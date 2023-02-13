Жирков завершил карьеру. Вот галерея его очень долгого пути
39-летний Юрий Жирков закончил карьеру. Сделал это максимально просто в беседе с «РБ Спорт»: «Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха».
Жирков – один из лучших футболистов в истории российского футбола. Насыщенная карьера с большим числом памятных моментов.
Вспоминаем его путь.
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Жирков начинал большую карьеру в тамбовском «Спартаке», отыграл там два года. Он мог переехать в московский «Спартак», приглянулся Олегу Романцеву, но забыл загранпаспорт и не поехал с командой на сборы.
Так в его жизни в 2004-м появился ЦСКА, и Жирков с ходу ворвался в основу московского клуба, в итоге выиграв конкуренцию у ребят вроде Осмара Феррейры. И сразу титулы, еврокубки и прочее.
Конечно, легендарный финал Кубка УЕФА и гол «Спортингу» в финале – первая по-настоящему яркая вспышка в карьере Жиркова.
Через год ЦСКА уже покорял Лигу чемпионов, а Жирков забивал «Гамбургу» – да-да, тот самый супергол.
В 2007-м Жиркова назвали лучшим игроком ЦСКА в сезоне – и вручили «Золотую подкову».
Евро-2008 – пожалуй, самый выдающийся турнир Жиркова в сборной России. Именно тогда он стал настоящей звездой русского футбола.
В этом же году Жиркова назвали лучшим игроком сезона в России – статус суперзвезды Премьер-лиги только укрепился.
В 2009-м Жирков был одним из антигероев стыкового матча со Словенией – именно его удалил реф Терье Хауге (правда, ошибочно) и сильно испортил россиянам шансы спастись.
Но тогда Жирков уже был в статусе игрока «Челси» – в лондонский клуб он переехал летом, но из-за травм не играл до декабря, именно тогда и случился его дебют.
В 2010-м Жирков забил самый запоминающийся гол за «Челси» – «Спартаку» в «Лужниках» в Лиге чемпионов. И это в не лучшем по качеству сезоне, который в итоге стал для Юрия в Лондоне последним.
В 2011-м Жирков приехал в «Анжи» – Сулейман Керимов и Герман Ткаченко уговаривали его перейти за необычный китель для коллекции в музей. Многим тогда решение Юрия не понравилось, освистали уже в первом матче, со «Спартаком».
В «Анжи» Жирков пробыл два года, после чего перешел в «Динамо», когда махачкалинский клуб сменил курс и продал всех лидеров. В «Динамо» у Жиркова был бестрофейный, но стабильный период карьеры – Юрий играл почти без травм, забивал в важных матчах и еврокубках. Как ПСВ в 2014-м, например, когда «Динамо» выиграло 6 из 6 матчей в группе.
В 2016-м Жиркова подписал «Зенит» – уже третий российский топ-клуб. И в первой же игре он забил ЦСКА – своей бывшей команде – на «Петровском».
В «Зените» у Жиркова складывалось хорошо: он приносил пользу и был твердым игроком старта, хотя уже перешагнул за 35. Мешали только травмы. Класс оставался прежним.
Был в таком порядке, что Станислав Черчесов вернул его в сборную – и Жирков пробил отметку в 100 матчей за национальную команду, став всего пятым человеком с таким достижением.
В 2022-м случилось короткое возобновление карьеры: блеклые полгода в «Химках», за которые провел 3 матча и сыграл 41 минуту.
Говорили, что Юрий может перейти в «Балтику» (из Калининграда родом его жена Инна) или в тамбовский клуб, но в итоге все-таки окончательно оставил футбол.
Легенда.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Михаил Шапаев, Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Сергей Расулов, Владимир Федоренко, Антон Денисов; AP/Ivan Sekretarev; Gettyimages.ru/Epsilon, Ned Dishman, Stuart Franklin, Jamie McDonald
должен был пробовать закрепится в топ лигах
Куда важнее вспомнить хоть один пароль хоть от одного сайта, где зарегился....
Ни тебе скандалов, ни откровенных глупостей, не лгал, не предавал.
Все что "плохое" за столько лет вспоминается и то его не касается: то забавное интервью Инны, где она показала себя не самой умной девушкой, но с другой стороны с чего бы она и должна была бы ею быть? Скандалов семейных от них тоже слышно не было, а значит скорее всего жена она хорошая и семья крепкая.
Сам Юра чтить память о Великой Отечественной, что ещё добавляем очень много плюсов к его человечности.
А его игра... Это было потрясающе: в 21 год ворваться во взрослый футбол из ниоткуда, выиграть столько титулов, играть в лучшем клубе АПЛ, а потом показывать высочайший класс в возрасте, когда его одногодки давно закончили и чуть ли не спивались (привет, Саенко).
Юра Жирков - реально образец человека и профессионала в футболе!
Талантом он, пожалуй, немного пониже чем Аршавин, но как человек Андрей Сергеичу он дает сто очков вперед. Однозначно должен быть в топ-10 лучших футболистов Российской Федерации, а по вкусу составителя списка имеет полное право и на топ-2, и в на топ-3.