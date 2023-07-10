Самые бразильские команды в истории РПЛ. Есть даже «Черноморец»!

«Зенит» подписал полузащитника Педро дос Сантоса из «Коринтианса» (перейдет в феврале 2024 года) и готовится к трансферу Марио Фернандеса – так легионеров из Бразилии будет уже десять.

Можно собрать почти целый состав.

Уже в сезоне-2022/23 в «Зените» собрались восемь бразильцев. Вот они: Дуглас Сантос, Малком, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Родригао, Ренан и Иван (не появился на поле в матчах РПЛ).

Так много бразильцев именно в топ-дивизионе России не было. Но бразильские диаспоры мелькали в разных клубах. Давайте их вспомним.

Важное уточнение: в списке команды, в которых были как минимум пять бразильцев. Составы условны – ценнее зафиксировать бразильских легионеров.

«Ахмат»-2014/15: шесть бразильцев

Бразильцы массово поехали в «Терек» после 2010 года, когда Рамзан Кадыров сыграл в праздничном матче с легендами из Бразилии. В Чечне гостили легенды: Кафу, Ромарио, Дунга и остальные.

После этого в клуб заглянуло сразу несколько неплохих бразильцев, в том числе и Маурисио – вообще один из самых ярких легионеров чеченского клуба. Провел в «Тереке» целых пять лет и 172 матча. Маурисио настолько проникся, что даже выучил русский. Бразилец до сих пор вспоминает это время с любовью.

«Грозный – одно из лучших мест, где я только бывал. А «Ахмат» – настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности», – сказал Маурисио в октябре 2022-го.

ЦСКА-2008: шесть бразильцев

Последний сезон Валерия Газзаева в ЦСКА (2-е место в чемпионате и выигранный Кубок) совпал с, возможно, лучшей кампанией в карьере Вагнера Лава – 29 голов с тремя хет-триками и покером. По три мяча прилетело «Спартаку», чемпионскому «Рубину» и «Нанси» в Кубке УЕФА, а четыре Вагнер загрузил «Москве» Олега Блохина.

Время еще двоих знаковых для ЦСКА бразильцев – Жо и Даниэл Карвальо – уже подходило к концу. Летом 2008-го оба уехали из Москвы: Жо – в «Ман Сити» за 24 млн евро, Карвальо – в «Интернасьонал» по аренде. Рамон и Рикарду Жезус так и не смогли заменить звездных соотечественников ни по функционалу, ни по эффективности.

Газзаев сейчас высоко котирует тех бразильцев из нулевых: «Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените». Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА. А Вагнер и вовсе побеждал на Кубке Америки».

«Крылья Советов»-2004: шесть бразильцев

«Крылья Советов»-2004 – одно из приятнейших воспоминаний чемпионата России 2000-х. В том сезоне «Крылья» взяли бронзу в чемпионате и дошли до финала Кубка России, уступив «Тереку».

Общепризнанными лидерами команды считались два Андрея – Каряка и Тихонов – однако бразильцы тоже играли в тех «Крыльях» немаловажную роль. Мойзес был основным центральным защитником, Соуза помогал Тихонову выстраивать игру в центре поля, часто играл Леилтон. Защитник Рафаэл Шмитц, а также нападающие Катанья и Рони тоже выходили, но не были системообразующими игроками.

После успешного сезона бразильская диаспора в «Крыльях» рассосалась – остался только Леилтон. В чемпионате-2005 результаты самарцев резко ухудшились – они остановились в шаге от вылета, заняв 14-е место. И это можно понять: уехал почти весь костяк бронзовой команды.

«Спартак»-2003: шесть бразильцев

Болельщики «Спартака» вряд ли любят вспоминать 2003-й – это время хаоса и период окончательного заката гегемона российского футбола 90-х.

В сезоне-2003 через основу «Спартака» прошел 41 футболист, 36 из которых сыграли хотя бы в одном матче. Естественно, среди толстой пачки игроков было полно сомнительных персонажей – в том числе из Бразилии. Из шести бразильцев регулярно в том сезоне играли только Луизао и Мойзес, но и они не задержались в «Спартаке» надолго.

В середине провального сезона клуб покинул Олег Романцев – его заменил Андрей Чернышов. Но Романцев еще зацепил Кубок России, а вот в чемпионате финишировали аж на 10-м месте.

«Черноморец»-2003: пять бразильцев

«Черноморец»-2003 тоже не назовешь удачным примером интеграции бразильцев в состав – в том сезоне новороссийская команда заняла последнее место в чемпионате России и вылетела в Первый дивизион.

Бразильцы Фабио Аугусто, Робсон Лопес, Фабио да Коста, Рикардо Бовио и Флавио на пятерых провели за «Черноморец» 58 матчей, не забив ни одного гола, и после вылета клуба почти в полном составе уехали на родину – выделился только Аугусто, который укатил в шведский «Кальмар».

Бонус: 13 бразильцев тульского «Арсенала» в конце 1990-х

Да, было и такое! Вот они: защитники Жуниор, Пениче и Тоньяу, полузащитники Даниэл Констасау, Леандро Самарони, Жоржинью, Леонидас и Реджиналду Рибейру, нападающие Андрадина, Карлос Алберту, Андерсон и Паулинью. Самым насыщенным был 1998-й – тогда за «Арсенал» поиграли десять бразильцев из списка.

И это ведь было даже не в топ-дивизионе. «Арсенал» в 1997-м вышел из зоны «Запад» в Первый дивизион, где играл в 1998-м, 1999-м, 2000-м и 2001-м (потом снова спуск).

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev