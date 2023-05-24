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ЭСК разобрала пенальти и не пенальти в дерби «Спартак» – ЦСКА. Карасев нигде не ошибся

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Проверили.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС уже разобрала работу арбитра Сергея Карасева на дерби «Спартак» – ЦСКА. И в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер» озвучили два решения (спойлер: в обоих судья поступил правильно).

Пенальти неназначенный: Дивеев не давил специально, судьям рекомендуют продолжать

Это момент с Игорем Дивеевым и Романом Зобниным – игрок ЦСКА наступил на ногу сопернику после касания мяча, Карасев не назначил пенальти, и даже то, что ассистент позвал его посмотреть момент к монитору, арбитра не убедило.

«Игроку некуда ставить ногу, и он дополнительно не делает какого-то усилия для того, чтобы специально надавить, или у него нет возможности убрать ногу, независимо от того, в штрафной площади или за пределами штрафной площади. Судьям давались инструкции и летом на сборе, и зимой на сборе – в таких ситуациях продолжать игру», – сказал член ЭСК Николай Иванов, он же менеджер судей РПЛ и заместитель главы департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Пенальти назначенный: контакт был, Карасев все видел

А это – момент с фолом Фелипе Мендеса на Викторе Мозесе. Мендес, выбивая мяч из штрафной, зацепил нигерийца, тот почувствовал контакт и упал на газон – Карасев сразу указал на точку. На этот раз рефери не звали к монитору: он оставался в поле, проконсультировался с ВАР и утвердил решение.

«Для Карасева момент открытый [для обзора]. Мы видим, что он полностью сконцентрирован на месте обзора. Мы видим, что игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой форме опаздывает. Мы видим замах, происходит контакт. ВАР проверял этот момент, но с учетом того объяснения, которое дал Сергей Карасев: он видел, что есть удар, он видел, что это происходит по боковой части стопы, и потом нога уходит. Он видел все детали, поэтому ВАР не мог ничего показать нового. И есть такие инструкции: ВАР судью к монитору [в подобной ситуации] не зовет», – заключил Иванов.

Ранее директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо говорил, что армейцы обратятся в ЭКС.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто. Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах.

Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег», – заявлял Брейдо.

«Спартак» попросил тоже просил ЭСК рассмотреть два эпизода в дерби. Речь о голе Михаила Игнатова на 21-й минуте, отмененном после просмотра видеоповтора, и неназначенном пенальти за наступ защитника Дивеева на ногу Зобнину в штрафной площади.

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Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

33 комментария

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mnogokotin-
Ответ Superkenguroo
Удаление защитника ЦСКА прямо повлияло на результат, а так всё не придерёшься отсудил
а украденный гол игнатова не повлиял? завтра узнаем про справедливость. в меньшинстве остались что ли?
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Шам Вебер
Ответ mnogokotin-
согласен, украли гол игнатова
Переводитесь в другую лигу, я уже устал это слышать, никто так не ноет как ты болельщики Спартака, такие как ты, я за весь сезон ни разу нигде не винил в поражении судью и мне не приходило в голову лезть в комментах оправдывать каждый вздох игроков Спартака, повзрослей, никто не ошибается специально в пользу Спартака, очнись, алё
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Шам Вебер
Ответ calamitas
Ну это действительно "топ кек". Хотя чего от фанатика ожидать
Многокотин меня забанил поэтому
да потому что ты фанатик
Поменяй форму Соболева на сине-бело-голубой, тут сидел бы многокотин и доказывал какое зверьё и гопота играет за СБГ, поменяй форму Игнатова и Акинфеева местами и ты бы доказывал обратное, у тебя даже нет своего мнения - просто обслуга клуба
Я бы встретился с тобой взглядами, если бы у тебя были бы свои)
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mnogokotin-
Ответ заблокированному пользователю
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у нас денисова в матче с химками
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mnogokotin-
Ответ заблокированному пользователю
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3 дня ноете уже. и завтра будете 100 проц )) это кто по твоей классификации? )
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Ответ mnogokotin-
поток слез коней стал немного уже, и вой стал потише )
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mnogokotin-
Ответ заблокированному пользователю
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если один игрок провоцирует, а второй отвечает тем же, то удаляют обоих.
вам игру не сломали, играли в равных составах.
а у нас отняли гол, например
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mnogokotin-
Ответ Антон Романов
Откровенное вранье. На видео четко видно, как игрок Спартака нырнул. Там чуть ли не минутная пауза. Теперь понятно чем Карасев 3 часа занимался. Делился
нырок (падение) разве отменяет фол защитника? не знал ) учи правила
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Шам Вебер
Ответ mnogokotin-
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касательно моих собратьев, я отдельный человек, ты за что меня судишь, я вижу как ты себя ведешь и это не вызывает ничего кроме смеха
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mnogokotin-
Ответ Шам Вебер
норм мне минус влепил, я не хочу с тобой спорить, просто советую тебе щас не писать столько дерьма, потому что через лет 5, когда ты будешь поступать в вуз, ты перечитаешь и поймёшь, что вёл себя неправильно. Но это потом, когда Соболев будет играть за Зенит и станет вашим врагом, а пока наслаждайся
большего бреда давно не слышал ) ты следи за своих психологическим состоянием
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calamitas
Ответ mnogokotin-
согласен, украли гол игнатова
Ну это действительно "топ кек". Хотя чего от фанатика ожидать
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Шам Вебер
Ответ mnogokotin-
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норм мне минус влепил, я не хочу с тобой спорить, просто советую тебе щас не писать столько дерьма, потому что через лет 5, когда ты будешь поступать в вуз, ты перечитаешь и поймёшь, что вёл себя неправильно.
Но это потом, когда Соболев будет играть за Зенит и станет вашим врагом, а пока наслаждайся
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mnogokotin-
Ответ Шам Вебер
Переводитесь в другую лигу, я уже устал это слышать, никто так не ноет как ты болельщики Спартака, такие как ты, я за весь сезон ни разу нигде не винил в поражении судью и мне не приходило в голову лезть в комментах оправдывать каждый вздох игроков Спартака, повзрослей, никто не ошибается специально в пользу Спартака, очнись, алё
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mnogokotin-
Ответ заблокированному пользователю
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при том, что там игру сломали. а у вас не сломали, можно было играть дальше спокойно. а у нас еще и гол игнатова украли если что
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Ответ mnogokotin-
у нас денисова в матче с химками
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Тайосич
Ответ Superkenguroo
Удаление защитника ЦСКА прямо повлияло на результат, а так всё не придерёшься отсудил
Этот защитник весь матч провоцировал Соболева, показывая пах как минимум 3 раза. Так что удаление в итоге справедливое.
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Ответ mnogokotin-
когда удаляют игрока в первом тайме. или крадут гол как у игнатова например ) почему неграмотная? )
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mnogokotin-
Ответ заблокированному пользователю
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когда удаляют игрока в первом тайме. или крадут гол как у игнатова например ) почему неграмотная? )
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mnogokotin-
Ответ Максим Собакевич
Отмененный ≠ украденный
отмененный чистый гол = украденный
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mnogokotin-
Ответ заблокированному пользователю
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детское оправдание )
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mnogokotin-
Ответ Виктор Суворов
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к чему ты это написал? )
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Ответ mnogokotin-
завтра узнаем. но у нас украли гол. а что вам мешало в равных составах играть?
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Виктор Суворов
Ответ mnogokotin-
завтра узнаем. но у нас украли гол. а что вам мешало в равных составах играть?
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mnogokotin-
Ответ заблокированному пользователю
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завтра узнаем. но у нас украли гол. а что вам мешало в равных составах играть?
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Ответ mnogokotin-
кони что с лицом? )
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