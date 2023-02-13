Жирков завершил карьеру. Вот галерея его очень долгого пути

39-летний Юрий Жирков закончил карьеру. Сделал это максимально просто в беседе с «РБ Спорт»: «Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха».

Жирков – один из лучших футболистов в истории российского футбола. Насыщенная карьера с большим числом памятных моментов.

Вспоминаем его путь.

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Жирков начинал большую карьеру в тамбовском «Спартаке», отыграл там два года. Он мог переехать в московский «Спартак», приглянулся Олегу Романцеву, но забыл загранпаспорт и не поехал с командой на сборы.

Так в его жизни в 2004-м появился ЦСКА, и Жирков с ходу ворвался в основу московского клуба, в итоге выиграв конкуренцию у ребят вроде Осмара Феррейры. И сразу титулы, еврокубки и прочее.

Конечно, легендарный финал Кубка УЕФА и гол «Спортингу» в финале – первая по-настоящему яркая вспышка в карьере Жиркова.

Через год ЦСКА уже покорял Лигу чемпионов, а Жирков забивал «Гамбургу» – да-да, тот самый супергол.

В 2007-м Жиркова назвали лучшим игроком ЦСКА в сезоне – и вручили «Золотую подкову».

Евро-2008 – пожалуй, самый выдающийся турнир Жиркова в сборной России. Именно тогда он стал настоящей звездой русского футбола.

В этом же году Жиркова назвали лучшим игроком сезона в России – статус суперзвезды Премьер-лиги только укрепился.

В 2009-м Жирков был одним из антигероев стыкового матча со Словенией – именно его удалил реф Терье Хауге (правда, ошибочно) и сильно испортил россиянам шансы спастись.

Но тогда Жирков уже был в статусе игрока «Челси» – в лондонский клуб он переехал летом, но из-за травм не играл до декабря, именно тогда и случился его дебют.

В 2010-м Жирков забил самый запоминающийся гол за «Челси» – «Спартаку» в «Лужниках» в Лиге чемпионов. И это в не лучшем по качеству сезоне, который в итоге стал для Юрия в Лондоне последним.

В 2011-м Жирков приехал в «Анжи» – Сулейман Керимов и Герман Ткаченко уговаривали его перейти за необычный китель для коллекции в музей. Многим тогда решение Юрия не понравилось, освистали уже в первом матче, со «Спартаком».

В «Анжи» Жирков пробыл два года, после чего перешел в «Динамо», когда махачкалинский клуб сменил курс и продал всех лидеров. В «Динамо» у Жиркова был бестрофейный, но стабильный период карьеры – Юрий играл почти без травм, забивал в важных матчах и еврокубках. Как ПСВ в 2014-м, например, когда «Динамо» выиграло 6 из 6 матчей в группе.

В 2016-м Жиркова подписал «Зенит» – уже третий российский топ-клуб. И в первой же игре он забил ЦСКА – своей бывшей команде – на «Петровском».

В «Зените» у Жиркова складывалось хорошо: он приносил пользу и был твердым игроком старта, хотя уже перешагнул за 35. Мешали только травмы. Класс оставался прежним.

Был в таком порядке, что Станислав Черчесов вернул его в сборную – и Жирков пробил отметку в 100 матчей за национальную команду, став всего пятым человеком с таким достижением.

В 2022-м случилось короткое возобновление карьеры: блеклые полгода в «Химках», за которые провел 3 матча и сыграл 41 минуту.

Говорили, что Юрий может перейти в «Балтику» (из Калининграда родом его жена Инна) или в тамбовский клуб, но в итоге все-таки окончательно оставил футбол.

Легенда.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Михаил Шапаев, Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Сергей Расулов, Владимир Федоренко, Антон Денисов; AP/Ivan Sekretarev; Gettyimages.ru/Epsilon, Ned Dishman, Stuart Franklin, Jamie McDonald