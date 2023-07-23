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Свежее интервью Абаскаля: назвал сына в честь Старостина и пригрозил Соболеву за неприличный жест

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
Николай Старостин Николай Старостин
Хесус Медина Хесус Медина
Александр Соболев Александр Соболев
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Футбол Футбол

Содержательно.

На сайте «Спартака» вышло интервью Гильермо Абаскаля – и там много интересного: сын Николай, языковая адаптация новичков, предупреждение Соболеву.

Выбрали главное из разговора.

Оценка прошлого сезона: травмы помешали весной, но третье место – это неплохо

«Итог мог быть лучше, но третье место в лиге – это неплохо. Ведь прошедший сезон стал первым и большим шагом в развитии нашего коллектива. И я говорю не только об игре, но и о выстраивании всего процесса работы.

Когда мы показывали результативный и атакующий футбол, многим хотелось, чтобы так продолжалось постоянно: ожидания болельщиков стали очень высокими. Но важно понимать, что многие команды действовали против нас максимально осторожно, с первых минут думая только о том, как не пропустить. У них даже нападающие обороняли свои ворота. Играть 90 минут против такого низкого блока – это очень тяжело! В таких матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.

Худшее, что с нами случилось, – обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений. Весной это лишило нас необходимой стабильности, мы лишь дважды смогли повторить четверку защитников в следующем матче. В такой ситуации сложно рассчитывать на отточенность действий в линиях: новые сочетания игроков требуют времени на притирку».

Реакция Абаскаля на неприличный жест Соболева в матче с ЦСКА

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах. Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения».

Где будет играть Медина

Отвечая на вопрос о конкуренции в атаке, Абаскаль сказал: «В моем понимании в концовке прошлого сезона у нас было только два вингера – Зиньковский и Промес. А теперь их стало четыре. И это намного лучше». Очевидно, главный тренер «Спартака» под двумя новыми вингерами подразумевал Тео Бонгонда и Хесуса Медину.

Однако затем Гильермо сказал, что Виктор Мозес, игравший в прошлом сезоне на позиции десятки, и Медина – игроки одной позиции. Из ответов Абаскаля не совсем понятно, на какой позиции в «Спартаке» будет играть парагваец.

Абаскаль наигрывает Литвинова в центре защиты

«Сейчас Литвинов выходит центральным защитником. Но Руслан еще молод, провел только первый полный сезон на таком уровне и продолжает прогрессировать. Набираясь опыта, он постепенно становится лидером защитной линии, очень быстро впитывает информацию и требования. Хотя в обороне у нас тоже серьезная конкуренция за место в составе. А Литвинов и в атаке может быть полезен, всегда нацелен на чужие ворота. Так что вряд ли он рад моему решению определить его в защиту».

В «Спартаке» запустили программу языковой адаптации

«С инициативой разработки программы языковой адаптации выступил наш переводчик Владимир Иринчеев. В нашем коллективе довольно много иностранцев – в том числе я. Пару лет назад я сам не говорил на английском – и сегодня понимаю, насколько легче мне работать благодаря тому, что овладел самым универсальным языком. Очень важно, чтобы как можно больше людей в клубе могли свободно доносить информацию друг до друга, не теряя при этом важных деталей. Это касается не только футбольных диалогов, но и любых бытовых ситуаций. 

Суть программы заключается в определении языковых потребностей каждого игрока, тренера, члена персонала. Исходя из этого анализа будет строиться обучение с использованием собственных методических материалов. Таким образом, российские игроки по желанию смогут совершенствовать свой английский. Иностранцы стараются изучать основы русского, так что получится движение навстречу друг другу».

Абаскаль назвал сына в честь Старостина!

«Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали свое будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке». Николай – это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба. 

Кстати, моя мама называет малыша Коля. Я сначала даже не понял, о ком речь, когда она написала: «Как там наш Коля?» Она большая поклонница русской культуры, литературы». 

«Спартак» удивил гостевой формой – очень необычно. Как вам?

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com/guille_abascal

12 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Адекватный мужик наш Рыжий ❤️❤️❤️❤️. Маме отдельно спасибо
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ken2ki
Абаскаль здорового человека. Как же приятно читать его интервью всегда
+21
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Леха1922
Приятный человек! Вот бы у него получилось. Да и жена у него скромная и адекватная (в отличие от многих жен футболистов и не только:)!
+11
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Vladimir Sokolov
Наверное, жена "Преступление и наказание" читала
+5
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Kimbo Slice
Мне нравится тренер спартачей, толковый мужик
+3
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Dmitry Khagba
Да, порядочный адекватный баск. Похоже, - наш!
+1
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Северный болельщик
Будущий главный тренер сборной
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kickass
С Абаскалем у Спартака реально должно получиться. Пусть и без буквы "Р".
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Deadwood
Нормальный мужик!
Берегите.
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Геннадий Киселев
Ответ Северный болельщик
Будущий главный тренер сборной
Басконии или Каталонии? Ничего не имею против Абаскаля, но , кто только нашу сборную не тренеровал в мечтах.
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Антимосковский
Ответ Alisher Buranov
Молодец, что тренерует народную команду. Чтит традиции, знает историю клуба. Уважаю
еще и борщ любит, наверное! почти смог приблизиться к иконе лизоблюдства пиджакову-кононову
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