еще не все ниже сыграли в туре. От зоны стыковых матчей всего одно очко, от тройки – шесть.

Проблемы начались с травмы Осипенко. Как бы традиционная задача Карпина «не вылететь» не стала основной

На старте у «Ростова» были трудности с новичками – ФИФА запрещала заявлять. Как только разрешила – хотя это лишь странное совпадение – пошли неудачи.

Определяющий фактор – травма центрального защитника Максима Осипенко, лидера обороны. В прошлом сезоне он был пятым во всей лиге по выигранным верховым единоборствам, вторым – по перехватам. Осипенко сыграл два первых матча РПЛ – в них набрали четыре очка, после смогли всего три за четыре матча.

На вопрос, когда он вернется, Карпин перед игрой с «Пари НН» ответил: «Пока нескоро еще».

Тренер традиционно озвучил первую задачу на сезон, которую нужно решить: « Как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей ». Он добавлял в интервью «Матч ТВ»: «Можно красиво что‑то рассказывать, но нужно объективно смотреть. Не знаю, будут ли новички. Денег, чтобы заманить игроков в «Ростов», у нас нет».

В игре с «Пари НН» Карпин нашел и позитив: «Игра абсолютно другая, она вселяет оптимизм и надежду. Но виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат – на лице. Или налицо, как угодно».

Оптимизм – приятно, но пока результаты «Ростова» выглядят так, что задача «не вылететь» может стать одной из ключевых, а не просто стандартным ориентиром небогатой команды.

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На следующей неделе «Ростову» играть кубковый матч с «Локомотивом» и «Динамо» в РПЛ – оба дома. Потом пауза, которую команде использовать сложнее остальных: Валерий Карпин едет работать со сборной России.

По возвращении в сентябре ждут «Балтика» в Калининграде и домашние ЦСКА с «Уралом» – набирать очки придется с боем.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров; vk.com/fcnn_ru; vk.com/fcrostov»