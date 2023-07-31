Огненный старт Бонгонда – никто в этом веке не начинал в «Спартаке» круче. Топ-трансфер?

Уже 2+1.

«Спартак» выбил третью подряд победу на старте сезона: теперь переиграл «Балтику» во втором туре Мир РПЛ – 2:1. За москвичей забили Тео Бонгонда и Квинси Промес, у гостей один мяч на 90-й минуте отыграл Энрикес.

Снова ярко сыграл Тео Бонгонда, который после двух выходов на замену наконец дебютировал в старте. Сначала вингер запорол отличный выход к воротам, проигнорировав свободного Промеса и пробив выше.

Но в конце первого тайма исправился: поймал подачу Квинси на дальнюю штангу и закинул мяч в сетку.

Так Бонгонда стал первым игроком «Спартака» в 21-м веке, оформившим голевое действие в каждом из первых трех матчей за клуб. При этом только с «Балтикой» экс-игрок «Кадиса» вышел с первых минут – до этого были замены во втором тайме.

Тео – первый со времен Андрея Штолцерса: в 2000-м латвиец перешел из «Шахтера», забил в четырех играх подряд (ЦСКА, «Локо», «Крыльям» и «Сатурну»), стал чемпионом России, а через полгода ушел в «Фулхэм».

В итоге Штолцерс провел за «Спартак» всего 16 матчей. Насколько останется Бонгонда?

«Спартак» давно не начинал с двух побед и делит первое место в РПЛ

Да, прошло всего два тура, но тоже повод порадоваться: красно-белые впервые с чемпионского сезона выиграли два первых матча РПЛ. В РПЛ-2016/17 москвичи обыграли на старте «Арсенал» (4:0) и «Крылья Советов» (1:0).

«Спартак» выиграл уже три игры подряд: в первом туре пал «Оренбург», в Кубке – «Краснодар», теперь вот «Балтика». Первую строчку делят с «Краснодаром», переигравшим «Динамо» и «Сочи».

Впереди у «Спартака» выезд к «Рубину», краснодарцам принимать «Пари НН».

Бонус: как же классно встретили «Балтику»!

Перед матчем в подтрибунке «Открытие Арены» вывесили плакаты с цитатами философа Иммануила Канта, родившегося и умершего в Кенигсберге – современном Калининграде.

«Спасибо красно-белым за философский прием. Есть над чем подумать», – отреагировала «Балтика» в своем телеграм-канале.

Это ответ «Балтике» на их знаменитые встречи гостей в прошлом сезоне: например, красноярский «Енисей» встретили медведем с балалайкой и деревом из 10-рублевых купюр, а «Нефтехимик» –отсылкой на сериал «Во все тяжкие».

Фото: ФК «Спартак-Москва»; ФК «Балтика»