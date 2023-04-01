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«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

Равиль Измайлов
Локомотив Локомотив
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Сергей Дурасов
Пари НН Пари НН
Артем Дзюба Артем Дзюба
Футбол Футбол

Монстр.

«Локомотив» в гостях уверенно разобрался с «Пари НН» (4:0). Главный герой – Артем Дзюба, сделавший дубль. 

Артем открыл счет на 15-й минуте – пяткой замкнул прострел Максима Ненахова. Получилось очень эффектно.

Через несколько минут после гола Баринова Дзюба оформил дубль. Артем Карпукас выкатил мяч на центр штрафной, а Дзюба с левой воткнул в правый от Артура Нигматуллина угол.

Краткие итоги.

•‎ Дзюба в огне! Сегодня забил два с трех ударов, а вообще весной у него 6 голов в РПЛ с 10 ударов! За 315 минут! Плюс голевая – форвард напрямую поучаствовал в 64% голов команды весной. Как тебе такое, Эрлинг Холанд?

•‎ «Локомотив» тоже в порядке. После зимней паузы команда Михаила Галактионова выдала 4 победы в 4 турах РПЛ. Разница мячей – 11:3.

•‎ «Локомотив» вышел на промежуточное 10-е место, теперь он на безопасном расстоянии от зоны вылета – 12 очков отрыва от «Химок» с предпоследнего места. Шесть очков от зоны стыковых матчей – тоже довольно комфортно, учитывая прекрасную форму. 

•‎ Галактионов – седьмой тренер в истории, выигравший первые четыре матча в РПЛ с новой командой. Такого же результата добивались Адамас Голодец («Динамо»), Валерий Газзаев (ЦСКА), Станислав Черчесов («Спартак»), Андре Виллаш-Боаш, Роберто Манчини, Сергей Семак (все – «Зенит»). Рекорд РПЛ – шесть побед подряд с новой командой – делят Голодец и Виллаш-Боаш.

•‎ «Пари НН» же плывет – проиграли пятый матч подряд. До «Локо» были поражения от «Торпедо» (0:3, техническое поражение), «Ростова» (1:2 и 0:1) и «Зенита» (0:3). 

После матча Дзюба наехал на руководство «Пари НН». Почему?

Во время послематчевого интервью Дзюба уколол «Пари НН»: «Нижнему Новгороду» мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе, на будущее. А так, в целом, готовимся к «Зениту». Что за приветик? Руководство много некрасивых вещей говорило».

Что за некрасивые вещи? Гендиректор нижегородцев Равиль Измайлов зимой опроверг слухи о подписании Дзюбы: «С Дзюбой лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Никаких переговоров с Дзюбой не было и не будет».

Артему это не понравилось: «Вот «Нижний Новгород» – кто-то предлагает, уже обсуждаем, вышестоящие люди. Потом кто-то из клуба на следующий день дает информацию: Дзюба нам не интересен. Это некрасиво».

Что за вышестоящие люди? По источникам Sports.ru и инсайдам Ивана Карпова, в клуб Дзюбу устраивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Но потом что-то пошло не так. Карпов добавлял, что планы «НН» изменились из-за негативной реакции на высокую зарплату форварда (по данным инсайдера, 500 тысяч евро за полгода) и утечки информации, которая не понравилась руководству клуба. 

Зато с «Локо» у Дзюбы все хорошо. Ждет новый контракт

По данным «СЭ», в клубе хотят оставить форварда и на следующий сезон. Более того, «Локо» предложит 34-летнему нападающему «долгосрочный контракт». Так впечатлила весенняя форма – РПЛ признала Дзюбу лучшим игроком марта. 

А еще комментатор «Матч ТВ» набьет татуировку Дзюбы. Проиграл спор с Геничем

Константин Генич после матча заявил в эфире «Матч ТВ»: «Уже шесть мячей забил Артем Дзюба после возвращения в российский чемпионат. А Сергей Дурасов (комментатор «Матч ТВ» – прим. Sports.ru) спорил на пять забитых мячей и теперь вынужден будет набить татуировку с изображением Артема. Я правильно говорю, Сергей?»

Дурасов на это ответил: «К сожалению, почти, да. Не с изображением Артема Дзюбы. А был у нас спор с Сергеем Кузнецовым, главой департамента креативных решений «Матч ТВ», на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Неудивительно, что случилось это 1 апреля. Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал».

Российский футбол прекрасен.

Пари НН – Локомотив 0:4 (0:3, 0:1)
Дата проведения
1 апреля, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15 Дзюба, 0:2 – 27 Баринов, 0:3 – 31 Дзюба, 0:4 – 90 Миранчук.
Пари НННигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Калинский (Соколов, 56), Шарипов (Яковлев, 70), Михайлов (Глушаков, 57), Стоцкий, Рыбчинский, Кротов (Юлдошев, 57), Сулейманов (Янсане, 57).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Митай, Баринов (Марадишвили, 81), Жемалетдинов (Камано, 62), Пиняев (Миранчук, 74), Карпукас, Глушенков (Раков, 81), Дзюба (Игнатьев, 74).
Предупреждение:
Рыбчинский (54).

Фото: ФК «Локомотив»; instagram.com/durasov

24 комментария

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Morjak Papai
Ответ Peter Parker
Так ему и в Спартаке доверяли, 9 сезонов с 18 лет. Никого так упорно и долго не ждали в Спартаке последние лет 20. Но он же не был в те моменты сильнее Велика или Эменике. А едва начав сезон с трех дублей при Якине, сразу началась возня с контрактом.
Не сильнее. Ему важно быть первой скрипкой, сильных конкурентов он не любит, с лавки выходить не любит. Язык за зубами держать не умеет. Мог бы играть на уровне зенитовского себя, но все время что-то мешало.
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Jii Gee
Генич так-то запарил уже в каждой трансляции дое...ваться ко второму комментатору. Да, Константин?
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Levais
Кстати, я может невнимательно читал, но почему на спортсе в материалах ни слова, что Дзюба теперь в 10 голах от Кержакова? И что он вдобавок с запасом лучший снайпер чемпионатов России?
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BeastI666I
Ответ Гамарджоба Генацвале
Если бы ему давали в Турции играть и на него играли, то и там у него все было бы нормально.
если бы у бабки были причиндалы мужские, то она была бы дедкой... (с) Путин
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Peter Parker
Ответ Morjak Papai
Да к нему их и не было никогда. Даже в плохой форме и мотаясь по арендам свою десятку за сезон всегда забивал. Пиковый в 2 раза больше. Про Павлюченко кто то помню Федуну говорил, мол этого хлопчика придержи. Свою десятку он всегда забьет. А у Дзюбеля полкарьеры борьба то с тренерами то с фанатами. Когда ему доверяют как в Ростове, Томи или Зените он полезен.
Так ему и в Спартаке доверяли, 9 сезонов с 18 лет. Никого так упорно и долго не ждали в Спартаке последние лет 20. Но он же не был в те моменты сильнее Велика или Эменике. А едва начав сезон с трех дублей при Якине, сразу началась возня с контрактом.
+1
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ BeastI666I
теперь сравним с Турцией ))))) Вот это позорище, конечно! Умирает футбол.
Если бы ему давали в Турции играть и
на него играли, то и там у него все было бы нормально.
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d.xoxlov
Интересно, что бы Дзюба показал в сегодняшнем "НиНо", чтобы так агриться, что не подписали его зимой.
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Peter Parker
Ой, ну можно подумать там Дзюбу по матери крыли. Какие-то приветики, ему бы было лучше, чтобы его в Нижний взяли вместо Локо? Забиваешь, ну и радуйся, нет, надо же опять разводить эту канитель.
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Lyutyy
"Российский футбол прекрасен"... ой ли?
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Alex Losev
у Дзюбы есть отличный ролик, откуда можно надергать массу изображений для тату. С "надергать" как то двусмысленно получилось...
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Morjak Papai
Ответ Тмб68рус
Может говорить что угодно, если будет играть так каждый матч. К Дзюбе вопросов вообще никаких, его заслуга в оживлении команды просто неоспорима
Да к нему их и не было никогда. Даже в плохой форме и мотаясь по арендам свою десятку за сезон всегда забивал. Пиковый в 2 раза больше. Про Павлюченко кто то помню Федуну говорил, мол этого хлопчика придержи. Свою десятку он всегда забьет. А у Дзюбеля полкарьеры борьба то с тренерами то с фанатами. Когда ему доверяют как в Ростове, Томи или Зените он полезен.
+5
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Максим Пантелеев
Вам только и остается кривляться.
А Вам утешать себя
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Максим Пантелеев
Ответ Фёдор Кузнецов
Да, да договорняк, и вообще это монтаж, Дзюба не забил
Вам только и остается кривляться.
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Morjak Papai
Пускай забивает хотя бы ради дымящихся попок в коментах после каждого тура.
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BeastI666I
теперь сравним с Турцией )))))
Вот это позорище, конечно! Умирает футбол.
+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ Максим Пантелеев
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Да, да договорняк, и вообще это монтаж, Дзюба не забил
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Максим Пантелеев
Ответ Фёдор Кузнецов
Когда человек которого ты не любишь начинает хорошо играть всегда надо вовремя найти отмазку
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AprilMood
Вот поэтому Дзюбу никто и не любит. Игрок-то он хороший, спору нет, а вот как человек - просто дурачок. Похоже, за всю свою жизнь он ни разу не уклонился от соблазна брякнуть глупость ради почесывания собственного ЧСВ.
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Gal98
Сказал бы Дзюбе: "Хулиан Альварес, переодевайся, мы тебя узнали!" :-)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Максим Пантелеев
И ни у кого нет вопрсов к защите клуба, который даже имя свое букмекарам продал. Страна дураков.
Когда человек которого ты не любишь начинает хорошо играть всегда надо вовремя найти отмазку
+9
0
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muxaNIK
Ответ Тмб68рус
Может говорить что угодно, если будет играть так каждый матч. К Дзюбе вопросов вообще никаких, его заслуга в оживлении команды просто неоспорима
Так он пока и играет так каждый матч, поэтому и говорит что угодно
+3
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MikhaL
Дурасов теперь всю оставшуюся жизнь будет Дзюбу помнить.
+1
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Тмб68рус
Может говорить что угодно, если будет играть так каждый матч. К Дзюбе вопросов вообще никаких, его заслуга в оживлении команды просто неоспорима
+20
-3
+17
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Максим Пантелеев
Комментарий скрыт
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Олег Сагайдачный
Закрепите Шнякина за Торпедо. Там его бред будет уместнее.
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