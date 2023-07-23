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Камбэк-победа «Спартака»! Дубль Хлусевича с победным на 90+3, счастливый Джикия на столе

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Квинси Промес Квинси Промес
Виктор Мозес Виктор Мозес
Даниил Хлусевич Даниил Хлусевич
Лукас Вера I Лукас Вера I
Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
Георгий Джикия Георгий Джикия
Футбол Футбол

«Спартак» ярко стартовал в Мир РПЛ домашним матчем против «Оренбурга»: не использовал много моментов, проигрывал к 75-й минуте и все-таки вырвал победу – 3:2! 

Мозес два года подряд забивает первые голы в сезоне

Оба раза у Виктора получилось очень красиво. В первом туре сезона-2022/23 нигериец бахнул издали и спас для «Спартака» ничью в грозном. Сейчас – забил гораздо легче, но завершил отличную комбинацию: Зобнин отдал красивую передачу, Зиньковский пяткой отпасовал Промесу, а тот нашел одинокого Мозеса.

Как разыграли!

«Спартак» повел перед самым перерывом. Казалось, преимущество будет только расти, ведь моменты хозяева создавали – подводила реализация. Это после матча отметил Гилермо Абаскаль.

«Заработали три очка, рады, но нам нельзя ждать до конца, чтобы начать забивать и вырывать победу в концовке. Мы не реализовали семь моментов в первом тайме. У нас было семь угловых в первом тайме. Нам надо прибавлять в скорости и решительности. Были сложности с точки зрения концентрации и коммуникации», – отметил главный тренер «Спартака».

Но второй тайм начался с гола «Оренбурга» – Воробьев ушел от Даниила Хлусевича, обыграл Алексиса Дуарте и сравнял счет.

Дуарте при этом запомнился перехватами и даже финтами в первом тайме, причем был близок и к голу, а в моменте с пропущенным мячом команде не помог. Воробьев все сделал очень красиво, особенно ярко убрал Дуарте. Кстати, он же забивал «Спартаку» в марте.

В середине второго тайма «Спартак» должен был выходить вперед, но в выгодной позиции заковырялся Павел Мелешин, который дебютировал в стартовом составе на матч РПЛ. Вместо гола – угловой у чужих ворот: Хлусевич неудачно принял мяч, а «Оренбург» отлично разогнал контратаку.

Вера длинным пасом отправил в прорыв Флорентина – и тот из штрафной забил рикошетом от штанги. 2:1 в пользу «Оренбурга», второй голевой пас Веры и шок для «Спартака».

Хлусевич – главный герой «Спартак». Забил в 48-м матче за клуб – и сразу два!

Левый защитник «Спартака» провел 47 матчей за полтора сезона, но отличиться никак не мог. Ему даже в створ было тяжело попасть – лишь два удара из 16 за первые полсезона, четыре – за 25 в следующем сезоне. А сегодня – три удара в створ из четырех!

При этом «Оренбургу» Хлусевич мог забить и в первом тайме – вышел почти один на один и послал мяч мимо Сысуева, но Перес успел заблокировать удар.

Зато забил, когда было особенно нужно. На 76-й минуте он принял пас Тео Бонгонда (ассист в первой же игре) и мощно пробил с правой. Помог небольшой рикошет. 

А в компенсированное время подключение Хлусевича принесло «Спартаку» победу. Только оцените эту комбинацию – а особенно пас пяткой от Игнатова! 

Особенно кайфовали те, кто взял Хлусевича в команду Fantasy-РПЛ. Даниил набрал 13 очков: по 6 ему принесли голы, еще 2 он заработал за 60+ минут на поле, одно очко в минусе из-за двух пропущенных мячей. Спартаковец показал лучший результат первого тура.

Александр Соболев и Георгий Джикия пропускали матч из-за дисквалификации. Но капитан все равно отреагировал очень громко – забрался на стол и кричал!

А вот что мы увидели по телетрансляции:

После чего Джикия обнялся с Хесусом Мединой, который не попал в заявку, залечивая травму.

«Спартак» лишь раз проиграл стартовый матч при «осень-весне», но впервые получилось так результативно

Тезисно по итогам:

• Лидеры по результативным очкам – Хлусевич (два гола) и Вера (два паса). Промес не забил, но отметился ассистом. Это его девятое результативное действие (5+4) в шести матчах против «Оренбурга». А в чемпионском сезоне Промес забивал победный – это тоже произошло на последних минутах и тоже был счет 3:2.

• Два вышедших на замену спартаковца ассистировали Хлусевичу – Бонгонда и Игнатов. При этом Бонгонда за полчаса успел и эффективно пообводить (трижды), и пообострять (два ключевых паса), и даже чуть не оформил дубль из ассистов – отправил Промеса один на один в конце, но тот не забил.

• «Оренбург» забил в 15-й подряд игре в РПЛ – и снова не меньше двух, как это было в 14 из 21 матча до сегодняшнего дня.

• При системе «осень-весна» «Спартак» лишь однажды уступил в стартовом матче – это было в Казани в позапрошлом сезоне. В остальных 11 матчах – семь побед и четыре ничьи.

• При этом стартовый матч «Спартак» не выигрывал с 2019-го, а за год до этого в первой игре побеждал как раз «Оренбург» – но уже благодаря не позднему, а раннему голу дебютанта Самуэля Жиго. И впервые в матче было забито пять голов, до этого – максимум четыре (4:0 над «Рубином» и «Арсеналом»).

Дальше у «Спартака» и «Оренбурга» сложные матчи в Кубке России в середине недели: москвичи сыграют в Краснодаре, оренбуржцы– примут ЦСКА. Во втором туре у «Спартака» запланирован матч против «Балтики» дома», у «Оренбурга» – против «Рубина» в гостях.

Спартак – Оренбург 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
23 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мозес, 1:1 – 50 Воробьев, 1:2 – 67 Флорентин, 2:2 – 76 Хлусевич, 3:2 – 90 Хлусевич.
СпартакМаксименко, Дуарте, Литвинов, Зиньковский (Бонгонда, 58), Хлусевич, Промес, Мозес (Игнатов, 72), Зобнин (Умяров, 72), Мартинс Перейра, Денисов, Мелешин (Кейта Бальде, 77).
ОренбургСысуев, Полуяхтов (Сиваков, 77), Гойкович, Перес, Печенин, Капленко (Башич, 81), Вера, Флорентин, Ковалев (Оганесян, 46), Мансилья (Марин, 88), Воробьев.
Предупреждения:
Флорентин (45), Мелешин (65), Перес (65), Мансилья (79), Сысуев (88), Кейта Бальде (90).

Фото: spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Павел Бедняков; кадры трансляции «Матч ТВ»

4 комментария

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Никита Самарин
Оренбург понравился, на фоне Спартака смотрелись очень солидно.Если им удастся усилить позиции вратаря и фланговых защитников, то будет прям очень хороший состав.
+6
0
+6
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Северный болельщик
Жикия и 🐬 - клоуны
+2
-2
0
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Сергей Ошлапов
Спартак с победой, начало неплохое, Но с такой Защитой будут проблемы, опять провалы, не успевают вернуться.
0
0
0
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