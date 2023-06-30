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Стебное прощание «Сочи» с Коваленко. 0 матчей – но больше 1 млн евро выгоды

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«Ты навсегда в наших сердцах».

Пожалуй, главный внутренний трансфер РПЛ этого лета – переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит». За талантливого полузащитника сборной России заплатили 2 млн евро.

Коваленко не провел ни одного матча за «Сочи», но клуб очень трогательно попрощался с ним в соцсетях: «Ты навсегда в наших сердцах».

«Сочи» купил Александра у «Крыльев Советов» в июле 2022-го за 800 тысяч евро. Но на сезон оставил в аренде в Самаре. А потом за игроком сразу же пришел «Зенит», который перебил предложения «Локомотива» и «Динамо».

Позже формулировку «Ты навсегда в наших сердцах» заменили на более сдержанную (причем очень быстро): «Желаем Сане удачи в карьере».

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17 комментариев

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Mbest77
Допустим заскринил, но тут нельзя же в комментах картинки вставлять)
+8
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Егор Егор
Ответ Mbest77
Допустим заскринил, но тут нельзя же в комментах картинки вставлять)
"Если вдруг вы успели заскринить оригинал – делитель в комментариях!"

теперь тебе нужно найти делитель
+7
0
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atonce
Зенит "перебил" предложение Локомотива...ага,ага...
+2
0
+2
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bessonoff
Ответ krokodilych
Стеб здесь, конечно, неуместен. А Коваленко вообще-то очень неплохой сезон провел и даже за сборную сыграл - да, я помню, где теперь наша сборная, но всё же откровенный шлак в неё не позовут.
Валера: Конечно, не позовут
+2
0
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krokodilych
Стеб здесь, конечно, неуместен. А Коваленко вообще-то очень неплохой сезон провел и даже за сборную сыграл - да, я помню, где теперь наша сборная, но всё же откровенный шлак в неё не позовут.
+1
0
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SamAreZ
Ответ krokodilych
Стеб здесь, конечно, неуместен. А Коваленко вообще-то очень неплохой сезон провел и даже за сборную сыграл - да, я помню, где теперь наша сборная, но всё же откровенный шлак в неё не позовут.
Саша очень качественный футболист. Если ему дадут время, то всё будет хорошо
+1
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Максим Вердиян
Ответ TaR
Перепись тех кто зачем-то заскринил. Узнаем сколько таких людей нет.
А что было-то?
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Adeen
Ответ Mbest77
Допустим заскринил, но тут нельзя же в комментах картинки вставлять)
Закинь на любой файлобменник и скинь ссылку сюда.
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GreenSPb
Ответ Егор Егор
"Если вдруг вы успели заскринить оригинал – делитель в комментариях!" теперь тебе нужно найти делитель
Сам скрин это делимое или частное?
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banchik1
Ответ Егор Егор
"Если вдруг вы успели заскринить оригинал – делитель в комментариях!" теперь тебе нужно найти делитель
Главное, не делирий.
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krokodilych
Ответ Mbest77
Допустим заскринил, но тут нельзя же в комментах картинки вставлять)
Можно выложить скриншот на какой-нибудь сайт типа https://radikal.host/ и дать ссылку на него.
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mdaa
Хорошо что сочи не фарм зенита, а в хоккее не фарм Ска
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EnzO
Ещё вернётся! В Зените он явно не нужен, поэтому сезон в фарм обратно
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Lavochkin12
Сочи продает игроков Зениту: https://postimg.cc/1nZvW3Kt
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Владислав88
Никакущий игрок, попал через блат за счёт имени деда...
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Майк миллиган
Я не скринил если что
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TaR
Перепись тех кто зачем-то заскринил. Узнаем сколько таких людей нет.
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