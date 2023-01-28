Возможный уход Малкома в «ПСЖ»: что известно на этот момент?

«Ньюкасл» тоже наблюдает.

«Зенит» лучше других топ-клубов РПЛ перенес отток легионеров – из дорогостоящих южноамерканцев команду покинул только Юри Алберто. Но этой зимой чемпион России может расстаться с важнейшим бразильцем – Малкомом.

Агент пока все опровергает, но слухи все настойчивее

• В середине декабря агент Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия утверждал, что конкретных предложений его клиентам нет, а вот неконкретных запросов – масса. При этом агент обещал, что игроки останутся в «Зените», потому что хотят принести клубу долгожданную вторую звезду.

•‎ Меньше недели назад он подтвердил, что звезды «Зенита» никуда не уйдут. «Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение. Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», – сказал Гарсия.

•‎ Но на днях журналист испанского портала Relevo Маттео Моретто сообщил, что Малкома предложили «ПСЖ». Гарсия опроверг эти данные почти мгновенно: «Новости о том, что Малком может перейти в «ПСЖ» – фэйк. Я ничего не предлагал».

•‎ Но слухи не утихли даже после опровержения – их подтвердило авторитетное французское издание L’Equipe. По его данным, несколько недель назад советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш изучал возможность подписания Малкома, но в итоге поставил эту работу на паузу, чтобы заняться приоритетной целью – Райаном Шерки из «Лиона».

•‎ Позже L’Equipe скорректировал свой инсайд: из-за того, что переговоры по Шерки (он был приоритетным вариантом) идут тяжело, Кампуш вернется к Малкому, который не против перехода в «ПСЖ». Обсуждение начнется в самое ближайшее время.

•‎ Активизировался не только «ПСЖ» – Foot Mercato сообщил, что Малкомом интересуется и «Ньюкасл». Учитывая, что сейчас возможность денежных переводов между Англией и Россией ограничена, переход в команду Эдди Хау маловероятен.

•‎ О стоимости трансфера пока нет надежной информации. Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го за 40 млн евро. Это одна из самых дорогих покупок для клуба – столько же платили за Халка и Витцеля.

В 2019-м по маршруту Санкт-Петербург – Париж уехал Леандро Паредес

«Зенит» и «ПСЖ» уже проводили одну крупную сделку. Четыре года назад парижский клуб купил у петербуржцев Леандро Паредеса.

Ключевые пункты сделки:

•‎ Стоимость трансфера 47 млн евро, контракт на 4,5 года.

•‎ Российский клуб в итоге оказался в плюсе. Паредес провел в «Зените» 18 месяцев и заработал за это время 7,5 млн евро (зарплата 5 млн евро в год). Суммарно аргентинец обошелся «Зениту» в 37,5 млн евро. Таким образом, профит – 9,5 млн евро.

•‎ По данным Paris United, «ПСЖ» начинал торги с цифры в 25 млн евро, но «Зенит» сразу дал понять, что не продаст игрока дешевле 44. Позднее в дело вступил «Челси», предложение увеличилось до 35 млн, а в итоге – и до 47 млн.

•‎ Это вторая по стоимости продажа в истории РПЛ – дороже был только Халк, который уехал в Китай за 55,8 млн евро.

За это время Паредес хоть и не стал железным игроком основы, но все равно находится в ближайшей обойме «ПСЖ» – за четыре года провел за клуб в общей сложности 7196 минут.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Gettyimages.ru/David Ramos