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«Краснодар» идеален: 12 очков из 12! Лучший старт в истории

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Владимир Ивич Владимир Ивич
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Единоличный лидер РПЛ.

«Краснодар» сверкает на старте Мир РПЛ: четыре победы из четырех, никогда еще команда не начинала с максимума.

В четвертом туре обыграли в гостях «Оренбург» – 2:0 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна.

Голы пришли во втором тайме. На 67-й минуте Сперцян точно пробил с острого угла в дальний, после аккуратной передачи на ход от Баши.

В концовке добавили второй: Джон Кордоба заработал пенальти, а Сперцян реализовал.

Эдуарда признали лучшим игроком матча, он на «Матч Премьере» отметил, в первом тайме команде не хватало реализации, в том числе из-за спешки, а во втором, когда стали лучше держать мяч, оборону соперника вскрыли».

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У Сперцяна первый дубль почти за год, предыдущий раз он забивал два в конце августа прошлого года – когда обыгрывали 4:1 «Торпедо».

Для Эдуарда это третий мяч в сезоне, он забил все за два последних тура: неделю назад тоже был победный, тоже с пенальти – в ворота «Пари НН».

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Несколько фактов.

• «Краснодар» набрал максимум после четырех туров: 12 очков. Это лучший старт в истории клуба, причем с отрывом. До этого набирали только восемь в сезоне-2014/15. Тогда как раз впервые стали бронзовыми призерами Премьер-лиги.

• Команда Владимира Ивича единолично лидирует РПЛ. На втором месте «Урал», набравший 10 очков. «Спартак» пока третий (9), но ЦСКА может догнать его по очкам, в этом туре еще сыграют против «Сочи».

• «Краснодар» прагматичен в РПЛ, неожиданная черта для клуба Сергея Галицкого. Пропустили всего один мяч в четырех турах, от «Динамо». При этом забили аж восемь.

Оттеняет все Кубок России: в стартовых матчах проиграли «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (3:4). Но это групповой этап, все еще можно исправить.

А вот в РПЛ шикарно сразу.

Следующий тур – против проблемного «Локомотива» дома.

Оренбург – Краснодар 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
12 августа, 17.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 67 Сперцян, 0:2 – 89, пенальти Сперцян.
ОренбургСысуев, Адамов (Обухов, 80), Гойкович, Перес, Печенин, Капленко, Флорентин, Башич, Марин, Оганесян (Ковалев, 70), Гюрлюк (Сидоров, 70).
КраснодарСафонов, Волков (Оласа, 90), Алонсо, Панталеао, Петров, Черников, Сперцян (Пина, 90), Кривцов (Кади, 60), Баши (Сулейманов, 90), Кордоба, Олусегун (Ахметов, 60).
Предупреждения:
Панталеао (32), Ахметов (80).

Фото: fckrasnodar.ru

9 комментариев

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Mbest77
Галицкий болен … было бы здорово, если он увидит победу своего детища в чемпионате 🙏
+22
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Никита Самарин
Краснодар играет очень прагматично, что позволяет стабильно набирать очки (пламенный привет дырявой обороне Локо и Спартака), именно такие команды добиваются больших спортивных достижений.
+8
0
+8
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Шухрат Казыев
Удачи Краснодару
+5
0
+5
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Артем Симоницкий
Ответ Mbest77
Галицкий болен … было бы здорово, если он увидит победу своего детища в чемпионате 🙏
еще и жена недавно ушла из жизни...
+5
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mg2000
Все только начинается. С паровозов и появятся объективные выводы. Имхо, у Локо шансов немного.
+1
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Ivan Fedorov
с победой быки, так держать, без травм главное, все молодцы игроки и тренер!
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IlyaGrain
Как же я хочу , чтобы Галицкий взял трофей наконец-то, хоть и болельщик ЦСКА🔥
+1
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Stas Politik
Я что-то не вижу, чтобы весь Спортс был забит комментариями: «Краснодар станет чемпионом», «Вернулись править» и т.д.
Это говорит о более профессиональном подходе к делу и осознании всех плюсов и минусов внутри команды. Краснодар выходит играть в футбол, а не красоваться в прессе. Именно такие команды почти всегда показывают более хорошие результаты и добиваются успехов.
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