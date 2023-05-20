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Казарцев странно удалил Захаряна (спас ВАР) и не назначил свободный за пас киперу в руки. И все это за 6 минут!

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Ничего не меняется.

«Динамо» уверенно обыграло «Торпедо» в «Лужниках» (3:0), но есть вопросы к судейству Василия Казарцева, который вернулся после отстранения на несколько туров. В матче «Локомотива» и «Оренбурга» (4:1) 16 апреля он ошибочно засчитал первый гол «Локо» и назначил пенальти в ворота «Оренбурга». 

Теперь есть новый повод разобраться с его работой.

Эпизод 1. Странное удаление Захаряна, которое отменил ВАР

На 36-й минуте Арсен Захарян в подкате остановил Давида Караева. Казарцев неспешно подошел к динамовцу и показал ему красную карточку.

В шоке были все – от комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева до самого Арсена. По губам игрока читалась фраза, адресованная тренерскому штабу: «Че за ##### [фигня]?»

И правда, за что красная? Позиционная атака, 36-я минута. Да, фол грубый, но явно не на удаление. 

«Казарцев, конечно, великий. Такое решение мог принять только он», – комментировал Константин Генич в телеграм-канале. Экс-арбитр Игорь Федотов тоже написал, что Казарцев ошибся: «Василий за этот фол показал красную карточку, хотя я тут даже желтой не вижу. Правильное решение: штрафной удар – фол».

О том, что фол не тянет на красную, Казарцев узнал от помощников на ВАР: после просмотра эпизода на мониторе он отменил удаление и показал Захаряну желтую.

Эпизод 2. Бабурин забрал мяч в руки после паса своего. Свободный не назначили

Через несколько минут случился еще один спорный эпизод: защитник «Торпедо» Егор Прошкин под прессингом «Динамо» отдал небрежную передачу тезке Бабурину.

Голкипер, находясь под сильным давлением Ярослава Гладышева, взял мяч в руки. Казарцев это проигнорировал. 

«Идет пас назад, вратарь берет в руки. Нет свободного. Играем дальше. Бенефис судейский», – возмущался Генич. Федотов поддержал: «В данном эпизоде следовало назначить свободный удар, так как после акцентированного паса назад от своего партнера вратарь сыграл руками. Правильное решение: свободный удар». 

Позже Федотов добавил: «Казарцев допустил две ошибки. Это наш клиент. Если он не понимает, значит, не поймет никогда. Если он живет в своем мире, пусть живет там. Василию надо сказать: «Спасибо, ребят, но судейство – это не мое».

Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев тоже считает, что Казарцев должен был назначить свободный удар: «Есть ли причины не назначить свободной в такой ситуации? Я не вижу. По красной Захаряну, думаю, всем понятно. Страшен был прыжок, но сам контакт на желтую. ВАР сработал хорошо». 

Как вам судейство в этом матче?

Торпедо – Динамо 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
20 мая, 16.30, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Тюкавин, 0:2 – 45 Гладышев, 0:3 – 53 Захарян.
ТорпедоБабурин, Шляков, Прошкин (Кожемякин, 46), Енин, Роганович, Орехов, Чурич, Турищев (Эркинов, 75), Рейна (Данилин, 85), Караев, Стефанович (Кухарчук, 75).
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Кутицкий, Маричаль (Даса, 74), Скопинцев, Фомин (Гагнидзе, 75), Норманн, Захарян (Нгамале, 61), Смолов, Тюкавин (Грулев, 60), Гладышев (Лесовой, 80).
Предупреждения:
Маричаль (3), Шляков (10), Захарян (38), Караев (67).

 

Как вам судейство Казарцева?
1718 голосов
Ошибся в обоих эпизодах
87%
Константин Генич
Ошибся только с удалением
4%
Арсен Захарян
Все делал грамотно
9%
Василий Казарцев

62 комментария

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Nick Crosier
Хо-хо-хо.Я вернулся,#####/ Cказал Казарцев.
+71
-1
+70
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Плакса Джон ушел налево
Не знаю, с ракурса судьи было похоже, что Захарян прямой ногой прыгает сзади и играет в ногу. ВАР помог исправить ошибку..
+57
-2
+55
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Mixos Demid
Казарцеву нужно срочно выйти замуж за Кукуляка! Или наоборот!
+54
-4
+50
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StillInTheGame
да забаньте вы его уже пожизненно..
максимально профнепригоден..
+41
-6
+35
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Caerly
В первом эпизоде, как вижу, ему показалось, что Захарян попал шипами в середину икры сзади. Я с первого раза тоже так подумал.
+19
-2
+17
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Amalfitano
Ответ Mixos Demid
Казарцеву нужно срочно выйти замуж за Кукуляка! Или наоборот!
Судя по тому как они судят, они давно любовники.
+16
-1
+15
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AVSamaranch
Но когда все узнали о нём впервые, дружно говорили/писали, что это Спартак ноет.
+16
-3
+13
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justbored
Ответ riverman1980
Наверняка это заговор, чтобы Динама не догнала Зенит. Хм, хотя подождите.
дорогие, ваши попытки встрять в любую дискуссию с "хотя подождите" этот так патетично
+14
-1
+13
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unreality
Обойдемся без оскорблений Казарцева, просто подытожим, что он непригоден для РПЛ.
+13
0
+13
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juki_puki
Ответ Mixos Demid
Казарцеву нужно срочно выйти замуж за Кукуляка! Или наоборот!
лишь бы детей не завели
+12
0
+12
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Правдоруб Денисов
Автор, а в чем здесь другое мнение? "Есть ли причины не назначить свободной в такой ситуации? Я не вижу. "
+9
-1
+8
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Мукунку хороший
Ответ Nick Crosier
Хо-хо-хо.Я вернулся,#####/ Cказал Казарцев.
«Проверим- проверим!»)))
+7
0
+7
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verhowen
Казарцев опять начал судить по понятиям.
Футбольные правила, это не для него.
+6
0
+6
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Mohnatiy
Отстранят до конца сезона, в следующем начнёт судить с первого тура...
+5
0
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Amalfitano
Я никогда особо не обращал внимание на российских арбитрах и соответственно не запоминал их. Вот помню "прекрасную" работу Мешкова. Ну и вот Казарцев стал выделяться. Первый раз когда играли Спартак с Сочи и в конце этот чудак придумал 2 гола в ворота спартачей. Подумал, ну бывает. А потом в том же сезоне он какую-то дичь учудил в матче Ротора. Уже не помню с кем играли, но дичь была лютая. Ну и с тех пор он почти в каждом матче доказывает, что он не арбитр. Кто угодно. Дворник, мясник, водитель, грузчик ... но не арбитр.
+4
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+4
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MightyFoma
"После матча «Спартак» – «Сочи» ... я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти."
Куда бы теперь тебя отвезти, чучелко. В какой отдел, кому рассказать о правилах футбольных...
+5
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Гриша
Завтра Карась и не такое отмочит
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Rojo Crio
Самый стабильный судья лиги, себе не изменяет.
+4
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Контрольный выстрел
Комедия. Ладно КК, плохо рассмотрел, показалось и тд, но не назначение свободного за пас вратарю в руки это дичь. Элементарный момент. Ужас конечно.
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Victor Efremoff
Судейство у нас отстой. И ВАР трактуют, как хотят.
+2
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Evgeny
С возвращением #######!
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Docentr9
Он уже просил всех быть добрее?)
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ezheloko
По красной природа ошибки абсолютно понятна, не знаю чего там Федотов выдумывает. Опять же в его карьере были прыжки шипами в колено, которые он интерпретировал как обычный фол. У кого там свой мир это большой вопрос (из судейства его попросили, напомню). Полет жёсткий, с позиции судьи кажется что Захарян попадает шипами. На деле - подъемом бутсы. Еще и нога в "замок" попадает. Жёлтая - ни больше, ни меньше, вар молодец.

А вот свободный дать обосрался. Судьи почему-то вообще боятся давать "свободный" за пас своему, всё время какие-то оправдания находят. А почему - непонятно.
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Леха Нету
он до сих пор судит? мне спартак-сочи хватило понять, что он неадекват
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Amalfitano
Ответ MightyFoma
"После матча «Спартак» – «Сочи» ... я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти." Куда бы теперь тебя отвезти, чучелко. В какой отдел, кому рассказать о правилах футбольных...
Да после того матча его и в Кащенко надо было пригласить. Да и этого было бы мало. Здравый человек не сможет объяснить его решения в том матче. Это не вопрос трактовки правил. Это вопрос другого порядка. Прям как в сказке. "То чАво не может быть".))
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