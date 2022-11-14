Прощаемся с РПЛ до марта: похоже, достать «Зенит» могут только «Спартак» или «Ростов» (но будет сложно)

Возможно ли догнать команду Семака?

Мир РПЛ уходит на долгий перерыв – наш чемпионат вернется только в марте 2023-го. Уже скучаем и заглядываем в таблицу.

«Зенит» оторвался на 6 очков

Команда Семака долго шла без поражений, потом все-таки проиграла (скандальные 1:2 от «Ахмата»), но сохранила солидный отрыв. У «Зенита» 13 побед, 3 ничьих и лишь 1 поражение.

«Ахмат» разрушил много зенитовских серий, но против московских клубов все еще в силе: сине-бело-голубые не проигрывают им в РПЛ 20 матчей подряд. В этом сезоне выиграли все шесть игр.

Главные преследователи – «Спартак» и «Ростов»

Москвичи отстают от «Зенита» на 6 очков, а ростовчане – на 7.

«Спартак» под руководством Абаскаля радует: почти не оставляет шансов середнякам и размашисто атакует. С приходом нового тренера команда заметно помолодела. Например, матч с «Химками» (5:0) закончили с четырьмя игроками в возрасте 20 лет и младше.

«Ростов» – одно из самых приятных открытий чемпионата. Знаковая черта была после 16 туров, когда команда набрала 32 очка – так хорошо стартовали только при Курбане Бердыеве в сезоне-2015/16 (шли вторыми) и Валерии Карпине перед коронавирусом (закончили осень 2019-го четвертыми).

Тренерские отставки – главный тренд РПЛ

За 12 туров набежало аж девять – рекорд лиги. Такого не было даже в сезоне-2013/14, когда «Анжи» нарисовал три отставки за четыре тура – Гуса Хиддинка и Рене Меленстена у себя, а также Гаджи Гаджиева, который вернулся в Махачкалу после резкой смены курса клуба (работал в «Крыльях Советов»).

Только одни «Химки» умудрились сначала уволить Сергея Юрана, а уже через три игры – сменившего его Николая Писарева.

Главный страдалец – «Локомотив»

У команды все плохо: 8 поражений в последних 10 матчах и место в стыках (отрыв от «Химок» – 1 очко). Но теперь появилась надежда: весь немецкий блок покинул клуб, а главным тренером назначили Михаила Галактионова.

«Торпедо», похоже, уже не спасти

В зоне прямого вылета расположились «Торпедо» и «Химки». Москвичам не помогает даже приход Андрея Талалаева. У «Химок» чуть другая ситуация: тут и странное руководство, и импульсивные решения Спартака Гогниева. При нем команда победила всего однажды – и то Гогниев в игре с «Оренбургом» отбывал дисквалификацию.

Что с лучшими бомбардирами и ассистентами?

Больше всех забили Промес и Сычевой: по 14 мячей. Если про Квинси мы и так все знаем, то нападающий «Оренбурга» удивил. Оформил уже второй хет-трик за сезон – теперь прибил «Краснодар» (5:1). Есть гол в стиле Златана и пицца на поле.

В гонке ассистентов Промес тоже в топе: идет сразу за одноклубником Александром Соболевым (6 голевых передач против 7). Очевидно, что и по гол+пас Квинси первый – 20 очков, у Малкома 17 (12+5). Получается, Промес забивает или отдает каждые 72 минуты – фантастический результат.

Когда вернется РПЛ?

Пауза, связанная с ЧМ-2022, продлится почти четыре месяца. РПЛ возобновится 5 марта. Заключительный 30-й тур запланирован на 3 июня 2023 года.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; ФК «Оренбург»