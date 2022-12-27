«Езжай домой, клоун». Новогодний ролик ЦСКА – с Федотовым, Акинфеевым и Буруновым

Спели песню Пугачевой.

Конец декабря – время, когда клубы презентуют новогодние видео. ЦСКА подготовил большой выпуск в стилистике корпоратива – с участием звездных болельщиков команды.

Ролик начинается с того, что на стадион спешит актер Сергей Бурунов. С первого раза не получилось пройти металлические рамки, так как он забыл вытащить шампуры.

«Корпоратив ЦСКА, мы же мясо жарить планировали» , – прокомментировал Бурунов. А затем добавил реплику, которпя напугала охранника: «Да, Дима, сейчас зарядим мы бомбу твою, зарядим».

Последнюю фразу Бурунов говорил уже по телефону – известному болельщику ЦСКА Диме «Лысому» Бугрову. В следующем кадре появился уже сам Бугров, который зашел в офис и зарядил переделанный чант про «Атомную бомбу» на мотив новогоднего корпоратива.

Дальше в офисе началось время настолок. Полевой отдел (Матвей Лукин, Максим Мухин, Константин Кучаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков) и отдел поддержки, составленный из актеров и комиков (Дмитрий Чеботарев, Фил Воронин, Михаил Грушевский, Игорь Джабраилов и Алексей Лукин), сыграли сначала в пальчиковый футбол. Полевой отдел победил 4:2.

Во втором раунде Мухин и Грушевский схлестнулись в подстольный футбол.

Победа вновь осталась за футболистами – 9:6.

Дальше последовал перевернутый футбол (в специальных очках, которые переворачивают картинку вверх ногами). Чеботарев и Воронин победили Кучаева и Облякова 4:2. А так как за победу в третьем раунде давали сразу три балла, то отдел поддержки вырвал общую победу со счетом 3:2. Наказание для проигравших самое футбольное – «играли на жопу».

Параллельно глава селекционной службы Андрей Мовсесьян на примере напитков и продуктов с корпоратива проводил аналогию с игроками. «Чилийское вино. Да вы представляете каких трудов сейчас стоило привести это? Шло под первым номером. Пришлось самому ехать, дегустировать. Ну там от Еревана недалеко, – делился Мовсесян. – Казахский кумыс. Есть одна проблема: за ним охотится много итальянских коллег. Ну не мне вам рассказывать».

Вспомнили и зарубу Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем, когда из уст тренера ЦСКА прозвучало «Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?».

В ролике Федотов повторил эти слова клоуну с корпоратива, а затем мирно добавил: «Ну что, смена закончилась? Дома жена, дети? Поехали домой».

В конце корпоратива Федотов, Акинфеев и все остальные спели переделанную песню «Позови меня с собой», которая наиболее известна в исполнении Аллы Пугачевой.

Завершилось все вновь Буруновым, который все это время искал место проведения праздника. Нашел, когда все уже разошлись. Но все же исполнил «Позови меня с собой» вместе с уборщицей.