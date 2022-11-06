Дзюба покидает Турцию с одним голом. Похоже, уехал из-за задержек по зарплате

И нехватки игрового времени.

Похоже, турецкая карьера Дзюбы закончилась – всего через три месяца после отъезда Артема из России.

Что случилось?

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что россиянин уже расторг контракт с «Адана Демирспор» и покинул Турцию. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон – теперь он находится в статусе свободного агента.

Официального объявления об отъезде пока не было, агент игрока Леонид Гольдман тоже не дает комментариев. Sport24 добавил, что Дзюба уехал из-за задержек по зарплате и нехватки игрового времени. Турецкий клуб до сих пор не выплатил 34-летнему футболисту зарплату за сентябрь и октябрь.

А как были дела у Дзюбы?

Не очень.

Еще в начале октября мы рассказывали, что «Адана Демирспор» хорошо идет в чемпионате Турции и долго лидировала, но Дзюба при этом совсем не играл. Российский нападающий стал жертвой новой схемы Винченцо Монтеллы – ему понравилось играть без чистых форвардов. Артем сначала выходил со скамейки во втором тайме, а два последних матча даже не появился в заявке.

Тогда же пошли первые слухи, что Дзюба может уйти из команды. Президент «Адана Демирспор» все отрицал.

«Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им. Дзюба – важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артем захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», – уверял Мурат Санчак.

Еще одна возможная проблема – высокая зарплата игрока. В августе сразу после перехода Дзюбы в «Адану» «Спорт-Экспресс» писал про 1,5 млн долларов в год. Позже все тот же Мурат Санчак выдал официальную версию клуба: 1,8 млн долларов, но с учетом бонусов. Это не самая огромная зарплата для турецкого чемпионата, но она серьезно нагрузила ведомость клуба.

«Я повышу цены на билеты. Вы не должны ждать, что они снизятся. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир, – позже жаловался Санчак. – Он не выживет, потому что люди покупают поддельные майки. Правую ногу Дзюбы не окупишь – даже если продашь 100 тысяч футболок за год».

Проблему решили радикально. Но заплатить все равно придется.

Фото: Instagram/artem.dzyuba