Камбэк-победа «Спартака»! Дубль Хлусевича с победным на 90+3, счастливый Джикия на столе

«Спартак» ярко стартовал в Мир РПЛ домашним матчем против «Оренбурга»: не использовал много моментов, проигрывал к 75-й минуте и все-таки вырвал победу – 3:2!

Мозес два года подряд забивает первые голы в сезоне

Оба раза у Виктора получилось очень красиво. В первом туре сезона-2022/23 нигериец бахнул издали и спас для «Спартака» ничью в грозном. Сейчас – забил гораздо легче, но завершил отличную комбинацию: Зобнин отдал красивую передачу, Зиньковский пяткой отпасовал Промесу, а тот нашел одинокого Мозеса.

Как разыграли!

«Спартак» повел перед самым перерывом. Казалось, преимущество будет только расти, ведь моменты хозяева создавали – подводила реализация. Это после матча отметил Гилермо Абаскаль.

«Заработали три очка, рады, но нам нельзя ждать до конца, чтобы начать забивать и вырывать победу в концовке. Мы не реализовали семь моментов в первом тайме. У нас было семь угловых в первом тайме. Нам надо прибавлять в скорости и решительности. Были сложности с точки зрения концентрации и коммуникации», – отметил главный тренер «Спартака».

Но второй тайм начался с гола «Оренбурга» – Воробьев ушел от Даниила Хлусевича, обыграл Алексиса Дуарте и сравнял счет.

Дуарте при этом запомнился перехватами и даже финтами в первом тайме, причем был близок и к голу, а в моменте с пропущенным мячом команде не помог. Воробьев все сделал очень красиво, особенно ярко убрал Дуарте. Кстати, он же забивал «Спартаку» в марте.

В середине второго тайма «Спартак» должен был выходить вперед, но в выгодной позиции заковырялся Павел Мелешин, который дебютировал в стартовом составе на матч РПЛ. Вместо гола – угловой у чужих ворот: Хлусевич неудачно принял мяч, а «Оренбург» отлично разогнал контратаку.

Вера длинным пасом отправил в прорыв Флорентина – и тот из штрафной забил рикошетом от штанги. 2:1 в пользу «Оренбурга», второй голевой пас Веры и шок для «Спартака».

Хлусевич – главный герой «Спартак». Забил в 48-м матче за клуб – и сразу два!

Левый защитник «Спартака» провел 47 матчей за полтора сезона, но отличиться никак не мог. Ему даже в створ было тяжело попасть – лишь два удара из 16 за первые полсезона, четыре – за 25 в следующем сезоне. А сегодня – три удара в створ из четырех!

При этом «Оренбургу» Хлусевич мог забить и в первом тайме – вышел почти один на один и послал мяч мимо Сысуева, но Перес успел заблокировать удар.

Зато забил, когда было особенно нужно. На 76-й минуте он принял пас Тео Бонгонда (ассист в первой же игре) и мощно пробил с правой. Помог небольшой рикошет.

А в компенсированное время подключение Хлусевича принесло «Спартаку» победу. Только оцените эту комбинацию – а особенно пас пяткой от Игнатова!

Особенно кайфовали те, кто взял Хлусевича в команду Fantasy-РПЛ. Даниил набрал 13 очков: по 6 ему принесли голы, еще 2 он заработал за 60+ минут на поле, одно очко в минусе из-за двух пропущенных мячей. Спартаковец показал лучший результат первого тура.

Александр Соболев и Георгий Джикия пропускали матч из-за дисквалификации. Но капитан все равно отреагировал очень громко – забрался на стол и кричал!

А вот что мы увидели по телетрансляции:

После чего Джикия обнялся с Хесусом Мединой, который не попал в заявку, залечивая травму.

«Спартак» лишь раз проиграл стартовый матч при «осень-весне», но впервые получилось так результативно

Тезисно по итогам:

• Лидеры по результативным очкам – Хлусевич (два гола) и Вера (два паса). Промес не забил, но отметился ассистом. Это его девятое результативное действие (5+4) в шести матчах против «Оренбурга». А в чемпионском сезоне Промес забивал победный – это тоже произошло на последних минутах и тоже был счет 3:2.

• Два вышедших на замену спартаковца ассистировали Хлусевичу – Бонгонда и Игнатов. При этом Бонгонда за полчаса успел и эффективно пообводить (трижды), и пообострять (два ключевых паса), и даже чуть не оформил дубль из ассистов – отправил Промеса один на один в конце, но тот не забил.

• «Оренбург» забил в 15-й подряд игре в РПЛ – и снова не меньше двух, как это было в 14 из 21 матча до сегодняшнего дня.

• При системе «осень-весна» «Спартак» лишь однажды уступил в стартовом матче – это было в Казани в позапрошлом сезоне. В остальных 11 матчах – семь побед и четыре ничьи.

• При этом стартовый матч «Спартак» не выигрывал с 2019-го, а за год до этого в первой игре побеждал как раз «Оренбург» – но уже благодаря не позднему, а раннему голу дебютанта Самуэля Жиго. И впервые в матче было забито пять голов, до этого – максимум четыре (4:0 над «Рубином» и «Арсеналом»).

Дальше у «Спартака» и «Оренбурга» сложные матчи в Кубке России в середине недели: москвичи сыграют в Краснодаре, оренбуржцы– примут ЦСКА. Во втором туре у «Спартака» запланирован матч против «Балтики» дома», у «Оренбурга» – против «Рубина» в гостях.

Фото: spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Павел Бедняков; кадры трансляции «Матч ТВ»