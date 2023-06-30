Стебное прощание «Сочи» с Коваленко. 0 матчей – но больше 1 млн евро выгоды

«Ты навсегда в наших сердцах».

Пожалуй, главный внутренний трансфер РПЛ этого лета – переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит». За талантливого полузащитника сборной России заплатили 2 млн евро.

Коваленко не провел ни одного матча за «Сочи», но клуб очень трогательно попрощался с ним в соцсетях: «Ты навсегда в наших сердцах».

«Сочи» купил Александра у «Крыльев Советов» в июле 2022-го за 800 тысяч евро. Но на сезон оставил в аренде в Самаре. А потом за игроком сразу же пришел «Зенит», который перебил предложения «Локомотива» и «Динамо».

Позже формулировку «Ты навсегда в наших сердцах» заменили на более сдержанную (причем очень быстро): «Желаем Сане удачи в карьере».