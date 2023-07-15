«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти
Настоящий герой.
«Зенит» выиграл Суперкубок у ЦСКА! Основное время завершилось нулями, но дальше нас ждала драматичная серия пенальти.
В основное время Кержаков спас «Зенит» от трех голов. Тащил красиво
ЦСКА был острее, создавал моменты, но Кержаков тащил вообще все. Опасный удар Чалова на 32-й минуте перевел в перекладину.
Штрафной от Зайнутдинова вытащил из девятки.
Отразил и удар в касание от Гайича во втором тайме.
Армейцы включили и излюбленную комбинацию с забросом к чужой штрафной от Акинфеева: Заболотный скинул, но Чалов промазал. «Зенит» ответил дальним ударом Ду Кейроса в первом тайме.
Потасовка: в конце первого тайма схлестнулись скамейки
В конце первого тайма команды взбодрили зрителей потасовкой. Клаудиньо уронил Гайича, а потом сцепились и тренеры, и футболисты.
Чалов толкнул врача петербургского клуба и получил желтую. У «Зенита» предупреждение выписали Клаудиньо.
Впрочем, судьи быстро разняли вскочившие скамейки.
Кержаков стал героем пенальти. Акинфеев проиграл вторую серию в жизни
В серии пенальти команды команды компенсировали отсутствие голов в основное время – уверенно реализовали по 4 первых удара.
А дальше дали драмы. Удар Милана Гайича забрал Кержаков, но Игорь Акинфеев потащил пенальти от Сергеева. После этого Кержаков взял еще и удар от Никиты Ермакова – и это стало ключевым спасением.
Роберт Ренан переиграл Акинфеева, внезапно исполнив паненку, – и так уверенно в 19 лет принес трофей.
Александр Дорский отметил в телеграм-канале, как развивались отношения Кержакова с пенальти:
«Миша Кержаков пропустил 15 пенальти подряд, а в основе «Зенита» вообще никогда не отражал их в официальных матчах. Суперкубок – несколько классных сэйвов по ходу матча, два отбитых пенальти в послематчевой серии. И трофей.
Пару недель назад Кержаков шикарно разложил за пенальти в выпуске «СБГ Шоу». Кажется, история Миши и пенальти стала еще актуальнее:
«Что с пенальти? Все очень плохо. Думаю, меня наказал футбольный Бог. Он не прощает.
В первый сезон в РПЛ, в 2010-м, я отбил три пенальти из четырех. Два пенальти – от «Спартака»: от Веллитона и Ибсона. Я зашел посмотреть, кто рекордсмен РПЛ – по-моему, был Березовский. По-моему, у него было 13. Я такой: «Так, ну три отбил. Через четыре-пять годиков его обгоню.
Раньше пенальти были моей любимой темой. По юношам всегда вытаскивал: выигрывали чемпионат России, в полуфинале и финале все вытаскивал в послематчевых сериях.
Ну а потом пришло время наказать меня. Очень интересный эпизод случился в чемпионском матче со «Спартаком». За два до игры иду после тренировки – раз, щелчок в голове: «Будем вести в один мяч – и будет пенальти «Спартака», который пробьет Промес». Я попросил аналитика прислать пенальтистов «Спартака». Просмотрел всех – остановился на Промесе, прокрутил, как буду отбивать этот пенальти, все рассчитал. Он должен был пробить на силу влево от себя.
Назначают пенальти. Промес подходит к мячу – и я подумал: «Паненка. Да нет, влево. Да нет, паненка сто процентов». Это сбило весь план, я не сделал манипуляции, которые хотел. Промес забил. Нужно доверять первому чувству».
• У Игоря Акинфеева всего лишь второе поражение в серии пенальти за карьеру – до этого царил (выиграл 6 из 7), проиграв только хорватам на ЧМ-2018.
• А «Зенит» в четвертый раз подряд берет Суперкубок России – и в рекордный 8-й раз в истории. До этого делили первое место как раз с ЦСКА.
• Сергей Семак за тренерскую карьеру проиграл этот трофей только один раз – Юрию Семину в 2019-м.
• Всего у Семака теперь 10 трофеев: 5 побед подряд в чемпионате России, 4 победы подряд в играх за Суперкубок, а также победа в Кубке России в сезоне-2019/20.
Суперкубок – самый посещаемый матч в Казани со времен ЧМ
Матч, для прохода на который не требовался Fan ID, собрал 40 876 зрителей. Для аншлага не хватило 4,5 тысяч болельщиков, но все равно Суперкубок-2023 стал самой посещаемой игрой в Казани за последние 5 лет.
Правда, был и негативный момент: «Чемпионат» сообщал, что некоторые болельщики долго проходили на трибуны – билеты на входе на «Ак Барс Арену» не считывались. Людей отправляли в кассы и просили ждать, некоторых в итоге пропускали на стадион.
Гневный матч Клаудиньо: сбивал соперников, ругался с судьей, ушел в подтрибунку после замены
- Дата проведения
- 15 июля, 17.00, «Ак Барс Арена»
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Сутормин, 89), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Мантуан (Бакаев, 90), Клаудиньо (Мостовой, 63), Барриос, Кейрос (Васильев, 89), Малком, Кассьерра (Сергеев, 77).
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 46), Виллиан Роша, Зайнутдинов (Ryadno, 82), Здьелар (Кучаев, 81), Мендес (Гайч, 90), Мухин (Ермаков, 73), Заболотный, Чалов.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов
Игра была очень слабая, но она забудется, а трофей останется.
Сезон будет трудный, но сегодня порадуемся, Суперкубок наш!