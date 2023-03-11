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Шунину закрыли обзор во время удара? Переломный гол «Краснодара», который могли и не засчитать

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Тонкий момент.

«Краснодар» обыграл «Динамо» (3:1) благодаря дублю Кади Боржеса и голу Николая Кривцова. Но уже традиционно не обошлось без споров о судействе. Взгляните на переломный (сделал 2:1) гол Кади: бразилец сместился в центр и зарядил с левой в дальний угол без шансов для Антона Шунина.

Показалось, что время удара Боржеса форвард «Краснодара» Мозес Кобнан находился вне игры и закрывал обзор вратарю «Динамо» Антону Шунину. То есть влиял на голевой эпизод. Но бригада Артема Любимова не обратила на это внимания. 

Об этом сразу написал автор телеграм-канала «Ало, рэф!» Анатолий Синяев, правда, потом посмотрел на момент с другого ракурса и объяснил, что он сложнее, чем казалось: «По этому кадру видно, что Шунину в момент удара не закрывал обзор игрок «Краснодара». Думаю, у ВАР этот повтор был, и решение было принято по нему. Засчитать гол можно было. Но это не отменяет, что игрок на линии удара и делает движение. Думаю, ВАР не вмешался бы при любом решении».

• Победа над «Динамо» стала для «Краснодара» первой в Мир РПЛ аж с конца октября: тогда обыграли «Пари НН» (2:0).

• «Динамо» проиграло «Краснодару» впервые за 9 матчей – с 2019-го были 5 побед и 3 ничьи. Теперь есть поражение в гостях.

• Кади Боржес оформил дубль – это первые голы бразильца за «Краснодар». До этого он сыграл в двух матчах Кубка России и РПЛ.

• Благодаря победе «Краснодар» обошел «Сочи», который в пятницу проиграл «Оренбургу» (0:4), и поднялся на 7-е место в таблице. «Динамо» остался на пятом, но может подпустить к себе «ЦСКА»: в случае победы над «Крыльями Советов» команды сравняются по очкам – будет по 32.

Краснодар – Динамо 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
11 марта, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Тюкавин, 1:1 – 24 Кади, 2:1 – 67 Кади, 3:1 – 90 Кривцов.
КраснодарСафонов, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Пина (Кривцов, 62), Сперцян, Баняц, Волков, Кади (Баши, 85), Кордоба, Кобнан Дэвид (Ахметов, 74).
ДинамоШунин, Даса (Майсторович, 90), Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Кутицкий (Норманн, 46), Фомин, Гагнидзе (Грулев, 63), Нгамале, Тюкавин, Гладышев (Макаров, 73).
Предупреждения:
Скопинцев (14), Сазонов (36), Фомин (50), Норманн (65), Сперцян (86).
Удаление:
Нгамале (58).

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18 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Sabaka Sabaka
лол, Шунин даже ноги не напружинил для прыжка. Хотя если бы Спартак так забил то отменили бы сразу
А Спартак разве ещё не снялся с чемпионата России?
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Sabaka Sabaka
лол, Шунин даже ноги не напружинил для прыжка. Хотя если бы Спартак так забил то отменили бы сразу
0
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Dyman
Как когда то сказал Уткин - " Судья -Прендергаст"
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Sizt
Это активный офсайд из палаты мер и весов.
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charly_54
Так он далеко от вратаря стоит, за пределами вратарской.
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Dan Kennedy
Вот Мозес единственный, кто заслужил отмену гола.

Удар идеальный получился у Кади, думаю даже не будь там Мозеса - Шунин не потащил бы, как и другие вратари. А так пришелся бы удар по направлению ближе к Антону, то уже мешал бы.
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Роман Смирнов
нужна академия судейства, а то какой- то треш, каждый судит по-своему
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Dan Kennedy
Ответ wexor
А про Спартак молчок?
Ранее была статья про Спартак, тут про Динамо/Краснодар.
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wexor
А про Спартак молчок?
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King_X
Не знаю про "перекрыли" в этом моменте
Но в целом, был на матче с Крылышками(за которые болею) + сейчас смотрел обзор

Удивляет, как Шунин абсолютно любой удар(любой силы/любой опасности) переводит/отбивает неуклюже. Даже то, что можно просто взять в руки(реально, слабые удары тоже кривовато отбивает)

Я к тому, что для Шунина даж удар без помех является неожиданностью
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Никитос Семикоз
на втором скрине четко видно что Шунину мешали только свои, чистый гол
+23
-4
+19
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antip2000@pisem.net
Ответ drfrimen
уже второй или третий сезон в еврокубках такие голы не засчитываются, если игрок в офсайде и перекрывает обзор или отвлекает вратаря своим движением
Если смотреть от Шунина, то бьющий был сильно слева, "закрывающий обзор" правее. Там только через зеркало надо смотреть за мячем, чтоб игрок влиял на обзор
+14
-2
+12
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Vadim Medvedev
Ответ Алексей Тарлыков
Вот этот офсайд с закрытым обзором надоел, его нужно отменить и засчитывать голы. И отменять только тогда, когда игрок непосредственно перед вратарём стоит и мешает ему-как в хоккее в площади ворот с помехой вратарю. А закрыл обзор за 7 метров до вратаря это смешно
может быть просто не нужно стоять в офсайде?
+12
-4
+8
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Алексей Тарлыков
Вот этот офсайд с закрытым обзором надоел, его нужно отменить и засчитывать голы. И отменять только тогда, когда игрок непосредственно перед вратарём стоит и мешает ему-как в хоккее в площади ворот с помехой вратарю. А закрыл обзор за 7 метров до вратаря это смешно
+14
-5
+9
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drfrimen
уже второй или третий сезон в еврокубках такие голы не засчитываются, если игрок в офсайде и перекрывает обзор или отвлекает вратаря своим движением
+7
-4
+3
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Кирилл Голивец
Кривцов не Николай, а Никита, исправьте, плиз
+1
0
+1
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frumkin78
Судьи в России полные дилетанты, или.................
+1
-2
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BolxoB
кроты просто надоели
+3
-3
0
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