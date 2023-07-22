«Локо» чуть не проиграл «Рубину» – Изидор спас ничью на 87-й минуте. Уже тревожно?
Казанцы впечатлили.
«Локомотив» в первом же домашнем матче споткнулся о вернувшийся из Первой лиги «Рубин» – команда Галактионова спасла ничью только на 87-й минуте (2:2).
«Локо» пропустил уже на 3-й минуте: косовский новичок забил с самого юного ассиста в истории «Рубина»
Уже на третьей минуте гости из Казани открыли счет. Новичок команды, косовский нападающий Мирлинд Даку замкнул навес с фланга. Голевой пас отдал Илья Рожков – он стал самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ (18 лет и 115 дней – даже моложе Хвичи).
«Локо» ответил через 20 минут. Пиняев принял заброс от вратаря, выиграл борьбу у Мартыновича, прошел в штрафную и откатил на Тикнизяна. Наир забил через рикошет и продлил голевую серию до трех игр, если считать финал прошлого сезона.
После этого «Рубин» внезапно забрал инициативу, больше и острее атаковал. Это подтверждает и статистика первого тайма: 15:4 по ударам (6:2 в створ) в пользу казанцев. Да, часто били из-за штрафной, но все равно получались довольно остро.
«Локо» спас Изидор. Главный джокер команды
После перерыва «Локомотив» выдал хороший отрезок с опасными моментами, только не реализовал преимущество. И пропустил второй.
Простая атака на 58-й минуте: заброс от вратаря, скидка на Мирлинда Даку, который отправил Фамейе к воротам. Джоэл изящным финтом уложил Лукаса Фассона (который еще и проспал открывание Даку в первом голе) и спокойно прошил Лантратова практически из вратарской.
«Локомотив» добавил благодаря заменам. Гол на 87-й минуте организовали вышедшие Самошников и Изидор. Вильзон вообще главный джокер команды – забивал в результате последних 8 выходов на замену в РПЛ. Вот и сейчас перекинул Дюпина.
• У «Рубина» впечатляющая беспроигрышная серия – 23 матча подряд. Последний раз команда проигрывала еще при Леониде Слуцком 5 октября прошлого года – ульяновской «Волге» в Кубке России. С тех пор 14 побед и уже девятая ничья.
• А вот «Локомотив» развил странную для Москвы тенденцию: пока ни один из трех столичных клубов не победил в стартовом туре. В воскресенье это попробует исправить «Спартак», который сыграет с «Оренбургом».
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Но делать вывод по одному матчу еще более трагично.
Раз из раза длинными забросали рубиновые создавали ситуации 2х2, где довольно слабо отыграли оба ЦЗ. Почему не оставлять одного опорника ниже, или условного Ненахова ниже?
И непонятно, зачем Галактионов весь матч Дзюбу держал на поле, от навесов мало пользы было с учётом сразу троих высоких ЦЗ.
Жемалетдинов не очень играл, но вышел Миранчук - и ещё хуже стало.
Ну и видно, что команда тяжёлая, весной движение намного лучше было, особенно при выходе в атаку. Только Тикнизян был похож на себя весеннего, и Пиняев временами.
когда форму наберут будут очень сильны