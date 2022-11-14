Роналду подхватил багаж Аленичева. Спустя 16 лет после легендарного интервью «Старков – тупик для «Спартака»

Дмитрий с тех пор не играл.

В ночь на понедельник вышли тизеры эпохального интервью Криштиану Роналду, в котором он разнес и «МЮ», и главного тренера Эрика тен Хага («Я его не уважаю»).

Неплохая заявка, но вторично! Первым на такой трюк решился Дмитрий Аленичев в 2006-м! Он, как и Криштиану, сам обратился к журналистам и выступил против Александра Старкова.

Освежаем в памяти.

Что за интервью?

Для начала немного контекста: летом 2004 года Дмитрий Аленичев вернулся в «Спартак» из «Порту». Однако все не задалось почти с самого начала: главный тренер Александр Старков после стабильного первого полугода в команде почти не давал Аленичеву игровое время (208 минут в РПЛ-2005), а в сезоне-2006 и вовсе перестал выпускать на поле в чемпионате.

В итоге Дмитрий Аленичев не выдержал и в апреле 2006-го дал интервью «Спорт-Экспрессу» . Получилось легендарно.

Аленичев обвинил Старкова во лжи: «Хочу, чтобы все знали: Александр Старков — человек, не отвечающий за свои слова и поступки. Во многих случаях он, по сути, пудрит мозги.

В интервью он не раз говорил: мол, Аленичеву противопоказана синтетика. Это ложь. Когда мы играем на синтетике, я не выхожу на поле. Когда выступаем на естественном покрытии, снова остаюсь в запасе. Версию о врачебных противопоказаниях Старков выдумал, чтобы журналисты и болельщики не приставали к нему с вопросом: «Почему не играет Аленичев?» Да, синтетика — неприятное покрытие, но она никому не противопоказана. Это все отговорки, на которые не нужно обращать внимание».

Кроме этого Аленичеву не нравился уровень игры команды не только с топовыми командами (ЦСКА), но и с середняками («Луч», «Нальчик»), ни одних из которых «Спартак», по словам Дмитрия, не превзошел и вообще мог остаться с нулем очков к третьему туру (в итоге набрали 2 – Sports.ru).

Аленичев никак не мог с этим смириться: «Ладно — армейцы, но ведь до них нам противостояли два дебютанта премьер-лиги. При всем уважении к этим командам они, повторяю, — дебютанты. Тем не менее тренер Старков не может их победить, но ни в одном интервью не признает свою вину. Он ссылается на проблемы в обороне, на травмы и судейство. «Спартак» уже заплатил 100 тысяч рублей за протесты. А я бы эти деньги лучше перечислил в детский дом.

Все слышали, как в конце матча с «Лучом» стадион скандировал: «Позор!» Трибуны адресовали это вовсе не судьям, а нам — игрокам и тренерам. Но Старкову не хватило смелости и мужества — и он все списал на травмы и судей. Да этим он просто унижает «Спартак»!».

Проблему Дмитрий видел в главном тренере и называл игру команды позором. Говорил, что полон сил и желания изменить ситуацию, но тренер не давал ему шансов: «Он — единственный в нашем коллективе человек, который мне не доверяет. Почему-то партнеры второй год подряд выбирают меня капитаном. А для Старкова я как футболист не существую.

Безусловно, определение состава — дело главного тренера. Он же отвечает за результат. Но результата-то нет. И сомневаюсь, что будет. Почему Старков радовался в прошлом году второму месту так, будто выиграл чемпионат? Потому что когда-нибудь, работая в командах иного уровня, с эйфорией будет вспоминать, как занял второе место со «Спартаком». Но для «Спартака»-то с его богатейшими традициями это — ничто!».

Интервью могло и не быть, если бы с Аленичевым встретился Федун

Вспоминает бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко в интервью Sport24: «Федун был в шоке. По-моему, до последнего не верил, что Дима пойдет через голову. При этом я видел, в каком состоянии был Аленичев и передал это шефу. «Такое я от него никогда не слышал», — были мои слова.

Дима накануне прихода в редакцию позвонил и сказал, что хочет поведать миру о чем-то важном. «Не надо, — говорю, — только жить начали». «Нет, — отвечает, — хочу с Федуном говорить». Звоню я Федуну. «Дима бузит. Хочет или в газету, или к вам на прием». Он в ответ: «Солдаты к генералам напрямую не ходят. Может, перебесится?» «Да нет, — говорю, — не похоже. Он спокойный, а тут завелся». В общем, отказался принять.

Шеф решил спустить на тормозах. Сразу же после выхода интервью, Старков и Федун сошлись в велосипедном сюрплясе — кто первый сдвинется. Каждый день по очереди, по несколько раз звонил мне и спрашивал: «Ну как там?» А что я отвечу? Говорю Федуну: «Переживает, Леонид Арнольдович». И тут же Старкову: «Ничего конкретного, Петрович». Первым сдвинулся Старков — и подал в отставку. Вроде как и не выгоняли. Он сам».

Что было дальше?

В тот же день Дмитрия Аленичева отчислили из команды, об этом на тренировочной базе лично объявил генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло. Болельщики поделились на две группы: одни поддерживали главного тренера, другие встали на сторону клубной легенды. Последние во время победного дерби против «Локомотива» (2:1) в «Лужниках» оскорбляли Старкова и показывали оскорбительные баннеры с надписями «Мы – «Спартак», а вы – Старков!», «Билеты в Ригу за ваш счет» и «Меняем шпроту на капитана».

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун тогда встал на сторону тренера: «Как только интервью Аленичева появилось в печати, я позвонил Старкову и сказал: «Не дергайся, я на твоей стороне», – рассказывал Федун в интервью Sport24. – Если футболисты играют не по правилам, а им потакают, то ломается система. Cтарков не выдержал давления общественного мнения, только и всего. Тяжело жить в состоянии постоянного стресса. К тому же не все гладко было в отношениях игроков со вторым тренером (Игорем Клесовым – Sports.ru). Старков пришел ко мне и попросил отставку».

Александр Старков после матча с «Локо» и правда был очень расстроен из-за зарядов трибун: «Очень сложно точные слова подобрать. Как вы будете чувствовать себя, если вам воткнут нож в спину? Нормально? Обидно?»

***

В итоге из клуба с небольшой разницей во времени ушли оба. Спустя две недели после конфликта Старков покинул пост главного тренера «Спартака», сославшись на невозможность работать под таким давлением, а Дмитрий Аленичев больше не сыграл за команду и завершил карьеру в сентябре 2006 года.

Аленичев так объяснил свой уход: «Я бы мог поиграть еще два года. Однако ситуация сложилась так, что выступать за родную команду мне не разрешили, а размениваться на что-то другое не хотелось».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; globallookpress.com/Alexander Chernykh, Viktor Chernov