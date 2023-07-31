Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?
Уже 2+1.
«Спартак» выбил третью подряд победу на старте сезона: теперь переиграл «Балтику» во втором туре Мир РПЛ – 2:1. За москвичей забили Тео Бонгонда и Квинси Промес, у гостей один мяч на 90-й минуте отыграл Энрикес.
Снова ярко сыграл Тео Бонгонда, который после двух выходов на замену наконец дебютировал в старте. Сначала вингер запорол отличный выход к воротам, проигнорировав свободного Промеса и пробив выше.
Но в конце первого тайма исправился: поймал подачу Квинси на дальнюю штангу и закинул мяч в сетку.
Так Бонгонда стал первым игроком «Спартака» в 21-м веке, оформившим голевое действие в каждом из первых трех матчей за клуб. При этом только с «Балтикой» экс-игрок «Кадиса» вышел с первых минут – до этого были замены во втором тайме.
Тео – первый со времен Андрея Штолцерса: в 2000-м латвиец перешел из «Шахтера», забил в четырех играх подряд (ЦСКА, «Локо», «Крыльям» и «Сатурну»), стал чемпионом России, а через полгода ушел в «Фулхэм».
В итоге Штолцерс провел за «Спартак» всего 16 матчей. Насколько останется Бонгонда?
«Спартак» давно не начинал с двух побед и делит первое место в РПЛ
Да, прошло всего два тура, но тоже повод порадоваться: красно-белые впервые с чемпионского сезона выиграли два первых матча РПЛ. В РПЛ-2016/17 москвичи обыграли на старте «Арсенал» (4:0) и «Крылья Советов» (1:0).
«Спартак» выиграл уже три игры подряд: в первом туре пал «Оренбург», в Кубке – «Краснодар», теперь вот «Балтика». Первую строчку делят с «Краснодаром», переигравшим «Динамо» и «Сочи».
Впереди у «Спартака» выезд к «Рубину», краснодарцам принимать «Пари НН».
Бонус: как же классно встретили «Балтику»!
Перед матчем в подтрибунке «Открытие Арены» вывесили плакаты с цитатами философа Иммануила Канта, родившегося и умершего в Кенигсберге – современном Калининграде.
«Спасибо красно-белым за философский прием. Есть над чем подумать», – отреагировала «Балтика» в своем телеграм-канале.
Это ответ «Балтике» на их знаменитые встречи гостей в прошлом сезоне: например, красноярский «Енисей» встретили медведем с балалайкой и деревом из 10-рублевых купюр, а «Нефтехимик» –отсылкой на сериал «Во все тяжкие».
- Дата проведения
- 31 июля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Максименко, Дуарте, Литвинов (Джикия, 87), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 61), Зобнин, Умяров (Мартинс Перейра, 62), Денисов, Бонгонда (Зиньковский, 76), Соболев (Кейта Бальде, 87).
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Балтика –
Латышонок, Маляров (Дудиев, 82), Пуцко, Жиров, Радмановач, Фернандес, Казаев (Жоау Ламейра, 72), Галоян (Кузьмин, 46), Пряхин (Лазарев, 57), Гузина (Энрикес, 57), Мусаев.
- Предупреждения:
- Умяров (61), Радмановач (78), Мартинс Перейра (90).
Фото: ФК «Спартак-Москва»; ФК «Балтика»
Спартак - Ахмат: 10 марта 2013, первый тур
>2-я минута:
ГОООЛ! 1:0! Мовсисян! А-а-а, вот это дебют. Дебютище! "Спартак" снова открывает счет на первых минутах после перерыва. Что мы вам говорили, связка эта бесценна, но так быстро сработать, это надо умудриться). Вброс из аута, Дзюба ставит спину в штрафной и скидывает партнеру, тот бьет в левый угол.
>30-я минута:
ГОООЛ! 2:0! Мовсисян! Дубль! Мовсисян выходит на первое место в списке бомбардиров! 11-й гол в сезоне! Опорная зона "Терека" осталась свободной. Ари пяткой откатил партнеру, а опорники прижалась к защитникам, сопровождая Ари. Пушечным ударом Мовсисян практически наверняка приносит "Спартаку" победу.
>76-я минута:
ГОООЛ! ГОООЛ! ГОООЛ! Мовсисян! Хет-трик. 12-й в сезоне. 3:0. Мовсисян ушел от Оялы как скоростной болид от стареньких жигулей и покатил под дальнюю правую штангу.
https://www.sports.ru/football/match/481934/