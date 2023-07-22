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«Локо» чуть не проиграл «Рубину» – Изидор спас ничью на 87-й минуте. Уже тревожно?

Илья Рожков
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Вильзон Изидор Вильзон Изидор
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Джоэл Фамейе Джоэл Фамейе
Мирлинд Даку
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Футбол Футбол

Казанцы впечатлили.

«Локомотив» в первом же домашнем матче споткнулся о вернувшийся из Первой лиги «Рубин» – команда Галактионова спасла ничью только на 87-й минуте (2:2). 

«Локо» пропустил уже на 3-й минуте: косовский новичок забил с самого юного ассиста в истории «Рубина»

Уже на третьей минуте гости из Казани открыли счет. Новичок команды, косовский нападающий Мирлинд Даку замкнул навес с фланга. Голевой пас отдал Илья Рожков – он стал самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ (18 лет и 115 дней – даже моложе Хвичи).

«Локо» ответил через 20 минут. Пиняев принял заброс от вратаря, выиграл борьбу у Мартыновича, прошел в штрафную и откатил на Тикнизяна. Наир забил через рикошет и продлил голевую серию до трех игр, если считать финал прошлого сезона.

После этого «Рубин» внезапно забрал инициативу, больше и острее атаковал. Это подтверждает и статистика первого тайма: 15:4 по ударам (6:2 в створ) в пользу казанцев. Да, часто били из-за штрафной, но все равно получались довольно остро.

«Локо» спас Изидор. Главный джокер команды 

После перерыва «Локомотив» выдал хороший отрезок с опасными моментами, только не реализовал преимущество. И пропустил второй. 

Простая атака на 58-й минуте: заброс от вратаря, скидка на Мирлинда Даку, который отправил Фамейе к воротам. Джоэл изящным финтом уложил Лукаса Фассона (который еще и проспал открывание Даку в первом голе) и спокойно прошил Лантратова практически из вратарской.

«Локомотив» добавил благодаря заменам. Гол на 87-й минуте организовали вышедшие Самошников и Изидор. Вильзон вообще главный джокер команды – забивал в результате последних 8 выходов на замену в РПЛ. Вот и сейчас перекинул Дюпина.

• У «Рубина» впечатляющая беспроигрышная серия – 23 матча подряд. Последний раз команда проигрывала еще при Леониде Слуцком 5 октября прошлого года – ульяновской «Волге» в Кубке России. С тех пор 14 побед и уже девятая ничья.

• А вот «Локомотив» развил странную для Москвы тенденцию: пока ни один из трех столичных клубов не победил в стартовом туре. В воскресенье это попробует исправить «Спартак», который сыграет с «Оренбургом».

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

22 комментария

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polkoffnik
Фассон это, конечно, трагедия.
Но делать вывод по одному матчу еще более трагично.
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Иван Шуткин
Удивляет суператакующий Рубин
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Hakuna Matata!
Да хватит вам суету наводить, только 1й тур идёт. Всё впереди, команды в тонус войдут и посмотрим. Как грица, дайте время на раскачку! (с) 😁
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Ya Tolik
Больше удивил факт отсутствия перестроения в защите у Локо под 2 нападающих соперника.
Раз из раза длинными забросали рубиновые создавали ситуации 2х2, где довольно слабо отыграли оба ЦЗ. Почему не оставлять одного опорника ниже, или условного Ненахова ниже?
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Slavnov
Ответ polkoffnik
Фассон это, конечно, трагедия. Но делать вывод по одному матчу еще более трагично.
до травмы то,он вроде как здорово смотрелся,дайте время,человек год не играл...
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Доктор Верховцев
Отскочил Локомотив знатно.
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Smoldik
Рубин хорош.
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Александр Кулага
Фассон не справился
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Алексѣй Пестовъ
Дзюба был мертвый, Фассон вообще днище (надеюсь не будут его в основе больше выпускать). Пиняев здорово смотрелся, Тикнизян приятно удивил.
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Slavnov
Ответ polkoffnik
Надеюсь, что выйдет на хороший уровень. А то у нас в центральной зоне после Чорлуки неспокойно. Джикии как у вас не хватает, увы)
Сегодня смотрел локомотив,состав хороший,масса молодых,впереди вообще наверное топ 2 состав в рфпл,а вот защита слабая,надо как минимум одного центрального,сильного,с именем
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elninjo_3
Вылетать в этом году некому. Будет рубка.
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Gun[o|o]ner
Ответ polkoffnik
Фассон это, конечно, трагедия. Но делать вывод по одному матчу еще более трагично.
Меня другое лично удивило, почему в паре с ним играл не Погостнов
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Саня Беляков
Ответ polkoffnik
Надеюсь, что выйдет на хороший уровень. А то у нас в центральной зоне после Чорлуки неспокойно. Джикии как у вас не хватает, увы)
Джикии?)))
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polkoffnik
Ответ Slavnov
до травмы то,он вроде как здорово смотрелся,дайте время,человек год не играл...
Надеюсь, что выйдет на хороший уровень. А то у нас в центральной зоне после Чорлуки неспокойно. Джикии как у вас не хватает, увы)
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Gun[o|o]ner
Ответ Иван Шуткин
Удивляет суператакующий Рубин
Ещё больше удивляет такая их игра, когда видишь, кто сейчас их тренирует )
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RiverZaebal
Исидор мой герой,я сегодня на винлайне приветственный фрибет 5к поставил на Х 🕺
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Daylight
Почти с той же точки и в те же ворота, что и Хохлов "Интеру"
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Novak
Фассон сегодня очень плох был, конечно. Но всё же он целый год не выходил в официальных матчах, по сути сейчас только в игровой тонус входит.
И непонятно, зачем Галактионов весь матч Дзюбу держал на поле, от навесов мало пользы было с учётом сразу троих высоких ЦЗ.
Жемалетдинов не очень играл, но вышел Миранчук - и ещё хуже стало.
Ну и видно, что команда тяжёлая, весной движение намного лучше было, особенно при выходе в атаку. Только Тикнизян был похож на себя весеннего, и Пиняев временами.
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b0rke5
нормально локомотив сыграл, видно что запас большой
когда форму наберут будут очень сильны
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Григорий Лоншаков
Галактинов не много удивил. Видно не во оьруженным глазом не идут навесу ну подскажите им они все равно пытаются как только низом сразу рубин теряеться
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