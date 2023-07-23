Свежее интервью Абаскаля: назвал сына в честь Старостина и пригрозил Соболеву за неприличный жест

Содержательно.

На сайте «Спартака» вышло интервью Гильермо Абаскаля – и там много интересного: сын Николай, языковая адаптация новичков, предупреждение Соболеву.

Выбрали главное из разговора.

Оценка прошлого сезона: травмы помешали весной, но третье место – это неплохо

«Итог мог быть лучше, но третье место в лиге – это неплохо. Ведь прошедший сезон стал первым и большим шагом в развитии нашего коллектива. И я говорю не только об игре, но и о выстраивании всего процесса работы.

Когда мы показывали результативный и атакующий футбол, многим хотелось, чтобы так продолжалось постоянно: ожидания болельщиков стали очень высокими. Но важно понимать, что многие команды действовали против нас максимально осторожно, с первых минут думая только о том, как не пропустить. У них даже нападающие обороняли свои ворота. Играть 90 минут против такого низкого блока – это очень тяжело! В таких матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.

Худшее, что с нами случилось, – обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений. Весной это лишило нас необходимой стабильности, мы лишь дважды смогли повторить четверку защитников в следующем матче. В такой ситуации сложно рассчитывать на отточенность действий в линиях: новые сочетания игроков требуют времени на притирку».

Реакция Абаскаля на неприличный жест Соболева в матче с ЦСКА

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вел себя как одиночка и не думал о партнерах. Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда, и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения».

Где будет играть Медина

Отвечая на вопрос о конкуренции в атаке, Абаскаль сказал: «В моем понимании в концовке прошлого сезона у нас было только два вингера – Зиньковский и Промес. А теперь их стало четыре. И это намного лучше». Очевидно, главный тренер «Спартака» под двумя новыми вингерами подразумевал Тео Бонгонда и Хесуса Медину.

Однако затем Гильермо сказал, что Виктор Мозес, игравший в прошлом сезоне на позиции десятки, и Медина – игроки одной позиции. Из ответов Абаскаля не совсем понятно, на какой позиции в «Спартаке» будет играть парагваец.

Абаскаль наигрывает Литвинова в центре защиты

«Сейчас Литвинов выходит центральным защитником. Но Руслан еще молод, провел только первый полный сезон на таком уровне и продолжает прогрессировать. Набираясь опыта, он постепенно становится лидером защитной линии, очень быстро впитывает информацию и требования. Хотя в обороне у нас тоже серьезная конкуренция за место в составе. А Литвинов и в атаке может быть полезен, всегда нацелен на чужие ворота. Так что вряд ли он рад моему решению определить его в защиту».

В «Спартаке» запустили программу языковой адаптации

«С инициативой разработки программы языковой адаптации выступил наш переводчик Владимир Иринчеев. В нашем коллективе довольно много иностранцев – в том числе я. Пару лет назад я сам не говорил на английском – и сегодня понимаю, насколько легче мне работать благодаря тому, что овладел самым универсальным языком. Очень важно, чтобы как можно больше людей в клубе могли свободно доносить информацию друг до друга, не теряя при этом важных деталей. Это касается не только футбольных диалогов, но и любых бытовых ситуаций.

Суть программы заключается в определении языковых потребностей каждого игрока, тренера, члена персонала. Исходя из этого анализа будет строиться обучение с использованием собственных методических материалов. Таким образом, российские игроки по желанию смогут совершенствовать свой английский. Иностранцы стараются изучать основы русского, так что получится движение навстречу друг другу».

Абаскаль назвал сына в честь Старостина!

«Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали свое будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке». Николай – это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба.

Кстати, моя мама называет малыша Коля. Я сначала даже не понял, о ком речь, когда она написала: «Как там наш Коля?» Она большая поклонница русской культуры, литературы».

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com/guille_abascal