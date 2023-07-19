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Малком близок к «Аль-Хилалю»: дают минимум 50 млн – дороже из России уезжал только Халк

Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
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А саудовцы больше платили только за Рубена Невеша.

Малком все ближе к Саудовской Аравии. Журналист Николо Скира пишет – бразильцу приготовили контракт до 2026 года с зарплатой в 18 млн евро в год.

Саудовское издание Ariyadhiah добавляет: «Зенит» получил «исключительное предложение» и согласился на трансфер. На этой неделе Малком пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Гурцкая говорил, что «Зениту» предложили почти 50 млн евро. Малкому дают 10-12 млн в год

Первые детали о Малкоме в Саудовской Аравии прозвучали на ютуб-канале «Это футбол, брат!». Один из ведущих шоу, агент Тимур Гурцкая сообщил: 

«У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов [евро], и с ним лично согласована зарплата – 10-12 млн в год. Я пытался узнать в «Зените». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы [купить Малкома] за 50 млн». 

Видимо, Малком выторговал себе повышение: Скира настаивает на 54 млн за 3 года контракта, то есть 18 в год. 

На фоне таких новостей посыпались вопросы Малкому и «Зениту» – пока слухи опровергают. 

«Предложений по Малкому в наш клуб не поступало», – сообщили в пресс-службе петербуржцев сразу после инсайда Гурцкая.

Сам футболист общался на эту тему с инсайдером Иваном Карповым.

– «Зенит» или Саудовская Аравия?

– «Зенит», у меня контракт с «Зенитом».

– Но предложение в 50 млн...

– Я ничего не знаю. У меня контракт с Зенитом».

50 млн – второй по цене трансфер в истории РПЛ и саудовской лиги (после Халка и Рубена Невеша)

«Аль-Хилаль» играет в столице Эр-Рияде – и это самый могучий клуб не только в Саудовской Аравии, но и во всей Азии. У него 66 официальных трофеев – больше в АФК нет ни у кого. Чемпионат «Аль-Хилаль» выигрывал 18 раз (ближайшие преследователи по 9), Лига чемпионов покорялась 4 раза (тоже рекорд). Отсюда и прозвище команды – AL-Zaeem («лидеры»).

Конечно, «Аль-Хилаль» входит в ту самую четверку саудовских клубов, которые попали под недавнюю приватизацию и получили доступ к практически неограниченным ресурсам.

С сезона-2016/17 «Аль-Хилаль» выиграл 5 титулов из 7, но в прошлом сезоне финишировал только третьим. Теперь клуб настроен вдвойне мотивированно. В отличие от конкурентов, «Аль-Хилаль» этим летом подписывает не свободных агентов, а покупает игроков за приличные деньги.

На их счету три из четырех самых дорогих трансферов в истории саудовской лиги, все они случились сейчас: Рубен Невеш (55 млн евро), Сергей Милинкович-Савич (42 млн евро), Калиду Кулибали (23 млн евро). То есть Малком на какое-то время может стать вторым по дороговизне трансфером саудовской лиги. 

Для РПЛ это тоже событие: дороже пока продавали только Халка в Китай (56 млн евро).

Невеш на днях честно признался, из-за чего в 26 лет поехал в Саудовскую Аравию: «Главная причина, по которой я не сомневался – желание обеспечить семье такую жизнь, как я всегда хотел.У меня жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение».

Тренировать Малкома и Невеша будет хорошо знакомый вам король португальского футбола Жорже Жезуш. Он уже работал в «Аль-Хилале» в сезоне-2018/19 – и в первом же матче зацепил Суперкубок страны. Этим летом, когда саудовцы вышли на массовую закупку, тренер решил вернуться.

Кого еще торгует «Аль-Хилаль»? 

«Аль-Хилаль» не планирует сбавлять активность на рынке. Клуб предлагает за Бернарду Силву 70 млн евро, а за 26-летнего вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса – 50 млн.

Ромелу Лукаку и Александара Митровича клуб оценивает в 40 млн. «Аль-Хилалю» также интересны Уго Льорис, Рафинья, Дзаньоло, Вератти. Есть и отказы: в Эр-Рияд не поехали Дибала, Буффон и 22-летний Такефусе Кубо, которому предлагали 160 млн евро за 4 года.

Помимо иностранцев, в «Аль-Хилале» крепкий местный костяк. Здесь играет основа сборной, которая оглушила на ЧМ Аргентину (девять игроков!). В том числе, авторы сенсационных голов: Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

Играет «Аль-Хилаль» на 70-тысячном стадионе имени Короля Фахда, где также играет сборная. Вполне возможно, что скоро увидим на этой арене Малкома.

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Кто уже в Саудовской Аравии, а кого еще ждем? Картинка со всеми трансферами

Фото: firo Sportphoto/ Jurgen Fromme/Global Look Press; instagram.com/alhilal

34 комментария

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MikhaL
Даже мыслей нет его осуждать. У ЧР в ближайшее время особых перспектив не видно, в чемпионате СА их не видно вообще. И если выбирать именно из этих двух вариантов, то есть смысл играть там, где больше платят. А платят там в разы больше.
+32
0
+32
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TwoWeekStubble
Самый дорогой российский футболист в истории.
+9
-2
+7
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Иван Рыбаков
Немного жаль будет расставаться с таким хорошим игроком, который особенно в последние два сезона феерил, и спортивным директором, который привëз Клаудиньо, Альберто, потом провернул с помощью него сделку с Коринтиансом и так далее. Ему в любом случае удачи и лучи благодарности за то, что дал команде шанс заработать на своëм уходе, а не приостановил контракт.
+7
0
+7
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дронреш
Ответ Юра Зыков
Зенит уже нашёл замену. Из Бенфике и тоже бразильца)
он защитник
+8
-1
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Юра Зыков
Ответ error505
будет интересно посмотреть, что сможет сделать зенит без него
Зенит уже нашёл замену.
Из Бенфике и тоже бразильца)
+10
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alexus-1990
Ответ Mihmesh35
Надо отдать ему должное, действительно классный игрок, но перейдя в Зенит закопал свою карьеру, хотя мог играть в условной Севилье
зато обеспечил себя и несколько своих поколений. осуждать человека за то что хочет заработать не стоит
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Tigranodovar
Ответ error505
будет интересно посмотреть, что сможет сделать зенит без него
Малком в Зените за свой прайс только последний сезон отыграл, а сколько чемпионств подряд у клуба уже?
+5
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error505
будет интересно посмотреть, что сможет сделать зенит без него
+4
-1
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Питер Пэн
Ответ TwoWeekStubble
Самый дорогой российский футболист в истории.
Вот только стоит ли разбрасываться рос гражданством направо и налево, ведь изначально всем было ясно, что леги едут в Россию за баблом. И особенно бразильцы даже лучшие из которых вроде Неймара всегда интересовались прежде всего бабками
+4
-1
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Андрей Демин
Ответ Никита Самарин
А в Саудовской Аравии лимит на легионеров есть?
Да, до 8 легионеров в заявке
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Юра Зыков
Ответ дронреш
он защитник
Давид Нерес?
давно ли он стал защитником?)
+2
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Demedieu
Если Малколм уедет будет win win почти для всех. Зенит получит кучу денег и окупит его же трансфер из Барсы, сам Малколм обеспечит своих правнуков безбедной жизнью, если не просрет где-нибудь в казино, а др клубы РПЛ станут более конкурентоспособными на фоне ослабевшего Зенита.
+1
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Pew Piwo
ждём покупки ТВ трансляции Судов, и наслаждаемся футболом)
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ChecoPerezzz
Кто бы мог подумать, что российский игрок будет стоить столько денег…
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шлеп нога
слабенький он. за такие бабки продать это большая удача
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Никита Самарин
А в Саудовской Аравии лимит на легионеров есть?
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unreality
Ну в этом чемпионате Малком будет смотреться топом, легко кринжа уделает по стате )
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-6
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Sergeev55
Надо продавать!!!
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ЗЕНИТ65
С Карповым? Вы серьёзно?
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Петр Дьяконов
почему разбрасываться. просто пытаются впихгуться в лимит как умеют. умеют видимо не очень.
ну а Сереже с кучей бразильцев легче выигрывать )))
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pechenjchka
Гурцкая просто не видит предложение по Малкому
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AIBOLIT66
Ответ Crazy Writer
Чтобы окупить его трансфер из барсы надо те самые 40(ценник)+зп за все время и подписной бонус. Итого аж под 70 выходит, если не за 70
Нехилая арифметика....это если бы он на лавке просто отсидел. Как Лунёв или Азар
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belikovda.90
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Ответ Demedieu
Если Малколм уедет будет win win почти для всех. Зенит получит кучу денег и окупит его же трансфер из Барсы, сам Малколм обеспечит своих правнуков безбедной жизнью, если не просрет где-нибудь в казино, а др клубы РПЛ станут более конкурентоспособными на фоне ослабевшего Зенита.
А там гляди и Промеса депортируют на нары, тогда РПЛ станет и чище без уголовников. Останется только слить одного рукоблуда
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Зубы Дзюбы
Ответ MikhaL
Даже мыслей нет его осуждать. У ЧР в ближайшее время особых перспектив не видно, в чемпионате СА их не видно вообще. И если выбирать именно из этих двух вариантов, то есть смысл играть там, где больше платят. А платят там в разы больше.
А я бы осудил. Без амбиций не достичь величия.
Где сейчас Тейшейра из Шахтёра, например?

А денег всех не заработаешь
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spartak-v
Ответ Зубы Дзюбы
А я бы осудил. Без амбиций не достичь величия. Где сейчас Тейшейра из Шахтёра, например? А денег всех не заработаешь
А ему все и не нужны. Ему достаточно столько, чтобы ни в чем себе не отказывать.
Футболист - это прежде всего профессия.
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