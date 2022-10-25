Похоже, новый босс «Локо» – покровитель «Чертаново». Назначал Ларина директором, ходил на матчи, а сейчас зовет Пиняева

Новый курс.

В октябре в «Локомотиве» произошли серьезные кадровые изменения – в том числе в совете директоров. Его председателем стал бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных, который сменил на посту Александра Плутника.

Видимо, Нагорных связан с «Чертаново» – хочет забрать в «Локо» Пиняева и бывших сотрудников клуба

Через некоторое время после прихода в «Локо» Нагорных намекнул, что зимой стоит ожидать трансферов молодых талантов. «Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии. Мы хотим, чтобы в «Локомотиве» в том числе играли лучшие российские игроки», – говорил Юрий.

•‎ После этого заявления стали появляться предметные слухи. «Спорт-Экспресс» сообщил, что руководство «Локо» провело встречу с представителями Сергея Пиняева насчет возможного трансфера в московский клуб. «СЭ» также уточнил, что высока вероятность того, что сразу несколько игроков «Крыльев Советов» летом перейдут в «Локомотив».

•‎ Также был инсайд, что Нагорных рассматривает вариант с приглашением в клуб на руководящие должности бывших менеджеров «Чертаново» Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Поляцкин сейчас находится под следствием по уголовному делу, которое никак не связано с Лариным. Хабаров же проходил по делу экс-директора «Чертаново» фигурантом.

Учитывая слова Нагорных про молодых талантливых игроков, появление слухов о возможном переходе в «Локо» Пиняева и других футболистов «Крыльев» (очевидно, молодых), а также заинтересованность функционера в Поляцкине и Хабарове, можно сделать вывод, что Юрий связан с «Чертаново».

Нагорных назначал Ларина директором в «Чертаново», ездил на матчи команды в ФНЛ и мог работать в связке с Николаем в «Локо»

До 2010 года Нагорных был первым заместителем руководителя Москомспорта – организации, которой подчиняется «Чертаново» и чьи деньги, по мнению суда, похитил Ларин.

•‎ Сам Ларин вспоминал, что директором Чертаново в 2008-м его сделали именно из-за Нагорных, – до этого он работал там тренером.

«Меня стали «душить». Не давали манеж, на сборы не отпускали, объявляли непонятные выговоры. Ситуация доходила до абсурда. Но в школе прижился к тому моменту, так как был в ней уже 16 лет. Завелся. Пошел в Москомспорт, переговорил с одним из руководителей Юрием Нагорных. Месяца через три раздался звонок – хотят встретиться. Для того, чтобы стать директором «Чертаново», нужно было уволиться как тренеру.

Долго думал, что меня обманывают: хотят, чтобы написал заявление об увольнении – и до свидания. Но все-таки написал, никому ничего толком не рассказав. Тренеры в школе, которые знали, что я к своему делу отношусь со всей душой, недоумевали: «Коля, что ты делаешь? Зачем увольняешься?». Я же скрывал все до последнего. Только спустя 3 дня после увольнения руководство Москомспорта приехало в школу и представило меня в роли нового директора. Все обалдели», – рассказывал Николай.

•‎ Известно, что Нагорных продолжал следить за «Чертаново» и после назначения Ларина на пост директора. В 2018 году, через два года после того, как Юрий ушел с поста замминистра спорта в связи с допинговым скандалом, его видели на матче «Чертаново». Тогда он работал советником гендиректора «РЖД» Олега Белозерова.

«Я всего раз общался с Нагорных — в 2018 году на матче «Чертаново» в ФНЛ. Отмечу, что чиновник не поленился приехать в Домодедово, чтобы посмотреть рядовую встречу. При этом никакой должности в клубе он не занимал», – писал журналист «СЭ» Константин Алексеев.

•‎ В январе 2019 года автор Sports.ru Александр Головин побывал на детском турнире в манеже «Чертаново», куда приехали «Интер» и «Милан». «Нагорных полдня сидел в нем на низкой скамейке, смотря на детей, а когда я спросил про интервью, он сказал, чтобы договаривался через Ларина», – вспоминал Головин.

•‎ В декабре 2020 года «Чемпионат» писал, что на место Василия Кикнадзе в «Локомотиве» (тогда был генеральным директором) может прийти Ларин. Источник «Чемпионата» также сообщил, что в таком случае место главы совета директоров займет Нагорных, который тогда был одним из его членов.

«Локомотив» ждет очередная смена курса, в которой «Чертаново» отведена не последняя роль.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Евгений Одиноков; vk.com/chertanovofootball