Песьяков все-таки привез: далеко вышел, плохо обработал, выбил прямо Сперцяну

Не в сборной, так за «Ростов».

«Ростову» было очень комфортно на стадионе «Краснодара» в матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда Валерия Карпина уверенно разыгрывала мяч у своих ворот, но на 23-й минуте случился провал.

К которому, будем честны, и шло.

Как ошибся Песьяков: отдал чужому, Сперцян реализовал

Сергей Песьяков после короткого розыгрыша с ближайшими защитниками неудачно обработал мяч, продвинулся к линии штрафной и под прессингом Джона Кордобы отдал пас через центр – прямо в Эдуарда Сперцяна, краснодарец был буквально в нескольких метрах от кипера.

Полузащитник удачно обработал мяч – точно лучше Песьякова – и с 18 метров в касание покатил мимо вратаря. Так «Краснодар» повел 1:0.

Интересно, что Владимир Ивич сразу после гола подозвал к себе Кади Боржеса, Хуниора Алонсо и Матвея Сафонова – они что-то обсуждали почти всю паузу. Возможно, новые планы того, как вынуждать Песьякова ошибаться.

Карпин очень ценит игру Песьякова ногами. Но он только что чуть не привез два за сборную против Ирака

Что же намекало на такой фэйл Сергея Песьякова? Известно, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин очень ценит игру вратарей ногами.

Легендарному интервью Карпина в этом году исполнится десять лет. В сезоне-2013/14 Песьяков стал основным в «Спартаке» и периодически ошибался. А Карпин упрямился: «Он будет играть, пока я тренер. Уверен, что из всех вратарей российской Премьер-лиги он лучше всех играет ногами».

«И для меня принципиально, чтобы вратарь хорошо играл ногами», – добавил Карпин.

Песьяков тогда вытеснил Андрея Диканя. Сам Дикань рассказывал «Спорт-Экспрессу»: «Почему-то многие уверены, что у меня с Карпиным случился конфликт… Как на духу – ничего подобного! Просто Валерий Георгиевич считал, что сегодня для вратаря главное – игра ногами. Исходя из этого, сделал выбор в пользу Песьякова. Я из поколения вратарей, которых не учили играть ногами. Сейчас-то этому с детства уделяют огромное внимание».

Песьяков же напомнил в интервью Sport24, что игру ногами у него отметил Унаи Эмери и даже разрешил ошибаться: «Пример – товарищеский матч против «Шахтера». Сразу заиграли чисто по-эмерски: комбинационная игра, где вратарь должен был начинать атаки. Даже если у меня не получалось, Эмери сразу хлопал и хвалил: «Молодец, что пробуешь!» Дикань и Ребров в меньшей степени отрабатывали этот компонент».

В интервью Sports.ru Песьяков рассказал, что Карпин даже на собственном примере показывал игру ногами: «Встал в ворота, ему отдали пас назад, Веллитон побежал на него. Карпин чуть натянул, Веллитон вплотную приблизился, оставалось только проверять между, а Георгич так и сделал. Просто взял, обвел Веллитона между и начал атаку. После этого повернулся к нам и сказал: «Сложно, что ли?» Конечно, было видно, что он с иронией это, но все же».

С тех пор Песьяков выиграл чемпионат России со «Спартаком», стал основным голкипером «Ростова» и даже дорос до сборной. А там пару недель назад чуть не привез два мяча в товарищеской игре против Ирака: сначала выдал пас на чужого игрока – от гола спас только прыжок Руслана Литвинова, а через шесть минут снова отдал сопернику – повезло, что тот не попал в створ.

Теперь ошибка в передаче все-таки привела к голу в ворота Сергея.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков