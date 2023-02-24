«Тенденция – сделать русскую команду». Тренер «Локо» – новый герой Слуцкого

Третий тренерский разговор Леонида Слуцкого в шоу «Коммент. Тренер» – с новым главным «Локомотива» Михаилом Галактионовым.

Вот самые яркие фрагменты почти часового интервью.

Что из опыта в сборных помогает сейчас в клубе?

Карьера Галактионова развивалась максимально плавно: начинал работать с детьми, шел от возраста к возрасту, добрался до юношеской и молодежной сборной России, а теперь – «Локо» после «Ахмата» и «Пари НН».

Тренер объяснил, как переходил от сборных к клубной работе:

«Очень многие говорят, что работа в сборной – это собрались на два дня, рассказали анекдот, похлопали в ладоши и играют. На самом деле, если серьезно погружаться в эту работу, она очень кропотливая и ежедневная с точки зрения анализа и отбора игроков, психологии.

Когда игроки находятся в клубах, когда ты от них отдален, очень важен симбиоз – чтобы они старались быть на одной волне. Требования в клубах и сборной могут различаться, это нормально. Но связь необходимо поддерживать.

Наша работа в сборной – точечная, когда необходимо на теоретических занятиях за короткий отрезок дать игровую идею, где они могли бы себя чувствовать комфортно и стараться добиваться результата. Это сейчас помогает работать с футболистами премьер-лиги в ежедневном режиме».

«Пари НН» собирали не под Галактионова. А в чем тогда был принцип?

Когда Галактионов пришел работать в Нижний, там появились молодые россияне – выглядело так, что это напрямую связано с тренером, знающим всю актуальную молодежь в нашем футболе.

Он сам видит все несколько иначе:

«Есть некий стереотип, что под Галактионова собирали команду, но это не совсем так, – объясняет Галактионов. – Мы проговаривали с руководителями приглашение определенных игроков из плана А с учетом наших финансовых возможностей, игроков, которых мы знали по молодежной сборной и конкурирующих сегодня в Премьер-лиге, но по разным причинам это не получилось.

Тогда переходили к плану Б – иностранцам, которые могут сделать шаг вперед. Посчитали, что посредственных легионеров брать не стоит, лучше довериться нашим, российским футболистам, которые могут конкурировать. Дальше уже внимание на то, кто свободен, кто бесплатный, кто в рамках нашего бюджета.

Естественно, появляются ребята с определенными качествами, которых можно развивать. Удалось увидеть качества того же Агапова – он на тот момент был без команды, дать ему реализовать их в рамках нашей игровой идеи. Дальше он стал кандидатом в национальную сборную, получил приглашение в топ-клуб, ЦСКА, где тоже может развиваться. А «Пари НН» сделал хороший трансфер, заработал на этом хорошие деньги ».

Как менял игру в Нижнем, играл ли от обороны?

Галактионов впечатлил в Нижним Новгороде – в основном тем, что при скромных ресурсах стал строить конструктивную игру.

«Когда мы приступали к работе, понимали, что летний подготовительный период недостаточно длинный, и нам безболезненно не удастся видоизменить ту игровую модель, – объясняет он. – Решили модель игры оставить, но игровую стилистику изменить.

Когда задают вопросы, какой стиль игры был у команды – атака, оборона – я всегда отвечаю: «А что, если мы выбираем определенный компонент, другими не надо заниматься?» Нужно действовать правильно в разных компонентах атаки, при выходе из обороны, при ее организации и так далее. Как правильно отбирать, как выстраивать оборону, как действовать в переходных фазах.

Эти компоненты мы попытались видоизменить, и нам было приятно, что ребята игровые требования правильно восприняли, старались их реализовывать».

Приход в «Локо» – как это было? И зачем?

Теперь Галактионов и его штаб работают в «Локомотиве», они восприняли это как переход на новый уровень, даже при том, что команда идет очень низко.

«Было предложение – открытое, честное, – вспоминает тренер. – Об этом предложении узнало руководство клуба, губернатор, руководство Российского футбольного союза. Все, кто принимал решение, дали добро.

Абстрагировались от места в таблице, было интересно реализовать игровые принципы и идеи с футболистами, которые играют в национальных сборных, с кандидатами в молодежную сборную России, с легионерами , которые могут улучшить игру, которую мы стараемся предлагать.

Это большой клуб с большими амбициями. Если брать различные этапы уровня, ты всегда рискуешь. Риск есть, но надо работать и доказывать».

«Тенденции направлены на то, чтобы была русская команда»

Поговорили отдельно и о роли легионеров в российском футболе. Слуцкий спросил, как действовать, когда легионеры могут в любой момент покинуть клуб.

«Сейчас ситуация сложная, когда легионеры могут в любую секунду приостановить контракт, – признает Галактионов. – Мы видим пример Валерия Георгиевича [Карпина], где российские ребята спокойно играют, добиваются результата, показывают хорошее качество игры, почему нет?

Думаю, каждый клуб должен сформировать понимание, куда он двигается. Понятно, что [в «Локомотиве»] надо выправить текущее состояние команды. При этом все прекрасно понимают: и тенденции в стране, и в Российском футбольном союзе – сделать русскую команду ».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Песня, Григорий Соколов