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«Краснодар» все еще без трофеев. Но для Галицкого они на втором плане

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Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
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Второе поражение в финале.

«Краснодар» все-таки проиграл ЦСКА в финале Кубка России: после ничьей 1:1 в основное время в серии пенальти затащил Акинфеев. 

Самое время вспомнить грустный факт про команду Сергея Галицкого: «Краснодар» еще ни разу не брал трофей.

В 2014-м «Краснодар» проиграл финал Кубка «Ростову». Тогда тоже были пенальти

За 15 лет ближе всего к трофею команда была в 2014-м: тогда тоже был финал Кубка России и поражение от «Ростова».

В Махачкале после игровых 0:0 проиграли «Ростову» в серии пенальти. Тогда за ростовчан забивали Артем Дзюба, Флоран Синама-Поньоль, а решающий удар реализовал Игор Лоло. В составе краснодарцев ключевые удары не реализовали Рагнар Сигурдссон и Юрий Газинский.

Уже тогда трофеи были для Галицкого на втором плане. Вот что он говорил до матча:

«Не знаю, что решит тренер нашего клуба, но мне хочется, чтобы мы были предсказуемы и лезли вперед при первой возможности. Потому что нельзя играть в финале и быть трусом, а кубок… Ну это спорт, как получится, но мы должны желать атаковать сколько сможем, ведь это и есть футбол».

После проигрыша президент «Краснодара» не отступил – его расстроил не факт поражения, а игра команды.  

«А зачем мне отходить от поражения? Мне игра не понравилась, а результат... Скажем так: если бы мы забили пенальти, а не «Ростов», я бы сильно не радовался. Сначала игра – потом кубки, но в принципе это мало кто поймет, но вот так».

Галицкий не парится из-за трофеев. Удовольствие от футбола он получает по-другому

Галицкий никогда не переживал из-за пустой полочки с трофеями в клубном музее. Даже в программном интервью «Коммент.Шоу» в сентябре 2021 года он сказал прямо: «Тренер должен играть в атаку. Пусть у нас не будет 99 кубков, но будет стиль».

И тогда же Сергей Николаевич развил мысль.

«Может быть, мы никогда не выиграем титулы. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата через игру. Но может так случиться, что мы никогда ничего не выиграем.

Конечно, приятно выигрывать кубки. У нас была возможность выиграть, мы играли в финале Кубка России с «Ростовом», но проиграли по пенальти.

Но мы все делаем ради того ощущения, которое испытываем каждое воскресенье, когда к нам приезжают «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Ради ощущения, когда твой воспитанник накручивает четверых соперников, и ты знаешь его с 12 лет. Болельщики приходят на стадион в выходные, чтобы получать эмоции. Хочется выиграть, но это не является тем, из-за чего мы не спим».

В январе 2022-го Галицкий еще раз подтвердил – трофеи, чемпионства и титулы для него на втором плане. Он не особенно верит в них в ближайшее время:

«Чтобы стать чемпионом, нужно иметь такой же бюджет, как у «Зенита». Чудес не бывает. Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол».

***

И все же, в «Краснодаре» все очень хотели порадовать Сергея Галицкого. О серьезной болезни владельца клуба известно уже около 2 лет – трофей бы добавил положительных эмоций.

«У всех в команде есть мечта – победа в Кубке России. От игры к игре мы шли к этому долгожданному матчу и понимаем, что он имеет огромное значение не только лично для каждого футболиста, но и для клуба, города и, конечно же, нашего президента. Будем играть и за Сергея Николаевича персонально», – говорил перед финалом Сперцян. 

К сожалению, не получилось. Но может хотя бы игра порадовала президента «Краснодара».

ЦСКА – король Кубка России! 10 лет ждали титула, но в XXI веке – рекордсмены

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Владимир Астапкович

1 комментарий

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TaR
Пожелаем Сергею Николаевичу здоровья и получить трофей. Но, уверен, что он хочет его выиграть красиво и безапелляционно - пусть когда-нибудь так и получится
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