«Ситуация в России нас не затрагивает. Но во время выездов это заметнее». Абаскаль обсудил «Спартак» с испанским медиа

Первое интервью о России.

Когда Гильермо Абаскаль приехал в «Спартак», о нем мало кто знал не только в России, но и в родной Испании. Теперь, когда тренер ярко начал в РПЛ, с ним поговорило испанское медиа Relevo.

Мы выделили главное.

Как согласился перейти в «Спартак»

«В моем понимании футбол должен развлекать, и такая же точка зрения должна быть у людей и у клуба, с которым ты собираешься работать. Я отделяю это от политики.

Я подумал, что пришло подходящее время, чтобы развивать этот проект. В моей памяти «Спартак» был той командой, которая обыграла «Севилью» 5:1, командой, которая добивалась серьезных результатов на европейском уровне.

Но извне складывалось одно впечатление, а изнутри я увидел, какой огромный потенциал у команды, насколько она важна в России. Также на меня оказал большое влияние спортивный директор Лука Каттани. Он дал мне спокойно развивать проект с логической неопределенностью любых изменений. Я доволен решением и чувствую сильную привязанность ко всему происходящему».

Чем выделяется «Спартак»

«Каждый тренер сталкивается с вызовами. «Спартак» закончил прошлый сезон на десятом месте, а теперь эта команда бьется за титул, при этом почти никаких изменений в составе не произошло.

Мы не удивлены, потому что в клубе высокая культура труда, там хорошо понимают футбол, а игроки с огромным уважением относятся и к клубу, и к фанатам, что и помогло нам добиться нужных результатов.

Атмосферу, которую мы создали, я считаю фундаментально важным фактором, поскольку благодаря ей то, что хочет довести тренер, быстрее доходит до игроков. Я верю в свой штаб, верю в необходимость каждый день поддерживать контакт и благодаря этому сочетанию все быстро наладилось. Ожидания стали выше, но это естественно.

Отношения с игроками? Лучше об этом спросить их. Что касается меня, я в этом вопросе стал лучше. Я никогда не чувствовал возраст проблемой. Игроки нуждаются в искренности, ясности и честности, и я им это даю. Все они отличаются друг от друга, и я не отношусь к ним одинаково. Есть разница между теми, кто уже 15 лет играет на высоком уровне, и теми, кто только этого ждет. Игроки ценят, когда ты помогаешь им как тренер, и ценят справедливость. А самое справедливое – это не быть равным со всеми, я так считаю.

В каждом отеле, в каждом городе, на каждом стадионе – красно-белое море. Это заставляет себя чувствовать почти как дома, и для игроков это преимущество. Ощущение того, что нас поддерживает по всей стране, накладывает дополнительную ответственность».

О ситуации в России

«На индивидуальном уровне она нас не затрагивает. Мы живем «в пузыре». 12 часов на работе, поездки из дома на базу и обратно. Отели, матчи... Но во время выездов все становится заметнее. Путешествия теперь занимают не час-два, а шесть. У нас был даже 19-часовой переезд, большая часть которого – на автобусе. Но никакой опасности я не видел.

Многие магазины поменяли вывески, в остальном мало что изменилось. Starbucks теперь называется Stars, но кофе там тот же. Я все еще могу найти испанские продукты вроде масла. У нас не так много времени на то, чтобы все изучить, но проблем в быту пока не возникало».

О драке с «Зенитом»

«Очевидно, что в каждом клубе смотрят на произошедшее со своей точки зрения. Мы обыграли «Зенит» впервые за пять лет, с разницей в три гола впервые за 21 год, думаю, это сказалось. Я был доволен, что благодаря формату Кубка мы с ними встретились.

«Зениту» нужно было выиграть 4:0, и я думаю, что по истечении времени у них стало проявляться раздражение. Оно вылилось в чрезмерную агрессию, которую мы должны осудить. Мы старались от этого уйти, но не получилось. Игрок «Зенита» ударил ногой судью, когда тот пытался дать карточку. Осуждая все произошедшее, думаю, что мы спровоцировали у них эту агрессию своей физически сильной игрой. В прошлом году они нас превосходили, но в этом году все изменилось.

После всего нас пытались столкнуть, но все остается на поле. Затем мы встретились на рейсе в Стамбул. Те, кто ошибся, заплатят за это, и мы должны извлечь из этого уроки».

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov