«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА

Новая цель – догнать по чемпионствам «Спартак».

«Зенит» обыграл ЦСКА не только на поле, но и за его пределами. Четвертая подряд победа в матче за Суперкубок позволила петербуржцам выйти на первое место в России по выигранным национальным трофеям. «Зенит» тут обошел как раз ЦСКА – 22 победы против 21.

• «Зенит» одной победой обошел ЦСКА дважды: по Суперкубкам теперь тоже лидерство – 8 против 7.

• По победам в чемпионате пока впереди «Спартак» (10 титулов), но «Зенит» может догнать москвичей уже по итогам следующего сезона.

• В коллекции «Зенита» есть уникальный трофей – Кубок Премьер-лиги. Его разыграли лишь раз в 2003-м, участвовали все 16 клубов лиги, а в финале петербуржцы обыграли новороссийский «Черноморец» (5:2 по сумме двух матчей). Турнир не пользовался большой популярностью, так как обладатель трофея не получал права участия в еврокубках, а игры проходили в дни матчей сборной, поэтому большинство клубов выставляли резерв. Кубок лиги в России так и не прижился.

• Почти половину от всех трофеев «Зенит» завоевал в последние пять лет с Сергеем Семаком (10 из 22). У 47-летнего тренера 5 побед подряд в чемпионате России, 4 подряд Суперкубка, а также успех в Кубке России в сезоне-2019/20. Еще чуть-чуть – обгонит Романцева, Газзаева и Семина.

• С учетом еврокубков «Зенит» отрывается еще дальше: у Петербурга 24 трофея (добавляем Кубок и Суперкубок УЕФА), а у ЦСКА – 22 (Кубок УЕФА).

• Если учитывать всю историю, то тут «Зениту» еще есть куда расти. Пока 27 трофеев – добавляем чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР (Кубок сезона).

У «Спартака» с учетом советского периода 38 трофеев, у ЦСКА – 35.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Максим Богодвид