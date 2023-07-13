«Ушел в задрипанную команду». Как наш футбол реагирует на Кузяева в «Гавре»

Не весь российский футбол одобрил переход Далера Кузяева в скромный «Гавр».

Мнения разделились.

Аршавин, Быстров и Ловчев не поняли выбор Кузяева

Сначала о тех, кто раскритиковал решение Далера уехать в команду, которая только поднялась в Лигу 1.

• «Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр». Раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – прокомментировал переход Андрей Аршавин.

• Владимир Быстров был жестче: «Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение? В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию – вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно. Но Далер, видимо, никаких выводов не сделал и руководствуется только амбициями ».

• Но мнение Быстрова теряется на фоне очень горячего монолога Евгения Ловчева:

«Далер давно в «Зените», он выиграл в России все, что возможно – и чемпионат, и Кубок с Суперкубком. Игрок добротный, но не выдающийся – не из тех, за которыми гоняются. Неслучайно в первое окно без контракта не нашел команду в Европе – за ним не гонялись. Это он искал команду.

Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как «искать добра от добра». На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский. За Кузяева не боролись, – не предлагали денег за трансфер. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, а ушел бесплатно в Тмутаракань, в задрипанную команду .

Шаг вперед – это то, что было с Аршавиным, другими нашими ребятами после Евро-2008. Их брали за большие деньги в хорошие команды. Здесь – бесплатно в клуб-новичок. Что в этом хорошего, какой тут шаг вперед? У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы.

У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в «Гавр» как выдающееся достижение я бы точно не стал».

Мостовой, Погребняк и гендир «Зенита» Медведев, наоборот, поддержали Кузяева

Конечно, была не только критика.

• Павел Погребняк, который достаточно поиграл в Европе, похвалил Кузяева.

«Переход Кузяева в «Гавр» довольно удивителен. Это приятно. Я всегда выступал за то, чтобы российские игроки уезжали, тем более когда речь касается чемпионата из топ‑5 лиг. Да, команда не самого сильного уровня, но он все равно красавчик. Это шаг вперед, неважно, что ему 30 лет. Полностью поддерживаю, красавец».

• Экс-полузащитник «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой тоже порадовался за Кузяева:

«Удивлен переходу Кузяева в «Гавр». Уезжать из тепличных условий, где ты можешь из года в год становиться чемпионом и хорошо зарабатывать… Респект Далеру за то, что уезжает из малины на завод. Но на примерах других ребят тут далеко ходить не надо. Есть Азмун, который уехал и сел на лавку.

Лига 1 очень сложная. Я там играл три года, поэтому знаю, о чем говорю. Там в команде человек 15 – темнокожие. У нас люди не выходили из зала, бесконечно качались. А темнокожих я никогда не видел в зале. Только на тренировке, когда ты играешь с ними в корпус, отлетаешь на три метра. Французский чемпионат очень сложный. Там не будет просто».

• Есть и мнение Александра Медведева – генерального директора «Зенита»: «Хотел бы пожелать Кузяеву успехов. «Гавр» – один из старейших клубов Франции, вернулся в Лигу 1. Команда молодая, там нет суперигроков, поэтому вокруг Далера будет строиться игра».

Фото: Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов, Нина Зотина