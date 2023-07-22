«Локо» чуть не проиграл «Рубину» – Изидор спас ничью на 87-й минуте. Уже тревожно?

Казанцы впечатлили.

«Локомотив» в первом же домашнем матче споткнулся о вернувшийся из Первой лиги «Рубин» – команда Галактионова спасла ничью только на 87-й минуте (2:2).

«Локо» пропустил уже на 3-й минуте: косовский новичок забил с самого юного ассиста в истории «Рубина»

Уже на третьей минуте гости из Казани открыли счет. Новичок команды, косовский нападающий Мирлинд Даку замкнул навес с фланга. Голевой пас отдал Илья Рожков – он стал самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ (18 лет и 115 дней – даже моложе Хвичи).

«Локо» ответил через 20 минут. Пиняев принял заброс от вратаря, выиграл борьбу у Мартыновича, прошел в штрафную и откатил на Тикнизяна. Наир забил через рикошет и продлил голевую серию до трех игр, если считать финал прошлого сезона.

После этого «Рубин» внезапно забрал инициативу, больше и острее атаковал. Это подтверждает и статистика первого тайма: 15:4 по ударам (6:2 в створ) в пользу казанцев. Да, часто били из-за штрафной, но все равно получались довольно остро.

«Локо» спас Изидор. Главный джокер команды

После перерыва «Локомотив» выдал хороший отрезок с опасными моментами, только не реализовал преимущество. И пропустил второй.

Простая атака на 58-й минуте: заброс от вратаря, скидка на Мирлинда Даку, который отправил Фамейе к воротам. Джоэл изящным финтом уложил Лукаса Фассона (который еще и проспал открывание Даку в первом голе) и спокойно прошил Лантратова практически из вратарской.

«Локомотив» добавил благодаря заменам. Гол на 87-й минуте организовали вышедшие Самошников и Изидор. Вильзон вообще главный джокер команды – забивал в результате последних 8 выходов на замену в РПЛ. Вот и сейчас перекинул Дюпина.

• У «Рубина» впечатляющая беспроигрышная серия – 23 матча подряд. Последний раз команда проигрывала еще при Леониде Слуцком 5 октября прошлого года – ульяновской «Волге» в Кубке России. С тех пор 14 побед и уже девятая ничья.

• А вот «Локомотив» развил странную для Москвы тенденцию: пока ни один из трех столичных клубов не победил в стартовом туре. В воскресенье это попробует исправить «Спартак», который сыграет с «Оренбургом».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович