Казарцев странно удалил Захаряна (спас ВАР) и не назначил свободный за пас киперу в руки. И все это за 6 минут!

Ничего не меняется.

«Динамо» уверенно обыграло «Торпедо» в «Лужниках» (3:0), но есть вопросы к судейству Василия Казарцева, который вернулся после отстранения на несколько туров. В матче «Локомотива» и «Оренбурга» (4:1) 16 апреля он ошибочно засчитал первый гол «Локо» и назначил пенальти в ворота «Оренбурга».

Теперь есть новый повод разобраться с его работой.

Эпизод 1. Странное удаление Захаряна, которое отменил ВАР

На 36-й минуте Арсен Захарян в подкате остановил Давида Караева. Казарцев неспешно подошел к динамовцу и показал ему красную карточку.

В шоке были все – от комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева до самого Арсена. По губам игрока читалась фраза, адресованная тренерскому штабу: «Че за ##### [фигня]?»

И правда, за что красная? Позиционная атака, 36-я минута. Да, фол грубый, но явно не на удаление.

«Казарцев, конечно, великий. Такое решение мог принять только он», – комментировал Константин Генич в телеграм-канале. Экс-арбитр Игорь Федотов тоже написал, что Казарцев ошибся: «Василий за этот фол показал красную карточку, хотя я тут даже желтой не вижу. Правильное решение: штрафной удар – фол».

О том, что фол не тянет на красную, Казарцев узнал от помощников на ВАР: после просмотра эпизода на мониторе он отменил удаление и показал Захаряну желтую.

Эпизод 2. Бабурин забрал мяч в руки после паса своего. Свободный не назначили

Через несколько минут случился еще один спорный эпизод: защитник «Торпедо» Егор Прошкин под прессингом «Динамо» отдал небрежную передачу тезке Бабурину.

Голкипер, находясь под сильным давлением Ярослава Гладышева, взял мяч в руки. Казарцев это проигнорировал.

«Идет пас назад, вратарь берет в руки. Нет свободного. Играем дальше. Бенефис судейский», – возмущался Генич. Федотов поддержал: «В данном эпизоде следовало назначить свободный удар, так как после акцентированного паса назад от своего партнера вратарь сыграл руками. Правильное решение: свободный удар».

Позже Федотов добавил: «Казарцев допустил две ошибки. Это наш клиент. Если он не понимает, значит, не поймет никогда. Если он живет в своем мире, пусть живет там. Василию надо сказать: «Спасибо, ребят, но судейство – это не мое».

Автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев тоже считает, что Казарцев должен был назначить свободный удар: «Есть ли причины не назначить свободной в такой ситуации? Я не вижу. По красной Захаряну, думаю, всем понятно. Страшен был прыжок, но сам контакт на желтую. ВАР сработал хорошо».

Как вам судейство в этом матче?