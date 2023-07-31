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Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?

Спартак Спартак
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
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Квинси Промес Квинси Промес
Футбол Футбол

Уже 2+1.

«Спартак» выбил третью подряд победу на старте сезона: теперь переиграл «Балтику» во втором туре Мир РПЛ – 2:1. За москвичей забили Тео Бонгонда и Квинси Промес, у гостей один мяч на 90-й минуте отыграл Энрикес. 

Снова ярко сыграл Тео Бонгонда, который после двух выходов на замену наконец дебютировал в старте. Сначала вингер запорол отличный выход к воротам, проигнорировав свободного Промеса и пробив выше.

Но в конце первого тайма исправился: поймал подачу Квинси на дальнюю штангу и закинул мяч в сетку.

Так Бонгонда стал первым игроком «Спартака» в 21-м веке, оформившим голевое действие в каждом из первых трех матчей за клуб. При этом только с «Балтикой» экс-игрок «Кадиса» вышел с первых минут – до этого были замены во втором тайме. 

Тео – первый со времен Андрея Штолцерса: в 2000-м латвиец перешел из «Шахтера», забил в четырех играх подряд (ЦСКА, «Локо», «Крыльям» и «Сатурну»), стал чемпионом России, а через полгода ушел в «Фулхэм».

В итоге Штолцерс провел за «Спартак» всего 16 матчей. Насколько останется Бонгонда?

«Спартак» давно не начинал с двух побед и делит первое место в РПЛ 

Да, прошло всего два тура, но тоже повод порадоваться: красно-белые впервые с чемпионского сезона выиграли два первых матча РПЛ. В РПЛ-2016/17 москвичи обыграли на старте «Арсенал» (4:0) и «Крылья Советов» (1:0). 

«Спартак» выиграл уже три игры подряд: в первом туре пал «Оренбург», в Кубке – «Краснодар», теперь вот «Балтика». Первую строчку делят с «Краснодаром», переигравшим «Динамо» и «Сочи».

Впереди у «Спартака» выезд к «Рубину», краснодарцам принимать «Пари НН».

Бонус: как же классно встретили «Балтику»!

Перед матчем в подтрибунке «Открытие Арены» вывесили плакаты с цитатами философа Иммануила Канта, родившегося и умершего в Кенигсберге – современном Калининграде.

«Спасибо красно-белым за философский прием. Есть над чем подумать», – отреагировала «Балтика» в своем телеграм-канале.

Это ответ «Балтике» на их знаменитые встречи гостей в прошлом сезоне: например, красноярский «Енисей» встретили медведем с балалайкой и деревом из 10-рублевых купюр, а «Нефтехимик» –отсылкой на сериал «Во все тяжкие».

Спартак – Балтика 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
31 июля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Бонгонда, 2:0 – 84 Промес, 2:1 – 90 Энрикес.
СпартакМаксименко, Дуарте, Литвинов (Джикия, 87), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 61), Зобнин, Умяров (Мартинс Перейра, 62), Денисов, Бонгонда (Зиньковский, 76), Соболев (Кейта Бальде, 87).
БалтикаЛатышонок, Маляров (Дудиев, 82), Пуцко, Жиров, Радмановач, Фернандес, Казаев (Жоау Ламейра, 72), Галоян (Кузьмин, 46), Пряхин (Лазарев, 57), Гузина (Энрикес, 57), Мусаев.
Предупреждения:
Умяров (61), Радмановач (78), Мартинс Перейра (90).

Фото: ФК «Спартак-Москва»; ФК «Балтика»

16 комментариев

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Никита Самарин
Уже очевидно, что Бонгонда для РПЛ очень качественный игрок. Но момент с выходом один на один, косяк.
+30
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+28
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bevooch
>никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче

Спартак - Ахмат: 10 марта 2013, первый тур

>2-я минута:
ГОООЛ! 1:0! Мовсисян! А-а-а, вот это дебют. Дебютище! "Спартак" снова открывает счет на первых минутах после перерыва. Что мы вам говорили, связка эта бесценна, но так быстро сработать, это надо умудриться). Вброс из аута, Дзюба ставит спину в штрафной и скидывает партнеру, тот бьет в левый угол.

>30-я минута:
ГОООЛ! 2:0! Мовсисян! Дубль! Мовсисян выходит на первое место в списке бомбардиров! 11-й гол в сезоне! Опорная зона "Терека" осталась свободной. Ари пяткой откатил партнеру, а опорники прижалась к защитникам, сопровождая Ари. Пушечным ударом Мовсисян практически наверняка приносит "Спартаку" победу.

>76-я минута:
ГОООЛ! ГОООЛ! ГОООЛ! Мовсисян! Хет-трик. 12-й в сезоне. 3:0. Мовсисян ушел от Оялы как скоростной болид от стареньких жигулей и покатил под дальнюю правую штангу.

https://www.sports.ru/football/match/481934/
+27
-1
+26
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bevooch
Ответ Никита Самарин
Уже очевидно, что Бонгонда для РПЛ очень качественный игрок. Но момент с выходом один на один, косяк.
Если бы он не порол моменты, то приехал бы не в РФПЛ, а в Реал или Барсу.
+21
-1
+20
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Direct free kick
Обеспечил победу главному клубу России
+14
-3
+11
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Валентина Перцева
Ответ bevooch
>никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче Спартак - Ахмат: 10 марта 2013, первый тур >2-я минута: ГОООЛ! 1:0! Мовсисян! А-а-а, вот это дебют. Дебютище! "Спартак" снова открывает счет на первых минутах после перерыва. Что мы вам говорили, связка эта бесценна, но так быстро сработать, это надо умудриться). Вброс из аута, Дзюба ставит спину в штрафной и скидывает партнеру, тот бьет в левый угол. >30-я минута: ГОООЛ! 2:0! Мовсисян! Дубль! Мовсисян выходит на первое место в списке бомбардиров! 11-й гол в сезоне! Опорная зона "Терека" осталась свободной. Ари пяткой откатил партнеру, а опорники прижалась к защитникам, сопровождая Ари. Пушечным ударом Мовсисян практически наверняка приносит "Спартаку" победу. >76-я минута: ГОООЛ! ГОООЛ! ГОООЛ! Мовсисян! Хет-трик. 12-й в сезоне. 3:0. Мовсисян ушел от Оялы как скоростной болид от стареньких жигулей и покатил под дальнюю правую штангу. https://www.sports.ru/football/match/481934/
Отлично помню этот огненный дебют Юры! Но Тео тоже хорош, забил, как гвоздь вколотил.
+9
-1
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Maxim Yevdokimov
Ответ Tespik
Не разделяю этой похвалы. Выход 1 на 1 на первых минутах сегодня о многом говорит. Нападающий - это «убийца»...такие моменты обязан забивать либо отдать на пустые.
Так то он не нападающий. Но запорол, это факт
+3
0
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DZ0
Такими темпами уедете в Саудовскую Аравию в следующем году!
+2
0
+2
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bevooch
Ответ Валентина Перцева
Отлично помню этот огненный дебют Юры! Но Тео тоже хорош, забил, как гвоздь вколотил.
Я ж не спорю, что хорош. Сам два часа назад орал его имя на стадионе. Но в комментарии я лишь указал на кликбейтный заголовок.
+3
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Сергей Морозов
Игрок Тео нормальный не кривоногий, а трансфер тут не при чём. Переход как переход.
+1
0
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Михаил Пашков
Ответ bevooch
>никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче Спартак - Ахмат: 10 марта 2013, первый тур >2-я минута: ГОООЛ! 1:0! Мовсисян! А-а-а, вот это дебют. Дебютище! "Спартак" снова открывает счет на первых минутах после перерыва. Что мы вам говорили, связка эта бесценна, но так быстро сработать, это надо умудриться). Вброс из аута, Дзюба ставит спину в штрафной и скидывает партнеру, тот бьет в левый угол. >30-я минута: ГОООЛ! 2:0! Мовсисян! Дубль! Мовсисян выходит на первое место в списке бомбардиров! 11-й гол в сезоне! Опорная зона "Терека" осталась свободной. Ари пяткой откатил партнеру, а опорники прижалась к защитникам, сопровождая Ари. Пушечным ударом Мовсисян практически наверняка приносит "Спартаку" победу. >76-я минута: ГОООЛ! ГОООЛ! ГОООЛ! Мовсисян! Хет-трик. 12-й в сезоне. 3:0. Мовсисян ушел от Оялы как скоростной болид от стареньких жигулей и покатил под дальнюю правую штангу. https://www.sports.ru/football/match/481934/
Тоже сразу Мовсисяна вспомнил как заголовок прочитал.
+1
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Alexander Prokofyev
Надо бы Спартаку теперь еще и трансфер Манданда организовать
+1
-1
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УсыЧерчесова
Учитывая, что он никому мяч не дает, у него явно хорошие бонусы прописаны за голы
0
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KUMETS
Пока берёт много на себя. Понятно хочется показать себя. Скоро устанет
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Станнис Баратеон
Зина по ходу всё
0
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