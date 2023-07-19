Малком близок к «Аль-Хилалю»: дают минимум 50 млн – дороже из России уезжал только Халк

А саудовцы больше платили только за Рубена Невеша.

Малком все ближе к Саудовской Аравии. Журналист Николо Скира пишет – бразильцу приготовили контракт до 2026 года с зарплатой в 18 млн евро в год.

Саудовское издание Ariyadhiah добавляет: «Зенит» получил «исключительное предложение» и согласился на трансфер. На этой неделе Малком пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Гурцкая говорил, что «Зениту» предложили почти 50 млн евро. Малкому дают 10-12 млн в год

Первые детали о Малкоме в Саудовской Аравии прозвучали на ютуб-канале «Это футбол, брат!». Один из ведущих шоу, агент Тимур Гурцкая сообщил:

«У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов [евро], и с ним лично согласована зарплата – 10-12 млн в год. Я пытался узнать в «Зените». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы [купить Малкома] за 50 млн».

Видимо, Малком выторговал себе повышение: Скира настаивает на 54 млн за 3 года контракта, то есть 18 в год.

На фоне таких новостей посыпались вопросы Малкому и «Зениту» – пока слухи опровергают.

«Предложений по Малкому в наш клуб не поступало», – сообщили в пресс-службе петербуржцев сразу после инсайда Гурцкая.

Сам футболист общался на эту тему с инсайдером Иваном Карповым.

– «Зенит» или Саудовская Аравия?

– «Зенит», у меня контракт с «Зенитом».

– Но предложение в 50 млн...

– Я ничего не знаю. У меня контракт с Зенитом».

50 млн – второй по цене трансфер в истории РПЛ и саудовской лиги (после Халка и Рубена Невеша)

«Аль-Хилаль» играет в столице Эр-Рияде – и это самый могучий клуб не только в Саудовской Аравии, но и во всей Азии. У него 66 официальных трофеев – больше в АФК нет ни у кого. Чемпионат «Аль-Хилаль» выигрывал 18 раз (ближайшие преследователи по 9), Лига чемпионов покорялась 4 раза (тоже рекорд). Отсюда и прозвище команды – AL-Zaeem («лидеры»).

Конечно, «Аль-Хилаль» входит в ту самую четверку саудовских клубов, которые попали под недавнюю приватизацию и получили доступ к практически неограниченным ресурсам.

С сезона-2016/17 «Аль-Хилаль» выиграл 5 титулов из 7, но в прошлом сезоне финишировал только третьим. Теперь клуб настроен вдвойне мотивированно. В отличие от конкурентов, «Аль-Хилаль» этим летом подписывает не свободных агентов, а покупает игроков за приличные деньги.

На их счету три из четырех самых дорогих трансферов в истории саудовской лиги, все они случились сейчас: Рубен Невеш (55 млн евро), Сергей Милинкович-Савич (42 млн евро), Калиду Кулибали (23 млн евро). То есть Малком на какое-то время может стать вторым по дороговизне трансфером саудовской лиги.

Для РПЛ это тоже событие: дороже пока продавали только Халка в Китай (56 млн евро).

Невеш на днях честно признался, из-за чего в 26 лет поехал в Саудовскую Аравию: «Главная причина, по которой я не сомневался – желание обеспечить семье такую жизнь, как я всегда хотел.У меня жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение».

Тренировать Малкома и Невеша будет хорошо знакомый вам король португальского футбола Жорже Жезуш. Он уже работал в «Аль-Хилале» в сезоне-2018/19 – и в первом же матче зацепил Суперкубок страны. Этим летом, когда саудовцы вышли на массовую закупку, тренер решил вернуться.

Кого еще торгует «Аль-Хилаль»?

«Аль-Хилаль» не планирует сбавлять активность на рынке. Клуб предлагает за Бернарду Силву 70 млн евро, а за 26-летнего вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса – 50 млн.

Ромелу Лукаку и Александара Митровича клуб оценивает в 40 млн. «Аль-Хилалю» также интересны Уго Льорис, Рафинья, Дзаньоло, Вератти. Есть и отказы: в Эр-Рияд не поехали Дибала, Буффон и 22-летний Такефусе Кубо, которому предлагали 160 млн евро за 4 года.

Помимо иностранцев, в «Аль-Хилале» крепкий местный костяк. Здесь играет основа сборной, которая оглушила на ЧМ Аргентину (девять игроков!). В том числе, авторы сенсационных голов: Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

Играет «Аль-Хилаль» на 70-тысячном стадионе имени Короля Фахда, где также играет сборная. Вполне возможно, что скоро увидим на этой арене Малкома.

Фото: firo Sportphoto/ Jurgen Fromme/Global Look Press; instagram.com/alhilal