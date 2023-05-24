ЭСК разобрала пенальти и не пенальти в дерби «Спартак» – ЦСКА. Карасев нигде не ошибся

Проверили.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС уже разобрала работу арбитра Сергея Карасева на дерби «Спартак» – ЦСКА. И в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер» озвучили два решения (спойлер: в обоих судья поступил правильно).

Пенальти неназначенный: Дивеев не давил специально, судьям рекомендуют продолжать

Это момент с Игорем Дивеевым и Романом Зобниным – игрок ЦСКА наступил на ногу сопернику после касания мяча, Карасев не назначил пенальти, и даже то, что ассистент позвал его посмотреть момент к монитору, арбитра не убедило.

«Игроку некуда ставить ногу, и он дополнительно не делает какого-то усилия для того, чтобы специально надавить, или у него нет возможности убрать ногу, независимо от того, в штрафной площади или за пределами штрафной площади. Судьям давались инструкции и летом на сборе, и зимой на сборе – в таких ситуациях продолжать игру», – сказал член ЭСК Николай Иванов, он же менеджер судей РПЛ и заместитель главы департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Пенальти назначенный: контакт был, Карасев все видел

А это – момент с фолом Фелипе Мендеса на Викторе Мозесе. Мендес, выбивая мяч из штрафной, зацепил нигерийца, тот почувствовал контакт и упал на газон – Карасев сразу указал на точку. На этот раз рефери не звали к монитору: он оставался в поле, проконсультировался с ВАР и утвердил решение.

«Для Карасева момент открытый [для обзора]. Мы видим, что он полностью сконцентрирован на месте обзора. Мы видим, что игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой форме опаздывает. Мы видим замах, происходит контакт. ВАР проверял этот момент, но с учетом того объяснения, которое дал Сергей Карасев: он видел, что есть удар, он видел, что это происходит по боковой части стопы, и потом нога уходит. Он видел все детали, поэтому ВАР не мог ничего показать нового. И есть такие инструкции: ВАР судью к монитору [в подобной ситуации] не зовет», – заключил Иванов.

Ранее директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо говорил, что армейцы обратятся в ЭКС.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах.

Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег», – заявлял Брейдо.

«Спартак» попросил тоже просил ЭСК рассмотреть два эпизода в дерби. Речь о голе Михаила Игнатова на 21-й минуте, отмененном после просмотра видеоповтора, и неназначенном пенальти за наступ защитника Дивеева на ногу Зобнину в штрафной площади.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов