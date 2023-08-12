«Краснодар» идеален: 12 очков из 12! Лучший старт в истории

Единоличный лидер РПЛ.

«Краснодар» сверкает на старте Мир РПЛ: четыре победы из четырех, никогда еще команда не начинала с максимума.

В четвертом туре обыграли в гостях «Оренбург» – 2:0 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна.

Голы пришли во втором тайме. На 67-й минуте Сперцян точно пробил с острого угла в дальний, после аккуратной передачи на ход от Баши.

В концовке добавили второй: Джон Кордоба заработал пенальти, а Сперцян реализовал.

Эдуарда признали лучшим игроком матча, он на «Матч Премьере» отметил, в первом тайме команде не хватало реализации, в том числе из-за спешки, а во втором, когда стали лучше держать мяч, оборону соперника вскрыли».

У Сперцяна первый дубль почти за год, предыдущий раз он забивал два в конце августа прошлого года – когда обыгрывали 4:1 «Торпедо».

Для Эдуарда это третий мяч в сезоне, он забил все за два последних тура: неделю назад тоже был победный, тоже с пенальти – в ворота «Пари НН».

«Краснодар» лидирует в РПЛ. Второй – внезапно «Урал»

Несколько фактов.

• «Краснодар» набрал максимум после четырех туров: 12 очков. Это лучший старт в истории клуба, причем с отрывом. До этого набирали только восемь в сезоне-2014/15. Тогда как раз впервые стали бронзовыми призерами Премьер-лиги.

• Команда Владимира Ивича единолично лидирует РПЛ. На втором месте «Урал», набравший 10 очков. «Спартак» пока третий (9), но ЦСКА может догнать его по очкам, в этом туре еще сыграют против «Сочи».

• «Краснодар» прагматичен в РПЛ, неожиданная черта для клуба Сергея Галицкого. Пропустили всего один мяч в четырех турах, от «Динамо». При этом забили аж восемь.

Оттеняет все Кубок России: в стартовых матчах проиграли «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (3:4). Но это групповой этап, все еще можно исправить.

А вот в РПЛ шикарно сразу.

Следующий тур – против проблемного «Локомотива» дома.

Фото: fckrasnodar.ru