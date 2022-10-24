Авторы Sports.ru предлагают безумные варианты для интриги.

«Зенит» несется к пятому чемпионству подряд – в понедельник разгромил «Сочи» (7:0). После 14 туров команда Сергея Семака опережает «Спартак» на 7 очков, а ЦСКА и «Ростов» – на 10.

«Зенит»-2022/23 – первая команда в истории РПЛ, которая забила 40+ голов за 14 туров. Петербуржцы выиграли все семь домашних матчей. «Зенит» может повторить второй результат в истории по количеству пропущенных голов в первом круге (сейчас – 5, столько же было у «Рубина»-2010, рекорд – у «Локомотива»-2005, 4). Авторы Sports.ru (Вадим Кораблев, Вадим Лукомский, Илья Васильев и Владислав Воронин) предлагают, как развлечь «Зенит» в этом сезоне.

Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ:

1. Заменить Сергея Семака на любого из немецких тренеров «Локомотива».

2. Бразильцы могут только ассистировать, их голы не считаются.

3. «Зенит» может исполнять пенальти только паненкой.

4. Вендел может использовать только левую ногу.

5. Запрет на заход в чужую штрафную для Малкома и Клаудиньо.

6. Запрет на выход из вратарской для голкиперов «Зенита».

7. Вильмар Барриос на пять минут в каждом тайме уходит в аренду сопернику.

8. Андрей Мостовой повторяет голы Александра Мостового за «Сельту».

9. Если бразилец не пасует пяткой раз в 10 минут, его удаляют.

10. Дуглас Сантос дважды за тайм навешивает/простреливает в свою штрафную.

11. После гола бразильцы танцуют еще пять минут игрового времени.

12. Два очка за победу, если владение было меньше 60% – одно сопернику.

13. Лимит на легионеров в атакующей тройке – либо искать им оригинальные позиции, либо без них.

14. После каждого гола «Зенит» лишается одного игрока на пятнадцать минут. Игрока выбирает соперник.

15. Когда соперник «Зенита» проигрывает, его гол считается за два.

16. Когда соперник «Зенита» проигрывает, для него перестает действовать правило офсайда.

Какие фантастические варианты есть у вас? Обязательно пишите в комментариях!

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин, Алексей Филиппов