В стыках весело: чуть не случился камбэк с 0:3, много вопросов к судьям. Команды РПЛ остались

«Факел» и «Пари НН» продолжат.

В ответных стыковых матчах за право играть в РПЛ обе элитные команды сохранили места: «Пари НН» прошел «Родину», «Факел» выиграл у «Енисея».

Фиксируем главное.

«Родина» чуть не отыгралась с 0:3. «Пари НН» Юрана выдержал

Было близко к сенсации: «Родина» обыграла в гостях «Пари НН» – 2:0. Да, этого не хватило для РПЛ, потому что в первом матче нижегородцы выиграли 3:0, но интрига в противостоянии держалась до самого конца.

Оба гола «Родина» забила в первом тайме: на восьмой минуте Иван Тимошенко добил после сэйва Артура Нигматуллина с пенальти, а на 24-й Амур Калмыков замкнул подачу Олега Дмитриева с углового. Оставалось полтора тайма, чтобы отыграться – не смогли.

После поражения тренер «Родины» Дмитрий Парфенов заявил, что не увидел разницы в уровне команд.

Главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану это не понравилось: «Парфенов сказал, что не увидел большой разницы между командами? А в первом матче он увидел? Не будем лукавить. Мой коллега же не сказал, что у него футболисты, которые поиграли в РПЛ, квалифицированные иностранцы. Наверное, нужно исходить из этого. Это его рассуждения. Большой разницы не увидел… Мы пока в РПЛ, а они пока в первой лиге – здесь разница есть, да?»

Юран обещал остаться – и остался. Хоть и с проблемами.

Странный матч «Факела» и «Енисея»: без ВАР, со спорным пенальти и травмой судьи

Второй матч дня привлек внимание еще до начала: за несколько минут до стартового свистка РФС сообщил, что игра пройдет без системы ВАР – по техническим причинам.

На 10-й минуте мы уже сожалели, в ворота «Енисея» назначили пенальти. Однозначно сказать, что единоборство Евгения и Николая Марковых тянуло на 11-метровый, трудно. Проверить было не на чем, Роман Акбашев реализовал и сделал 1:0 в матче, а также 2:0 по сумме.

Во втором тайме гости играли активнее, но пропустили курьезный гол: защитник красноярцев Херман Феррейра не смог перехватить простой пас Хызыра Аппаева в штрафную, и Акбашев спокойно реализовал выход 1-на-1.

На 56-й минуте игрок «Енисея» Андрей Окладников получил отличный момент и опередил вратаря «Факела» Илью Свинова, но не попал головой с трех метров. После удара Свинов врезался в Окладникова, и это было похоже на пенальти – но арбитр промолчал. Скамейка «Енисея» вспылила, это не понравилось судьям, Иванов удалил помощника Анзора Санаю.

На 74-й минуте «Факел» мог забивать третий: вратарь «Енисея» Евгений Ставер выбежал в центр поля, но случайно отдал пас Роману Акбашеву, который не стал бить и выкатил Хызыру Аппаеву. В итоге защитник в подкате перехватил мяч.

После момента помощь понадобилась даже помощнику главного арбитра – Роману Усачеву, который прилег на газон. Судя по всему, вылетела коленная чашечка – в игру вступил резервный арбитр Артем Чистяков.

Счет не изменился – как и состав участников Мир РПЛ после стыков.

А когда в стыках оставались две команды РПЛ?

Это случилось впервые с сезона-2018/19. Тогда «Уфа» и «Крылья Советов» обыграли в стыковых матчах «Томь» и «Пари НН» и остались.

Если брать отрезок с сезона-2011/12, когда ввели стыковые матчи, обе команды РПЛ оставались по итогам стыков четырежды – в сезонах-2018/19 («Уфа» и «Крылья»), 2014/15 («Урал» с «Ростовом»), 2012/13 («Крылья» и «Ростов») и дебютном 2011/12 («Ростов», а также «Волга» после слияния с «Нижним Новгородом»).

Фото: fakelfc.ru; РИА Новости/Григорий Соколов