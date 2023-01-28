ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Возможный уход Малкома в «ПСЖ»: что известно на этот момент?

Зенит Зенит
ПСЖ ПСЖ
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Малком Малком
трансферы
Леандро Паредес Леандро Паредес
Футбол Футбол

«Ньюкасл» тоже наблюдает.

«Зенит» лучше других топ-клубов РПЛ перенес отток легионеров – из дорогостоящих южноамерканцев команду покинул только Юри Алберто. Но этой зимой чемпион России может расстаться с важнейшим бразильцем – Малкомом.

Агент пока все опровергает, но слухи все настойчивее

• В середине декабря агент Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия утверждал, что конкретных предложений его клиентам нет, а вот неконкретных запросов – масса. При этом агент обещал, что игроки останутся в «Зените», потому что хотят принести клубу долгожданную вторую звезду.

•‎ Меньше недели назад он подтвердил, что звезды «Зенита» никуда не уйдут. «Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение. Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», – сказал Гарсия.

•‎ Но на днях журналист испанского портала Relevo Маттео Моретто сообщил, что Малкома предложили «ПСЖ». Гарсия опроверг эти данные почти мгновенно: «Новости о том, что Малком может перейти в «ПСЖ» – фэйк. Я ничего не предлагал».

•‎ Но слухи не утихли даже после опровержения – их подтвердило авторитетное французское издание L’Equipe. По его данным, несколько недель назад советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш изучал возможность подписания Малкома, но в итоге поставил эту работу на паузу, чтобы заняться приоритетной целью – Райаном Шерки из «Лиона».

•‎ Позже L’Equipe скорректировал свой инсайд: из-за того, что переговоры по Шерки (он был приоритетным вариантом) идут тяжело, Кампуш вернется к Малкому, который не против перехода в «ПСЖ». Обсуждение начнется в самое ближайшее время.

•‎ Активизировался не только «ПСЖ» – Foot Mercato сообщил, что Малкомом интересуется и «Ньюкасл». Учитывая, что сейчас возможность денежных переводов между Англией и Россией ограничена, переход в команду Эдди Хау маловероятен.

•‎ О стоимости трансфера пока нет надежной информации. Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го за 40 млн евро. Это одна из самых дорогих покупок для клуба – столько же платили за Халка и Витцеля. 

В 2019-м по маршруту Санкт-Петербург – Париж уехал Леандро Паредес 

«Зенит» и «ПСЖ» уже проводили одну крупную сделку. Четыре года назад парижский клуб купил у петербуржцев Леандро Паредеса. 

Ключевые пункты сделки:

•‎ Стоимость трансфера 47 млн евро, контракт на 4,5 года. 

•‎ Российский клуб в итоге оказался в плюсе. Паредес провел в «Зените» 18 месяцев и заработал за это время 7,5 млн евро (зарплата 5 млн евро в год). Суммарно аргентинец обошелся «Зениту» в 37,5 млн евро. Таким образом, профит – 9,5 млн евро.

•‎ По данным Paris United, «ПСЖ» начинал торги с цифры в 25 млн евро, но «Зенит» сразу дал понять, что не продаст игрока дешевле 44. Позднее в дело вступил «Челси», предложение увеличилось до 35 млн, а в итоге – и до 47 млн.

•‎ Это вторая по стоимости продажа в истории РПЛ – дороже был только Халк, который уехал в Китай за 55,8 млн евро. 

За это время Паредес хоть и не стал железным игроком основы, но все равно находится в ближайшей обойме «ПСЖ» – за четыре года провел за клуб в общей сложности 7196 минут.

Новогодний ролик «Зенита»: Семак – президент, пародия на «Стекловату», оливье без свинины и конины

Две сборные первой части РПЛ: Малком, Промес, Сычевой – в первой, Соболев, Чалов и аргентинцы «Оренбурга» – в альтернативной

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/David Ramos

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
feelthedroom@mail.ru
Ответ Александр Гончаров
Не понимаю для чего эти легионеры сейчас в РПЛ. нужно отпускать их всех со скидкой пока можно получить хоть какие-то деньги. ЕК нет и не будет, пусть молодые из академий играет за кусок хлеба. Зарплаты всем понизить, на кого будет спрос пусть едут по другим чемпионатам.
Чсв Питерских не позволит так сделать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yesnil
Только деньгами удерживать 🤷🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mnogokotin-
Ответ Slava Vestiaz
Какой глупец начал решил включать зарплату в сумму, в которую игрок "обошелся" клубу? Есть цена покупки, есть цена продажи. Всё. Зарплата не связана с транферами, т.к. зарплата - это цена за игру, тренировки и работу в клубе. За зарплату "Зенит" покупал не Паредеса, а оплачивал его личные спортивные услуги: тренировки и забитые голы. Паредеса "Зенит" купил Передеса за 23 миллиона (хз откуда в статье данные про 30 миллионов, очередной наброс, даже Транфермаркте 23), а продал за 47 миллионов. Всё. Разница 47-23=24 миллиона. Никакая зарплата тут учитываться не должна. ----- >>>"Российский клуб в итоге оказался в плюсе. Паредес провел в «Зените» 18 месяцев и заработал за это время 7,5 млн евро (зарплата 5 млн евро в год). Суммарно аргентинец обошелся «Зениту» в 37,5 млн евро. Таким образом, профит – 9,5 млн евро." ------ А если бы Паредес гипотетически заработал 30 миллионов за это время и забил бы 200 голов, то автор статьи бы также утверждал бы что Зенит был в минусе, потому что зарплата оказалась меньше чем профит между куплей и продажей? Просто забыл бы о том, что Паредес ещё как-то играл за Зенит, а это не вещь, которая лежала на полочке и только получала зарплату.
зп и подписные бонусы давно надо включать в стоимость игрока ) часто приходит свободный агент, формально стоит 0, на деле бонусы + большая зп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mnogokotin-
Ответ ZlomSpb
Слабо верю, но если так ничего страшного. На мой взгляд как раз Малкома заменить не так сложно. Есть Бакаев, Мостовой, Мантуан. Гораздо хуже если уйдут Барриос или Вендел.
сам видишь на сколько слабее малкома эта троица )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mnogokotin-
Ответ Александр Гончаров
Не понимаю для чего эти легионеры сейчас в РПЛ. нужно отпускать их всех со скидкой пока можно получить хоть какие-то деньги. ЕК нет и не будет, пусть молодые из академий играет за кусок хлеба. Зарплаты всем понизить, на кого будет спрос пусть едут по другим чемпионатам.
ты думаешь кто то хочет развивать футбол в рфии? смешной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек_Легенда
Ответ Slava Vestiaz
Зарема, угомонись
Так а смысл держать Малкомов с Клаудиньо для битв с Торпедо и Химками без возможности участия в Еврокубках?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Kulyasov
Трудно стать "железным игроком основы" в ПСЖ, если играешь за Ювентус.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Я думаю трансфер в Псж реально потому что во Франции его помнят по прекрасному выступлению за Бордо, нежели чем следили за его игрой в Зените
Но зачем это Малкому, который там без шансов к скамейке прирастет?
Его уровень играть в клубах уровня Ромы, собственно в которую должен был перейти вместо Барсы, большее не потянет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ vital_23
Бакаев будет рад уж точно, да и Малком далеко не системообразующий игрок до сенита, и без него вполне справятся
Бакаев все равно на банке будет сидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карл_Иваныч
Тот случай, когда всё решат деньги и пусть их будет побольше.
Малком весьма хорош для РПЛ, но для "европ" довольно средний и с проблемами в "ходовой части".
Так что за 50-55 млн. можно и продать, только купят ли???
Для самого Малкома из основы переходить в качестве "запаски" Месси - вопрос профессии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San9
Ответ Владимир Самсонов
Объективно, Малком не ключевой игрок Зенита и даже несмотря на то, что он существенно прибавил, на силе питерцев это не скажется. Уход Барриоса или Клаудинью был бы намного более тяжёлым ударом.
Не согласен. Малком и Вендел - лучшие игроки 2022 года. Клаудиньо в этом сезоне слегка подсдал (возможно из-за травмы), Барриос держит планку, но уже с не настолько "вау-эффектом", как в первые сезоны. Малкома заменить не получится, максимум найдут аналога Мантуана, или вообще Бакаев с Суторминым будут играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бускетс
Ответ TOSHIBA
Уходит гроза ФК Тамбов, уходит эпоха🤣
В этом сезоне 12 голов Тамбову забил? И в прошлом 8
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
Хороший футболист, но своей зарплаты не стоит, надо продавать.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xoms
Жалко конечно что бразильцы уйдут скорее всего, но будем объективными, они достойны играть на мировой арене, а у нас с этим глухо.
Но про ПСЖ надеюсь фейк, нету смысла переходить туда пока там трио в сборе. Да и чемпионат не намного сильнее РПЛ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TOSHIBA
Ответ Петроград
Даже спартаковцы фанатеют от Малкома :)
Мне понравилось когда гендир Зенита Медведев галстук себе отрезал https://youtu.be/tYItDz5A2Ws?t=41 подписывая контракт с Малкомом, тогда уже было понятно что этому зенитовскому чиновнику надо чаще о своем здоровье думать😄
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Лушин
Зуд московских журналистов, всегда начинается передначалом сезона или конца паузы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
Ответ Александр Гончаров
Не понимаю для чего эти легионеры сейчас в РПЛ. нужно отпускать их всех со скидкой пока можно получить хоть какие-то деньги. ЕК нет и не будет, пусть молодые из академий играет за кусок хлеба. Зарплаты всем понизить, на кого будет спрос пусть едут по другим чемпионатам.
Скорее всего, это будет следующий неизбежный шаг. Как только Газпром начнет затягивать пояса, так и Зенит следом сменит курс.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
Ответ TOSHIBA
А почему Малком в РПЛ ни одного гола Спартаку не забил? Это другое?🤣
А зачем выделять голы этому середняку. То 5, то 7 и без него прекрасно отгружали. Видимо от Дзюбы приятней вынимать было)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
Ответ Василий Леонов
Потому что сельлереич не сможет доминировать без 5 бразильцев в составе
Опять враньё. Семак выиграл чемпионат и без бразильцев с Заболотным, Маком, Ригони, Мевлей и другими игроками, которые были точно не сильнее чем у конкурентов. Постарайтесь новые отмазки придумать
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AMORR 987
Нужно 55 хотя бы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TOSHIBA
Ответ Давид Agabekyan
Пуканы спартаковцам подорвал, значит хорошо играл
А почему Малком в РПЛ ни одного гола Спартаку не забил?
Это другое?🤣
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петроград
Ответ TOSHIBA
Путь голеадора Малкома (с з/п 8 млн. евро в год) в РПЛ: 2019/2020 (4 забитых мяча) Урал (1) ЦСКА (2) Сочи (1) 2020/2021 (3 забитых мяча) Тамбов (1) Ротор (1) Локомотив (1) 2021/2022 (8 забитых мячей) Уфа (2) Ахмат (1) Пари НН (1) Арсенал Тула (2) Краснодар (1) Локомотив (1) 2022/2023 (12 забитых мячей) ЦСКА (1) Торпедо (2) Урал (2) Оренбург (2) Ростов (1) Факел (1) Пари НН (1) Сочи (2) https://premierliga.ru/players/Silva-de-Oliveyra-Malkom-Filipe https://www.sports.ru/football/1076733159.html
Даже спартаковцы фанатеют от Малкома :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vital_23
Бакаев будет рад уж точно, да и Малком далеко не системообразующий игрок до сенита, и без него вполне справятся
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZlomSpb
Ответ Stanislav Orlov
Да да, есть у вас Бакаев, молитесь)))
Молюсь, чтобы у нас не было Заремы, остальное стерпим. А Вам остальное только страдать как обычно последние годы.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гончаров
Ответ IStranger
Есть опасения, что из Европы спроса не будет в силу политики. Даже не из топ чемпионатов. И куда ехать?
Дома играть, радовать простых людей наших. А зарплату получать низкую, вот и всё.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий