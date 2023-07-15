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«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

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Михаил Кержаков Михаил Кержаков
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Клаудиньо Клаудиньо
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Милан Гайич Милан Гайич
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Футбол Футбол

Настоящий герой.

«Зенит» выиграл Суперкубок у ЦСКА! Основное время завершилось нулями, но дальше нас ждала драматичная серия пенальти.

В основное время Кержаков спас «Зенит» от трех голов. Тащил красиво

ЦСКА был острее, создавал моменты, но Кержаков тащил вообще все. Опасный удар Чалова на 32-й минуте перевел в перекладину.

Штрафной от Зайнутдинова вытащил из девятки.

Отразил и удар в касание от Гайича во втором тайме.

Армейцы включили и излюбленную комбинацию с забросом к чужой штрафной от Акинфеева: Заболотный скинул, но Чалов промазал. «Зенит» ответил дальним ударом Ду Кейроса в первом тайме.

Потасовка: в конце первого тайма схлестнулись скамейки

В конце первого тайма команды взбодрили зрителей потасовкой. Клаудиньо уронил Гайича, а потом сцепились и тренеры, и футболисты.

Чалов толкнул врача петербургского клуба и получил желтую. У «Зенита» предупреждение выписали Клаудиньо.

Впрочем, судьи быстро разняли вскочившие скамейки.

Кержаков стал героем пенальти. Акинфеев проиграл вторую серию в жизни

В серии пенальти команды команды компенсировали отсутствие голов в основное время – уверенно реализовали по 4 первых удара.

А дальше дали драмы. Удар Милана Гайича забрал Кержаков, но Игорь Акинфеев потащил пенальти от Сергеева. После этого Кержаков взял еще и удар от Никиты Ермакова – и это стало ключевым спасением.

Роберт Ренан переиграл Акинфеева, внезапно исполнив паненку, – и так уверенно в 19 лет принес трофей.

Александр Дорский отметил в телеграм-канале, как развивались отношения Кержакова с пенальти:

«Миша Кержаков пропустил 15 пенальти подряд, а в основе «Зенита» вообще никогда не отражал их в официальных матчах. Суперкубок – несколько классных сэйвов по ходу матча, два отбитых пенальти в послематчевой серии. И трофей.

Пару недель назад Кержаков шикарно разложил за пенальти в выпуске «СБГ Шоу». Кажется, история Миши и пенальти стала еще актуальнее:

«Что с пенальти? Все очень плохо. Думаю, меня наказал футбольный Бог. Он не прощает.

В первый сезон в РПЛ, в 2010-м, я отбил три пенальти из четырех. Два пенальти – от «Спартака»: от Веллитона и Ибсона. Я зашел посмотреть, кто рекордсмен РПЛ – по-моему, был Березовский. По-моему, у него было 13. Я такой: «Так, ну три отбил. Через четыре-пять годиков его обгоню.

Раньше пенальти были моей любимой темой. По юношам всегда вытаскивал: выигрывали чемпионат России, в полуфинале и финале все вытаскивал в послематчевых сериях.

Ну а потом пришло время наказать меня. Очень интересный эпизод случился в чемпионском матче со «Спартаком». За два до игры иду после тренировки – раз, щелчок в голове: «Будем вести в один мяч – и будет пенальти «Спартака», который пробьет Промес». Я попросил аналитика прислать пенальтистов «Спартака». Просмотрел всех – остановился на Промесе, прокрутил, как буду отбивать этот пенальти, все рассчитал. Он должен был пробить на силу влево от себя.

Назначают пенальти. Промес подходит к мячу – и я подумал: «Паненка. Да нет, влево. Да нет, паненка сто процентов». Это сбило весь план, я не сделал манипуляции, которые хотел. Промес забил. Нужно доверять первому чувству».

• У Игоря Акинфеева всего лишь второе поражение в серии пенальти за карьеру – до этого царил (выиграл 6 из 7), проиграв только хорватам на ЧМ-2018.

• А «Зенит» в четвертый раз подряд берет Суперкубок России – и в рекордный 8-й раз в истории. До этого делили первое место как раз с ЦСКА.

• Сергей Семак за тренерскую карьеру проиграл этот трофей только один раз – Юрию Семину в 2019-м.

• Всего у Семака теперь 10 трофеев: 5 побед подряд в чемпионате России, 4 победы подряд в играх за Суперкубок, а также победа в Кубке России в сезоне-2019/20.

Суперкубок – самый посещаемый матч в Казани со времен ЧМ

Матч, для прохода на который не требовался Fan ID, собрал 40 876 зрителей. Для аншлага не хватило 4,5 тысяч болельщиков, но все равно Суперкубок-2023 стал самой посещаемой игрой в Казани за последние 5 лет.

Правда, был и негативный момент: «Чемпионат» сообщал, что некоторые болельщики долго проходили на трибуны – билеты на входе на «Ак Барс Арену» не считывались. Людей отправляли в кассы и просили ждать, некоторых в итоге пропускали на стадион.

Гневный матч Клаудиньо: сбивал соперников, ругался с судьей, ушел в подтрибунку после замены

Зенит – ЦСКА 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
15 июля, 17.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЗенитКержаков, Караваев (Сутормин, 89), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Мантуан (Бакаев, 90), Клаудиньо (Мостовой, 63), Барриос, Кейрос (Васильев, 89), Малком, Кассьерра (Сергеев, 77).
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 46), Виллиан Роша, Зайнутдинов (Ryadno, 82), Здьелар (Кучаев, 81), Мендес (Гайч, 90), Мухин (Ермаков, 73), Заболотный, Чалов.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Гайич (45), Клаудиньо (45).

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов

18 комментариев

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Роман Олегов
Миша за последнюю неделю потащил пенальти больше, чем за всю карьеру)
+20
-1
+19
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prus_3
Ответ Юрий Тюмин
Больше деферанбы этому Зениту.....ЦСКА всегда будет первым
Когда человек делает в одном слове 3 ошибки, ему, конечно же, стоит верить.
+8
0
+8
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R
Зайнутдинов дал восторга. Крут!
+8
-2
+6
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Любовь Мелехова
Действительно, герой сегодняшнего матча - Миша Кержаков! Поздравляем!
+7
-2
+5
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Rumov
Хороший матч для Кержакова.
+4
-1
+3
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San9
Ай да Миша, ай да Ренан!
Игра была очень слабая, но она забудется, а трофей останется.
Сезон будет трудный, но сегодня порадуемся, Суперкубок наш!
+2
0
+2
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Антон Лукашов
Это будет сезон Кержа!
+3
-2
+1
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justburn
Ладно, Керж не мешок
+1
0
+1
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AzzyB
У ЦСКА на замену вышел игрок, Рядно, про которого нет информации вообще нигде. Кто в курсе?
+1
0
+1
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ZarvuR2020
Керж единственный из Зенита, кто готов к началу сезона.
0
0
0
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prus_3
Ответ Юрий Тюмин
А мне как на тебя с колокольни ты понял и на том спасибо
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Поцелуй Оздоева
Ответ Юрий Тюмин
А мне как на тебя с колокольни ты понял и на том спасибо
Комментарий удален модератором
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Юрий Тюмин
Ответ prus_3
Когда человек делает в одном слове 3 ошибки, ему, конечно же, стоит верить.
одни учителя плюнуть негде
0
0
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Юрий Тюмин
Ответ Поцелуй Оздоева
Комментарий удален модератором
ща сам завоешь
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Юрий Тюмин
Ответ prus_3
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тебя не спросил ..
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