«Нужно было приветик «НН» передать. Чтобы разбирались в футболе». Дзюба сделал дубль и опять разжег

Монстр.

«Локомотив» в гостях уверенно разобрался с «Пари НН» (4:0). Главный герой – Артем Дзюба, сделавший дубль.

Артем открыл счет на 15-й минуте – пяткой замкнул прострел Максима Ненахова. Получилось очень эффектно.

Через несколько минут после гола Баринова Дзюба оформил дубль. Артем Карпукас выкатил мяч на центр штрафной, а Дзюба с левой воткнул в правый от Артура Нигматуллина угол.

Краткие итоги.

•‎ Дзюба в огне! Сегодня забил два с трех ударов, а вообще весной у него 6 голов в РПЛ с 10 ударов! За 315 минут! Плюс голевая – форвард напрямую поучаствовал в 64% голов команды весной. Как тебе такое, Эрлинг Холанд?

•‎ «Локомотив» тоже в порядке. После зимней паузы команда Михаила Галактионова выдала 4 победы в 4 турах РПЛ. Разница мячей – 11:3.

•‎ «Локомотив» вышел на промежуточное 10-е место, теперь он на безопасном расстоянии от зоны вылета – 12 очков отрыва от «Химок» с предпоследнего места. Шесть очков от зоны стыковых матчей – тоже довольно комфортно, учитывая прекрасную форму.

•‎ Галактионов – седьмой тренер в истории, выигравший первые четыре матча в РПЛ с новой командой. Такого же результата добивались Адамас Голодец («Динамо»), Валерий Газзаев (ЦСКА), Станислав Черчесов («Спартак»), Андре Виллаш-Боаш, Роберто Манчини, Сергей Семак (все – «Зенит»). Рекорд РПЛ – шесть побед подряд с новой командой – делят Голодец и Виллаш-Боаш.

•‎ «Пари НН» же плывет – проиграли пятый матч подряд. До «Локо» были поражения от «Торпедо» (0:3, техническое поражение), «Ростова» (1:2 и 0:1) и «Зенита» (0:3).

После матча Дзюба наехал на руководство «Пари НН». Почему?

Во время послематчевого интервью Дзюба уколол «Пари НН»: «Нижнему Новгороду» мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе, на будущее. А так, в целом, готовимся к «Зениту». Что за приветик? Руководство много некрасивых вещей говорило».

Что за некрасивые вещи? Гендиректор нижегородцев Равиль Измайлов зимой опроверг слухи о подписании Дзюбы: «С Дзюбой лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Никаких переговоров с Дзюбой не было и не будет».

Артему это не понравилось: «Вот «Нижний Новгород» – кто-то предлагает, уже обсуждаем, вышестоящие люди. Потом кто-то из клуба на следующий день дает информацию: Дзюба нам не интересен. Это некрасиво».

Что за вышестоящие люди? По источникам Sports.ru и инсайдам Ивана Карпова, в клуб Дзюбу устраивал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Но потом что-то пошло не так. Карпов добавлял, что планы «НН» изменились из-за негативной реакции на высокую зарплату форварда (по данным инсайдера, 500 тысяч евро за полгода) и утечки информации, которая не понравилась руководству клуба.

Зато с «Локо» у Дзюбы все хорошо. Ждет новый контракт

По данным «СЭ», в клубе хотят оставить форварда и на следующий сезон. Более того, «Локо» предложит 34-летнему нападающему «долгосрочный контракт». Так впечатлила весенняя форма – РПЛ признала Дзюбу лучшим игроком марта.

А еще комментатор «Матч ТВ» набьет татуировку Дзюбы. Проиграл спор с Геничем

Константин Генич после матча заявил в эфире «Матч ТВ»: «Уже шесть мячей забил Артем Дзюба после возвращения в российский чемпионат. А Сергей Дурасов (комментатор «Матч ТВ» – прим. Sports.ru) спорил на пять забитых мячей и теперь вынужден будет набить татуировку с изображением Артема. Я правильно говорю, Сергей?»

Дурасов на это ответил: «К сожалению, почти, да. Не с изображением Артема Дзюбы. А был у нас спор с Сергеем Кузнецовым, главой департамента креативных решений «Матч ТВ», на количество голов Дзюбы. Я проспорил. Неудивительно, что случилось это 1 апреля. Какое-то изображение, связанное так или иначе с Дзюбой, я должен буду набить. Короче говоря, я попал».

Российский футбол прекрасен.

Фото: ФК «Локомотив»; instagram.com/durasov