Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?

Миодраг Божович в свежем интервью неожиданно набросился на Лучано Спаллетти. «Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола», – заявил Миодраг.

9 лет назад они мило обнимались перед матчем «Зенита» и «Ростова».

А вот еще одно фото – из того же сезона:

Что случилось потом? Непонятно.

Божович и Спаллетти были конкурентами на пост в «Зените» и «Локо». Черногорец выиграл у итальянца один матч из пяти

•‎ Впервые Миодраг и Лучано встретились в конце сентября 2009 года – но не вживую, а в инсайде «Спорт-Экспресса». Тогда издание писало, что Спаллетти – фаворит на пост главного тренера «Зенита», а Божовича планируют пригласить в случае отказа итальянца. В декабре того же года Лучано стал главным тренером петербуржского клуба.

•‎ На поле черногорец и итальянец первый раз увиделись в сезоне-2010. В августе «Динамо», которое Божович возглавил за три месяца до этого, приехало на «Петровский». Соперники в первом тайме обменялись голами – забили Данко Лазович и Кевин Кураньи. Во второй половине голов забито не было – закончили 1:1.

•‎ «Зенит» в итоге стал чемпионом, а «Динамо» финишировало седьмым. Божовича уволили из московского клуба в апреле 2011 года – следующей встречи со Спаллетти пришлось ждать до сезона-2012/13. В 14-м туре Миодраг с «Ростовом» приехал на «Петровский» и держал ничью до конца матча – но на четвертой компенсированной минуте Роман Широков все же забил победный мяч.

«По качеству футболистов «Зенит» на голову сильнее «Ростова», – признавал тогда Божович.

•‎ В ответном матче, который играли в Ростове, команды сыграли вничью – 1:1. Аксель Витцель забил уже на 6-й минуте, но нынешняя звезда Медиалиги Виталий Дьяков на 80-й минуте все же добыл очки для «Ростова». «Зенит» в том сезоне стал вторым, «Ростов» – 13-м.

•‎ Последние два раунда тренерской дуэли Божовича и Спаллетти состоялись в сезоне-2013/14. В первом раунде «Ростов» разгромно проиграл дома – 0:4 с голами Файзулина, Халка, Аршавина и Данни. Тогда Миодраг говорил, что могли пропустить и больше, но перед ответной игрой сделал выводы. Через два месяца «Ростов» обыграл «Зенит» 2:0 – это была первая и последняя победа Божовича над Спаллетти.

•‎ Две ничьих, два поражения и одна победа – такова статистика Божовича против Спаллетти. Не так плохо, но Миодраг обыгрывал «Зенит» Лучано только с «Ростовом» – хотя черногорец говорил о победах с другими командами.

•‎ В конце сентября 2014 года Божович, рассказывая о переговорах с «Локомотивом», комплиментарно отзывался о Лучано. «Никаких переговоров с «Локомотивом» я не вел. Но, признаюсь, мне было приятно оказаться в одном списке с такими асами, как Манчини и Спаллетти», – сказал Миодраг, который чуть больше недели спустя возглавил «Локо». Итальянец же ушел из «Зенита» еще в марте 2014 года.

Как сложились судьбы Божовича и Спаллетти после очных заруб?

Божович продержался в «Локо» до мая 2015 года – вышел с клубом в финал Кубка России, но все равно был уволен еще до решающего матча из-за неудовлетворительных результатов. С 2015 по 2017 год Миодраг работал в «Црвене Звезде», где стал чемпионом Сербии. А затем вернулся в Россию, где без особых успехов работал с тульским «Арсеналом» и «Крыльями Советов».

У Спаллетти дальнейшая карьера сложилась гораздо удачнее. С 2016 по 2017 год Лучано работал с «Ромой», с которой занимал третье и второе места в Серии А. С «Интером» Спаллетти дважды забрался в зону ЛЧ, а с «Наполи» в первом же сезоне стал третьим.

Сейчас Лучано уверенно ведет неаполитанский клуб к чемпионству (отрыв от идущей на втором месте «Аталанты» – 5 очков) и к приличным призовым в плей-офф ЛЧ.

Почему же для Божовича он стал «гондоном»? Ждем ваши версии в комментариях.

Фото: РИА Новости/Анна Волкова, Григорий Соколов; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; REUTERS/Ciro De Luca