«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

Настоящий герой.

«Зенит» выиграл Суперкубок у ЦСКА! Основное время завершилось нулями, но дальше нас ждала драматичная серия пенальти.

В основное время Кержаков спас «Зенит» от трех голов. Тащил красиво

ЦСКА был острее, создавал моменты, но Кержаков тащил вообще все. Опасный удар Чалова на 32-й минуте перевел в перекладину.

Штрафной от Зайнутдинова вытащил из девятки.

Отразил и удар в касание от Гайича во втором тайме.

Армейцы включили и излюбленную комбинацию с забросом к чужой штрафной от Акинфеева: Заболотный скинул, но Чалов промазал. «Зенит» ответил дальним ударом Ду Кейроса в первом тайме.

Потасовка: в конце первого тайма схлестнулись скамейки

В конце первого тайма команды взбодрили зрителей потасовкой. Клаудиньо уронил Гайича, а потом сцепились и тренеры, и футболисты.

Чалов толкнул врача петербургского клуба и получил желтую. У «Зенита» предупреждение выписали Клаудиньо.

Впрочем, судьи быстро разняли вскочившие скамейки.

Кержаков стал героем пенальти. Акинфеев проиграл вторую серию в жизни

В серии пенальти команды команды компенсировали отсутствие голов в основное время – уверенно реализовали по 4 первых удара.

А дальше дали драмы. Удар Милана Гайича забрал Кержаков, но Игорь Акинфеев потащил пенальти от Сергеева. После этого Кержаков взял еще и удар от Никиты Ермакова – и это стало ключевым спасением.

Роберт Ренан переиграл Акинфеева, внезапно исполнив паненку, – и так уверенно в 19 лет принес трофей.

Александр Дорский отметил в телеграм-канале, как развивались отношения Кержакова с пенальти:

«Миша Кержаков пропустил 15 пенальти подряд, а в основе «Зенита» вообще никогда не отражал их в официальных матчах. Суперкубок – несколько классных сэйвов по ходу матча, два отбитых пенальти в послематчевой серии. И трофей.

Пару недель назад Кержаков шикарно разложил за пенальти в выпуске «СБГ Шоу». Кажется, история Миши и пенальти стала еще актуальнее:

«Что с пенальти? Все очень плохо. Думаю, меня наказал футбольный Бог. Он не прощает.

В первый сезон в РПЛ, в 2010-м, я отбил три пенальти из четырех. Два пенальти – от «Спартака»: от Веллитона и Ибсона. Я зашел посмотреть, кто рекордсмен РПЛ – по-моему, был Березовский. По-моему, у него было 13. Я такой: «Так, ну три отбил. Через четыре-пять годиков его обгоню.

Раньше пенальти были моей любимой темой. По юношам всегда вытаскивал: выигрывали чемпионат России, в полуфинале и финале все вытаскивал в послематчевых сериях.

Ну а потом пришло время наказать меня. Очень интересный эпизод случился в чемпионском матче со «Спартаком». За два до игры иду после тренировки – раз, щелчок в голове: «Будем вести в один мяч – и будет пенальти «Спартака», который пробьет Промес». Я попросил аналитика прислать пенальтистов «Спартака». Просмотрел всех – остановился на Промесе, прокрутил, как буду отбивать этот пенальти, все рассчитал. Он должен был пробить на силу влево от себя.

Назначают пенальти. Промес подходит к мячу – и я подумал: «Паненка. Да нет, влево. Да нет, паненка сто процентов». Это сбило весь план, я не сделал манипуляции, которые хотел. Промес забил. Нужно доверять первому чувству».

• У Игоря Акинфеева всего лишь второе поражение в серии пенальти за карьеру – до этого царил (выиграл 6 из 7), проиграв только хорватам на ЧМ-2018.

• А «Зенит» в четвертый раз подряд берет Суперкубок России – и в рекордный 8-й раз в истории. До этого делили первое место как раз с ЦСКА.

• Сергей Семак за тренерскую карьеру проиграл этот трофей только один раз – Юрию Семину в 2019-м.

• Всего у Семака теперь 10 трофеев: 5 побед подряд в чемпионате России, 4 победы подряд в играх за Суперкубок, а также победа в Кубке России в сезоне-2019/20.

Суперкубок – самый посещаемый матч в Казани со времен ЧМ

Матч, для прохода на который не требовался Fan ID, собрал 40 876 зрителей. Для аншлага не хватило 4,5 тысяч болельщиков, но все равно Суперкубок-2023 стал самой посещаемой игрой в Казани за последние 5 лет.

Правда, был и негативный момент: «Чемпионат» сообщал, что некоторые болельщики долго проходили на трибуны – билеты на входе на «Ак Барс Арену» не считывались. Людей отправляли в кассы и просили ждать, некоторых в итоге пропускали на стадион.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов