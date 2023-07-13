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Россия-2023
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«Ушел в задрипанную команду». Как наш футбол реагирует на Кузяева в «Гавре»

Павел Погребняк Павел Погребняк
Владимир Быстров Владимир Быстров
Александр Медведев Александр Медведев
Далер Кузяев Далер Кузяев
Евгений Ловчев Евгений Ловчев
Гавр Гавр
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Александр Мостовой Александр Мостовой
Футбол Футбол

Не весь российский футбол одобрил переход Далера Кузяева в скромный «Гавр».

Мнения разделились.

Аршавин, Быстров и Ловчев не поняли выбор Кузяева

Сначала о тех, кто раскритиковал решение Далера уехать в команду, которая только поднялась в Лигу 1. 

• «Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – прокомментировал переход Андрей Аршавин.

• Владимир Быстров был жестче: «Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение? В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно. Но Далер, видимо, никаких выводов не сделал и руководствуется только амбициями».

• Но мнение Быстрова теряется на фоне очень горячего монолога Евгения Ловчева:

«Далер давно в «Зените», он выиграл в России все, что возможно – и чемпионат, и Кубок с Суперкубком. Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно в первое окно без контракта не нашел команду в Европе – за ним не гонялись. Это он искал команду.

Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добра от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский. За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, а ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду.

Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок. Что в этом хорошего, какой тут шаг вперед? У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы.

У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как выдающееся достижение я бы точно не стал».

Мостовой, Погребняк и гендир «Зенита» Медведев, наоборот, поддержали Кузяева

Конечно, была не только критика.

• Павел Погребняк, который достаточно поиграл в Европе, похвалил Кузяева.

«Переход Кузяева в «Гавр» довольно удивителен. Это приятно. Я всегда выступал за то, чтобы российские игроки уезжали, тем более когда речь касается чемпионата из топ‑5 лиг. Да, команда не самого сильного уровня, но он все равно красавчик. Это шаг вперед, неважно, что ему 30 лет. Полностью поддерживаю, красавец».

• Экс-полузащитник «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой тоже порадовался за Кузяева: 

«Удивлен переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод. Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку.

Лига 1 очень сложная. Я там играл три года, поэтому знаю, о чем говорю. Там в команде человек 15 – темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра. Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто».

• Есть и мнение Александра Медведева – генерального директора «Зенита»: «Хотел бы пожелать Кузяеву успехов. «Гавр» – один из старейших клубов Франции, вернулся в Лигу 1. Команда молодая, там нет суперигроков, поэтому вокруг Далера будет строиться игра».

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Фото: Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin/Global Look PressРИА Новости/Алексей Филиппов, Нина Зотина

44 комментария

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амкар
На каком месте французский чемпионат в таблице коэффициентов УЕФА? А российский? По-моему, вот и весь ответ на то, шаг это вперёд или нет
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Альтависта
Так он ушёл из задрипанной команды, а не перешёл, бгг.
+31
-13
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Никита Никулин
В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам

Потому Быстров никуда и не перешел. По мозгам
+20
-2
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Ромазан
Какой-то сумасшедший футболист - уехал в загнивающий Запад, да еще и в страну НАТО - там же ЛГБТ и русофобия. Головин и Миранчук расскажут как их там пытают.
+16
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xoms
Кузяев мечтал, и осуществил свою мечту поиграть в топ 5, а хейтеры пусть лесом, он заслуживает своей игрой быть в топ чемпионате, пусть и не в топ команде.
Да и у нас теперь есть Гавр Кузяева)
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ЛоуренсАравийский
слова Аршавина можно было бы понять и принять, если бы Зенит играл в ЛЧ. В такой ситуации Кузяев был бы нужен.

В целом АСА высказался адекватно, уж на фоне Ловчева и Вовы - бесспорно
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DeltaForce
Ответ Жорег Борщофф
Ну, футболисту попроще будет. А так - не смешно. Я бы не поехал, хотя раньше любил в Париж ездить.
Жертва пропаганды?
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krokodilych
Очень неприятно удивило высказывание Аршавина - я думал, он умнее.

Для чего менять "Зенит" на "Гавр"? А не приходило в голову, что речь идет о смене не клуба, а чемпионата на более сильный? Вот правда не приходило?
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Плацкарт Вагоныч
Не могу понять, почему не в Бешикташ, который может играть в ЛЧ. Даже Тулузу бы понял. Там хотя бы ЛЕ после выигрыша Кубка Франции. Но в Гавре ты на 95% не попадешь даже в КК. А если ты не играешь в еврокубках, то на кой хрен такая Европа? Считаю, что выбор идиотский. Если говорить про город и проживание, то Стамбул вообще мало какому городу уступает в чем-либо.
+3
-1
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Александр Сырчин
Ответ амкар
На каком месте французский чемпионат в таблице коэффициентов УЕФА? А российский? По-моему, вот и весь ответ на то, шаг это вперёд или нет
Я слышал, что ниже нидерландского.
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Сергей Кайзер
Хотелось бы за Кузяева порадоваться в итоге, но главное, что он показывает: на такое решиться можно. Договориться, выдохнуть, поехать. А дальше многое зависит от человека.
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Roman Araslanov
Ответ Жорег Борщофф
Зачем? Разве что самоцель, а так Зенит, несомненно, предпочтительней. Футболист в 30 лет не в чемпионате играет, а в команде.
Ну из парадной то, видней
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Сальный конь бомжа
Кузяев - храбрый, переход - безумный. А безумству храбрых поем мы песни.
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Kit244098
Ушёл Кузяев из зоны комфорта и молодец. Жаль, что поздно. Ну хоть повариться в нормальной лиге сможет. Получится у него или нет - другой вопрос. У французов футбол быстрый, особенно при переходе мяча и без скорости там делать нечего.
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krokodilych
Ответ Жорег Борщофф
Зачем? Разве что самоцель, а так Зенит, несомненно, предпочтительней. Футболист в 30 лет не в чемпионате играет, а в команде.
"Футболист в 30 лет не в чемпионате играет, а в команде."

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Не согласен.
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krokodilych
Ответ Регион-36
Поговорка есть - первый парень на деревне, а деревня в два двора. Это сейчас про российский чемпионат. Так почему бы и нет ? Ну а мнения всяких Ловчевых, который себя считает супер/звездой видимо, но нигде так и не сыгравший, кроме нашего чемпионата, вообще не о чем.
Я не согласен с мнением Ловчева по поводу Кузяева, но ваша реплика удивила.

Ловчев родился в 1949-м году, завершил карьеру в 1980-м, то есть ещё в советские времена. Где он, собственно говоря, мог сыграть, кроме нашего чемпионата???
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Жорег Борщофф
Выбор действительно странный, но раз захотелось, почему нет.
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Жорег Борщофф
Ответ Bayern-fan
камон, чел, в твоей лиге чемпионство буквально ничего не дает, кроме того, чтобы почесать чсв и распилить несколько лямов))) Кузяев ушел в топ лигу, пока Зенит продолжает деградировать вместе со всем российским футболом
И чего он добьётся в Гавре? =)
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Регион-36
Поговорка есть - первый парень на деревне, а деревня в два двора. Это сейчас про российский чемпионат. Так почему бы и нет ? Ну а мнения всяких Ловчевых, который себя считает супер/звездой видимо, но нигде так и не сыгравший, кроме нашего чемпионата, вообще не о чем.
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Жорег Борщофф
Ответ Оригинальный Ник
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Полностью согласен!
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Mephisto_BLR
Гавр Кузяева!
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Anatoly_B
Зависит от результатов. Заиграет - красавчик, нет - значит выбор сделан неверный
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Оригинальный Ник
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Жорег Борщофф
Ответ Roman Araslanov
Да всё понятно с Аршавиным, Володькой и Ловчевым. Один желчью изливает из-за того что Кузяев отказался от денег и выбрал повышение(что ж сам тогда уходил в Арсенал), второй просто глупый персонаж, а третий уже в старческом маразме как несколько лет прибывает
Сравнил Арсенал и Гавр. =)))
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Волька-ибн-Алёша
пусть квакают из своего болота,дерзай Далер!
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