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Как изменились стоимости игроков РПЛ? Малком подорожал сильнее всех, Марио Фернандес подешевел

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Главный ориентир по стоимости футболистов – сайт Transfermakt – обновил данные по российским игрокам. Уже готовы списки самых подорожавших, самых подешевевших и самых дорогих футболистов РПЛ.

Здесь мы учитываем изменения цен за весь сезон-2022/23.

В числе самых подорожавших – бразильцы из «Зенита», супербомбардир ЦСКА и молодежь из «Спартака», «Ростова» и «Локомотива»

Как выглядит топ-11:

• Никакого удивления в прогрессе Малкома – он провел невероятный сезон за «Зенит», накопив 30 очков по гол+пас. Если говорить о Ренане, то Transfermarkt настаивает на подорожании на 9 миллионов, потому что ведет историю по его цене только с июля 2022 года – до этого месяца он стоил ноль (поэтому +9), но с июля – 2 млн (поэтому мы берем за сезон +7).

• Федор Чалов здорово подрос за весну, где забил целых 13 голов во всех турнирах. Аналогично прибавил по стоимости за сезон Эдуард Сперцян на фоне 10+11.

• Самый большой прирост у Артема Карпукаса – год назад стоил всего 400 тысяч, а сейчас – уже 5 миллионов.

• За последние полгода больше всех подорожал защитник ЦСКА Виллиан Роша – на 3,5 млн. Получилось ровно в два раза – стоил 3,5, а теперь – 7 млн.

В числе самых подешевевших экс-главный бомбардир РПЛ, три игрока «Локомотива» и Смолов

Теперь топ-11 с минусовыми значениями:

• Отъезд Марио Фернандеса не мог не повлиять на стоимость. При этом ЦСКА он принадлежит еще год – до следующего лета.

• Уменьшилась стоимость и у других заметных форвардов лиги. Хотя Джон Кордоба провел приличный сезон, забив в 13 матчах, да и у Федора Смолова есть 10 голов. А вот Гамид Агаларов и Шамар Николсон отличились в сезоне лишь трижды.

• Задело и Артема Дзюбу, который мощно вернулся в РПЛ, но все-таки провел тусклые полсезона в Турции. Так и не нашел себя в «Зените» Зелимхан Бакаев. В случае с Рифатом Жемалетдиновым все объяснимо – травма оставила его без футбола на семь месяцев.

Самые дорогие игроки РПЛ – в топ-5 только южноамериканцы из «Зенита», лучшие из россиян – Сафонов и Захарян, 14-е место делит Соболев

Изучаем рыночную стоимость самых дорогостоящих футболистов нашей лиги. Зеленый цвет означает, что стоимость росла в течение сезона. Красный – что стоимость падала.

В пятерке только легионеры «Зенита» – четыре бразильца и колумбиец. Зато двое в топ-3 – обладатели российского гражданства. 

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

8 комментариев

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Андрей Андреев
За что Захаряну и Сафонову дали такую стоимость? Понятно, что возраст, раньше неплохо играли и т.д., но в этом сезоне сильно провалились. У Сафонова сплошные привозы, Захарян был практически незаметен. Переоценены
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Спартак Уокер
Зенит как видно самый дорогой в РПЛ
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VG15
Т.е. Сафонов и Захарян не потеряли за этот бездарный сезон трансферной стоимости? Ок.
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Ильдар Фарукшин
Спасибо, интересно. За всю молодёжь радостно. Смолов уже старенький, Бакаев лавка не дорожает. Только Захарян дороже Сперцяна 😊
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