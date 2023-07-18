👕 Что там с новыми формами в РПЛ? «Зенит», «Краснодар», «Локо» уже показали, ждем «Спартак» и ЦСКА

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Новый сезон РПЛ стартует уже в выходные – самое время разглядывать новые формы!

«Зенит»

Представил новую форму еще в марте – все команды системы «Зенита» будут выступать в новой форме от Joma до конца сезона-2023/24.

Домашний комплект выполнен в традиционных сине-голубых цветах. Гостевой – в светлых тонах с золотым воротом.

«Петербург – город морской славы, чья история неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ.

Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

Петербург, победы, сила Невы – это наша история! Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии», – писал «Зенит» в пресс-релизе.

«Краснодар»

«Домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов – от темно-зеленого до неонового. Паттерн домашней футболки связывает в своем дизайне палитру цветов стадиона и его изумрудный газон. Клубная эмблема в домашнем комплекте представлена в монохромном исполнении.

Более мягкие, светло-мятные тона сопровождают исполнение выездной формы. Особенность этого варианта – перламутровая эмблема с цветовым переливом», – так описал свои новые комплекты «Краснодар».

Во всем процессе создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, участвовали специалисты клуба. Технический спонсор на комплектах отсутствует – как и информация о том, заключал ли краснодарский клуб контракт с каким-то из брендов.

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга в сезоне-2023/24 будет играть в комплектах от Kelme (экипируют, например, «Эспаньол» и «Уотфорд»).

Для полевых игроков футболки сделаны в двух вариантах — в оранжевом и светло-голубом цветах. На майке нанесен орнамент, в котором считывается образ гор.

«Факел»

Воронежский клуб весьма оригинально подошел к презентации новой формы – съемка новых комплектов от Kelme проходила в троллейбусе, на рынке, возле регистратуры и даже на пешеходном переходе. Таким образом «Факел» хотел показать близость команды к местным болельщикам.

«Ходим с вами одними дорогами, живем одними целями. Мы рядом. Вместе с вами мы – часть большого города, большой области. Самого футбольного региона России», – сказано в пресс-релизе воронежцев.

Красиво!

«Рубин»

Новая форма «Рубина» выполнена в трех разных цветах — в белом, зеленом и красном. Тут без сюрпризов. Технический спонсор в новом сезоне – бренд Jako (Германия).

Накануне в фотосессии на предприятии ПАО «Казаньоргсинтез», генерального спонсора клуба, приняли участие Александр Мартынович, Рустам Ашурматов и Игор Вуячич.

«Локомотив»

Московский клуб не проводил презентацию новой домашней формы, но вышел в ней на товарищеский матч с «Балтикой». Важная деталь: форму для «Локо» делал бренд Joma, но его лого появится только на вратарской форме.

Гостевой комплект представили с помощью первые владельцев абонементов в сезоне-2023/24 – именно они выступили моделями на съемках.

Третий комплект «Локо» презентовали сотрудники клуба.

Довольно оригинально, не правда ли?

А что «Спартак» и ЦСКА?

•‎ В конце мая пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов говорил, что новая форма все еще разрабатывается: «У нас есть технический партнер Wildberries — он и занимается этим вопросом. Форма будет. Мы доверяем нашему партнеру». С тех пор новостей о форме не было.

•‎ Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале чуть меньше недели назад писал: «Новая форма приехала, все хорошо. Но на Суперкубок выйдем в домашнем комплекте прошлого сезона. Это пожелание команды – сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. А вот на следующую неделю у нас уже запланирована презентация новой формы».

Ждем.