Шунину закрыли обзор во время удара? Переломный гол «Краснодара», который могли и не засчитать

Тонкий момент.

«Краснодар» обыграл «Динамо» (3:1) благодаря дублю Кади Боржеса и голу Николая Кривцова. Но уже традиционно не обошлось без споров о судействе. Взгляните на переломный (сделал 2:1) гол Кади: бразилец сместился в центр и зарядил с левой в дальний угол без шансов для Антона Шунина.

Показалось, что время удара Боржеса форвард «Краснодара» Мозес Кобнан находился вне игры и закрывал обзор вратарю «Динамо» Антону Шунину. То есть влиял на голевой эпизод. Но бригада Артема Любимова не обратила на это внимания.

Об этом сразу написал автор телеграм-канала «Ало, рэф!» Анатолий Синяев, правда, потом посмотрел на момент с другого ракурса и объяснил, что он сложнее, чем казалось: «По этому кадру видно, что Шунину в момент удара не закрывал обзор игрок «Краснодара». Думаю, у ВАР этот повтор был, и решение было принято по нему. Засчитать гол можно было. Но это не отменяет, что игрок на линии удара и делает движение. Думаю, ВАР не вмешался бы при любом решении».

• Победа над «Динамо» стала для «Краснодара» первой в Мир РПЛ аж с конца октября: тогда обыграли «Пари НН» (2:0).

• «Динамо» проиграло «Краснодару» впервые за 9 матчей – с 2019-го были 5 побед и 3 ничьи. Теперь есть поражение в гостях.

• Кади Боржес оформил дубль – это первые голы бразильца за «Краснодар». До этого он сыграл в двух матчах Кубка России и РПЛ.

• Благодаря победе «Краснодар» обошел «Сочи», который в пятницу проиграл «Оренбургу» (0:4), и поднялся на 7-е место в таблице. «Динамо» остался на пятом, но может подпустить к себе «ЦСКА»: в случае победы над «Крыльями Советов» команды сравняются по очкам – будет по 32.