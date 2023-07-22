«На поле иногда нужно больше кричать». Фомин больше не капитан «Динамо», Личка выбрал вернувшегося Бальбуэну

«На поле иногда нужно больше кричать».

«Динамо» осмысляет не только первое поражение в сезоне от «Краснодара» (1:3), но и смену капитана. В новом сезоне повязку доверили вернувшемуся в команду Фабиану Бальбуэне – похоже, не все рады такому выбору Марцела Лички.

В прошлом сезоне капитаном был Даниил Фомин, сейчас он грустит, но не оспаривает мнение тренера:«Пацаны, как я могу отреагировать? Я был разочарован. Но я принимаю это решение, и я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае».

Коротко напомним: Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» прошлым летом (воспользовался опцией ФИФА), объяснив это «семейными обстоятельствами» – и отыграл сезон-2022/23 в бразильском «Коринтиансе». За это время парагваец провел 14 игр, забив 3 мяча.

«На поле иногда нужно больше кричать». Личка объяснил, почему Фомин больше не основной капитан

Личка подробно рассказал, как выбирали нового капитана. «Все игроки написали по три человека с лидерскими качествами. В итоге Антон Шунин набрал больше всех голосов, но вратарю сложнее бегать за судьей по всему полю. Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин и Смолов получили примерно одинаковое количество голосов.

Фаби в позапрошлом сезоне хорошо показал себя здесь, он был капитаном сборной Парагвая, много разговаривает на поле, старается дирижировать партнерами на поле. Мне очень нравятся человеческие качества Даниила Фомина, но на поле иногда нужно больше кричать.

Сегодня капитаном был Фабиан, а когда на поле будет Сергей Паршивлюк, то повязка будет переходить к нему. В матче с «Нижним» как раз он будет капитаном. Сергей умеет в раздевалке сказать пару жестких слов, когда что-то идет не так», – объяснил Личка.

За Бальбуэну голосовал Смолов – повлияли опыт и игровая позиция

Другой экс-капитан «Динамо» Антон Шунин тоже раскрывал тему голосования: «Когда Личка пришел, он сказал в интервью, что команда сама будет выбирать капитана. И буквально вчера у нас состоялся этот выбор. Марцел попросил каждого написать на листочке трех капитанов – основного и двух его помощников».

Федор Смолов был одним из тех, кто поддержал парагвайца: «Я голосовал за него, потому что это опытный футболист, игрок центра обороны, он выступал в хороших чемпионатах. Я думаю, что центральный защитник при позиционной обороне видит моменты, где может подсказывать, он говорит на английском».

Сам защитник прокомментировал новую роль так: «Ничего не изменилось. Я здесь, чтобы помогать команде, тренироваться и играть. У нас очень много лидеров. Шунин, Смолов, Фомин, Паршивлюк. Любой может быть лидером. Главное – результат».

В игре с «Краснодаром» результат не порадовал, а сам Бальбуэна неудачно подставился в моменте с первым голом. Кордоба ударил из-за штрафной, а рикошет от ноги парагвайца лишил падавшего Шунина каких-либо шансов.

Фомина в прошлом сезоне выбрал Йоканович – он хотел, чтобы капитаном был полевой

В прошлом сезоне Славиша Йокановича назначил капитаном Фомина без анкетирования. До этого повязку носил Шунин. Вот его реакция на решение главного тренера год назад: «Правильнее будет, если он [Йоканович] объяснит. Я удивился, но уважаю любое решение тренера».

Йоканович объяснил выбор так: «Антон Шунин много лет в «Динамо», давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист. Я объяснил это Шунину, он все понял, его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без нее».

Сам Даниил, конечно, обрадовался: «Для меня стать капитаном «Динамо» большая честь и привилегия. Это очень ответственная роль. Я буду стараться вести команду вперед и оправдывать доверие главного тренера».

Сейчас он уже в другой роли.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fcdm.ru