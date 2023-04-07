«Краснодар» впервые в истории выиграл серию пенальти. Так сделали новый шаг к Кубку

А в первой проигрывали финал.

«Краснодар» дома выбил «Ростов» из Фонбет Кубка России – выиграл по пенальти в Пути регионов из-за промаха Данилы Прохина в послематчевой серии. При счете 3:2 в пользу «Краснодара» ростовчанин пробил выше, хозяева довели серию до победы 5:3.

«Краснодар» первый раз выиграл в серии пенальти – до этого проигрывал трижды. Более болезненной была самая первая, но сильно запомнилась и вторая.

Вот как они складывались.

Поражение в финале Кубка от Дзюбы и Плетикосы

Первая – в решающем матче Кубка России как раз против «Ростова» в мае 2014-го. Тогда были 0:0 в изматывающем 120-минутном матче в Каспийске. В послематчевой серии первые пять ударов команды исполнили точно (последними пенальти били Ари и Артем Дзюба).

Дальше мимо ворот ударил Сигурдссон, но ровно так же пробил Гацкан. А затем удар Газинского выловил Плетикоса, а Лоло забил решающий. «Ростов» с Ананидзе, Дзюбой и 22-летним Полозом под руководством Миодрага Божовича увез Кубок. «Краснодар» за всю свою историю еще никогда не был настолько близок к трофею.

«Мы сделали все, что могли. В серии пенальти пять наших игроков забили уверенно, а потом на наших игроках сказалась усталость», – подвел итог возглавлявший «Краснодар» Олег Кононов.

Второе поражение в серии – после упущенной победы со счетом 3:0 и с двумя промахами Смолова

Следующая неудача была почти через три года. К четвертьфиналу из турнира уже повылетали «Спартак», «Зенит» и ЦСКА, из серьезных конкурентов оставались непредсказуемый «Рубин» и только обретавший себя при Юрии Семине «Локомотив». «Краснодар» фактически и был главным фаворитом.

А потом он сенсационно споткнулся на «Урале» – вел 3:0 уже к 33-й минуте, но умудрился пропустить трижды за следующие полчаса. Уже при счете 3:3 «Краснодар» бил пенальти на 89-й минуте, но Федор Смолов ударил выше.

В послематчевой серии Николай Заболотный сначала вытащил удар новичка Кристиана Рамиреса, а потом и заставил во второй раз промахнуться Смолова. 4:3 по пенальти – и «Урал» дошел до финала, где уступил «Локо».

Смолов же в следующей игре реализовал пенальти в ворота «Спартака». «Он у нас лучший бомбардир, он уверенный в себе человек. Он не «плывет» после той неудачи, это важно», – объяснил Игорь Шалимов. До главного промаха оставался год с небольшим.

Последнее поражение – самая неудачная серия и самый незначительный исход

Третья серия уже не была столь значительной. Во втором туре группового этапа сезона-2022/23 «Краснодар» сыграл 2:2 с «Локомотивом». В серии пенальти Рамирес забил, но промахнулись сразу трое – Сорокин (вытащил Худяков), Кривцов (пробил выше) и Ахметов (еще один сэйв Худякова). В итоге – 1:3 по пенальти.

На турнирную ситуацию это никак не повлияло – «Краснодар» выиграл группу и вышел в следующий этап.

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«Краснодар» 18 раз участвовал в двухматчевых противостояниях, но до серии пенальти ни разу не дошел. Равный счет был трижды, но происходило это еще при правиле выездного гола.

В 2017 году «Краснодар» не пробился в групповой этап Лиги Европы, уступив «Црвене Звезде» – дома выиграл 3:2, но в гостях проиграл 1:2. Через полтора года уже в плей-офф он сыграл 0:0 в Краснодаре с «Байером», а на выезде свел ничью 1:1 и вышел дальше. Но больше всего запомнились игры с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов – 0:1 дома и 3:2 в гостях.

По современным правилам каждый из этих матчей сначала перешел бы в дополнительное время, а уже после него – в серию пенальти.

«Краснодар» в Пути РПЛ вылетел от ЦСКА, но в Пути регионов прошел «Ахмат» и «Ростов». Защитник клуба Сергей Волков после игры с «Химками» сказал Metaratings.ru: «Основная задача – Кубок. У нас есть все шансы выиграть, будем упор делать на это».

Следующий соперник «Краснодара» в Кубке – «Крылья Советов». Но даже до финала предстоит сыграть еще целых три матча. Подробнее – в сетке:

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив