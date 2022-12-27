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«Езжай домой, клоун». Новогодний ролик ЦСКА – с Федотовым, Акинфеевым и Буруновым

Владимир Федотов Владимир Федотов
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Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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Футбол Футбол

Спели песню Пугачевой.

Конец декабря – время, когда клубы презентуют новогодние видео. ЦСКА подготовил большой выпуск в стилистике корпоратива – с участием звездных болельщиков команды.

Ролик начинается с того, что на стадион спешит актер Сергей Бурунов. С первого раза не получилось пройти металлические рамки, так как он забыл вытащить шампуры.

«Корпоратив ЦСКА, мы же мясо жарить планировали», – прокомментировал Бурунов. А затем добавил реплику, которпя напугала охранника: «Да, Дима, сейчас зарядим мы бомбу твою, зарядим».

Последнюю фразу Бурунов говорил уже по телефону – известному болельщику ЦСКА Диме «Лысому» Бугрову. В следующем кадре появился уже сам Бугров, который зашел в офис и зарядил переделанный чант про «Атомную бомбу» на мотив новогоднего корпоратива.

Дальше в офисе началось время настолок. Полевой отдел (Матвей Лукин, Максим Мухин, Константин Кучаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков) и отдел поддержки, составленный из актеров и комиков (Дмитрий Чеботарев, Фил Воронин, Михаил Грушевский, Игорь Джабраилов и Алексей Лукин), сыграли сначала в пальчиковый футбол. Полевой отдел победил 4:2.

Во втором раунде Мухин и Грушевский схлестнулись в подстольный футбол.

Победа вновь осталась за футболистами – 9:6.

Дальше последовал перевернутый футбол (в специальных очках, которые переворачивают картинку вверх ногами). Чеботарев и Воронин победили Кучаева и Облякова 4:2. А так как за победу в третьем раунде давали сразу три балла, то отдел поддержки вырвал общую победу со счетом 3:2. Наказание для проигравших самое футбольное – «играли на жопу».

Параллельно глава селекционной службы Андрей Мовсесьян на примере напитков и продуктов с корпоратива проводил аналогию с игроками. «Чилийское вино. Да вы представляете каких трудов сейчас стоило привести это? Шло под первым номером. Пришлось самому ехать, дегустировать. Ну там от Еревана недалеко, – делился Мовсесян. – Казахский кумыс. Есть одна проблема: за ним охотится много итальянских коллег. Ну не мне вам рассказывать».

Вспомнили и зарубу Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем, когда из уст тренера ЦСКА прозвучало «Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?».

В ролике Федотов повторил эти слова клоуну с корпоратива, а затем мирно добавил: «Ну что, смена закончилась? Дома жена, дети? Поехали домой».

В конце корпоратива Федотов, Акинфеев и все остальные спели переделанную песню «Позови меня с собой», которая наиболее известна в исполнении Аллы Пугачевой.

Завершилось все вновь Буруновым, который все это время искал место проведения праздника. Нашел, когда все уже разошлись. Но все же исполнил «Позови меня с собой» вместе с уборщицей.

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13 комментариев

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Aleksandr Dubovik
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Ответ dxjqrmnckj
Осторожно ! При включении ролика воняет навозом !
Пусть лучше навозом, чем свинарником
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PHOENIX81
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круто.
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Чабу Рах
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Ответ dxjqrmnckj
Осторожно ! При включении ролика воняет навозом !
Это от тебя, ты обделалась и не заметила)))
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Shark_snt
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Круто получилось, молодцы))
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SlevinKelevra8
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Пугачевой? Да это бунт!
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Ярик01
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Не смотрел, лень, но по описанию говно какое-то.
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Spartak16(region)
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Ответ Дмитрий Шеховцов
Нормальный ролик, у ЦСКА медиа хорошо работают, и клуб великий. А спартак г*вно!
Г*вно ты в зеркале увидишь, димон - контрацептив.
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Виктор Войнов
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Ответ dxjqrmnckj
Осторожно ! При включении ролика воняет навозом !
Хм... И правда))
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Тиджани Бабангида
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Бурунов любой ролик вытянет. Даже столь неоправданно затянутый как этот
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Макс Фет
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Мухин подбешивает
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Дмитрий Шеховцов
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Нормальный ролик, у ЦСКА медиа хорошо работают, и клуб великий. А спартак г*вно!
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dxjqrmnckj
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Осторожно ! При включении ролика воняет навозом !
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Чабу Рах
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Великолепный ролик.....респект!!!!!
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