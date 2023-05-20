Казарцев странно удалил Захаряна (спас ВАР) и не назначил свободный за пас киперу в руки. И все это за 6 минут!
Ничего не меняется.
«Динамо» уверенно обыграло «Торпедо» в «Лужниках» (3:0), но есть вопросы к судейству Василия Казарцева, который вернулся после отстранения на несколько туров. В матче «Локомотива» и «Оренбурга» (4:1) 16 апреля он ошибочно засчитал первый гол «Локо» и назначил пенальти в ворота «Оренбурга».
Теперь есть новый повод разобраться с его работой.
Эпизод 1. Странное удаление Захаряна, которое отменил ВАР
На 36-й минуте Арсен Захарян в подкате остановил Давида Караева. Казарцев неспешно подошел к динамовцу и показал ему красную карточку.
В шоке были все – от комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева до самого Арсена. По губам игрока читалась фраза, адресованная тренерскому штабу: «Че за ##### [фигня]?»
И правда, за что красная? Позиционная атака, 36-я минута. Да, фол грубый, но явно не на удаление.
«Казарцев, конечно, великий. Такое решение мог принять только он», – комментировал Константин Генич в телеграм-канале. Экс-арбитр Игорь Федотов тоже написал, что Казарцев ошибся: «Василий за этот фол показал красную карточку, хотя я тут даже желтой не вижу. Правильное решение: штрафной удар – фол».
О том, что фол не тянет на красную, Казарцев узнал от помощников на ВАР: после просмотра эпизода на мониторе он отменил удаление и показал Захаряну желтую.
Эпизод 2. Бабурин забрал мяч в руки после паса своего. Свободный не назначили
Через несколько минут случился еще один спорный эпизод: защитник «Торпедо» Егор Прошкин под прессингом «Динамо» отдал небрежную передачу тезке Бабурину.
Голкипер, находясь под сильным давлением Ярослава Гладышева, взял мяч в руки. Казарцев это проигнорировал.
«Идет пас назад, вратарь берет в руки. Нет свободного. Играем дальше. Бенефис судейский», – возмущался Генич. Федотов поддержал: «В данном эпизоде следовало назначить свободный удар, так как после акцентированного паса назад от своего партнера вратарь сыграл руками. Правильное решение: свободный удар».
Позже Федотов добавил: «Казарцев допустил две ошибки. Это наш клиент. Если он не понимает, значит, не поймет никогда. Если он живет в своем мире, пусть живет там. Василию надо сказать: «Спасибо, ребят, но судейство – это не мое».
Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев тоже считает, что Казарцев должен был назначить свободный удар: «Есть ли причины не назначить свободной в такой ситуации? Я не вижу. По красной Захаряну, думаю, всем понятно. Страшен был прыжок, но сам контакт на желтую. ВАР сработал хорошо».
Как вам судейство в этом матче?
- Дата проведения
- 20 мая, 16.30, «Лужники»
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Торпедо –
Бабурин, Шляков, Прошкин (Кожемякин, 46), Енин, Роганович, Орехов, Чурич, Турищев (Эркинов, 75), Рейна (Данилин, 85), Караев, Стефанович (Кухарчук, 75).
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Динамо –
Лещук, Паршивлюк, Кутицкий, Маричаль (Даса, 74), Скопинцев, Фомин (Гагнидзе, 75), Норманн, Захарян (Нгамале, 61), Смолов, Тюкавин (Грулев, 60), Гладышев (Лесовой, 80).
максимально профнепригоден..
Футбольные правила, это не для него.
Куда бы теперь тебя отвезти, чучелко. В какой отдел, кому рассказать о правилах футбольных...
А вот свободный дать обосрался. Судьи почему-то вообще боятся давать "свободный" за пас своему, всё время какие-то оправдания находят. А почему - непонятно.