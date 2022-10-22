Талалаев не полетел в Грозный – «рекомендовали постельный режим». Но есть версия и о конфликте с «Ахматом»

В 14-м туре Мир РПЛ «Ахмат» в Грозном сыграет с «Торпедо» – второй матч москвичей в чемпионате под руководством Андрея Талалаева.

Но, как сообщает «Спорт-Экспресс», тренер не полетел в Грозный. Причиной такого решения могло стать его недопонимание с руководством бывшего клуба.

Правда, официальная версия – болезнь.

«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле. Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», – сказал главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов.

Талалаев странно ушел из «Ахмата» – в перерыве матча с «Пари НН»

Последним для Талалаева в «Ахмате» стал матч 9-го тура с «Пари НН», который состоялся 10 сентября. Официально об отставке «Ахмат» объявил на следующий день, но источник «Чемпионата» сообщил, что Талалаева уволили еще в перерыве матча с «Пари НН» – во втором тайме тренера уже не было на бровке.

По данным того же источника, решение об увольнении приняли после жесткого разговора Талалаева с одним из руководителей грозненского клуба.

О причинах отставки не сообщалось, но Гаджи Гаджиев предположил, что уход Талалаева может быть связан с игровым временем Гамида Агаларова: «Может быть, все произошло из-за того, что он не ставил лучшего бомбардира прошедшего сезона [Агаларова]. За него деньги заплатили, а он его не ставил».

Талалаев ругался с судьями, менял вратаря по ходу матча и мариновал Агаларова

Работа Талалаева в «Ахмате» в сезоне-2022/23 запомнилась больше скандалами, чем результатами.

• В шестом туре «Ахмат» отлетел от ЦСКА (2:4), а Талалаев заменил вратаря Георгия Шелию уже в перерыве. После матча объяснял: «Одна из функций опытного игрока – управление игрой. Я не мог представить, что мы можем так безвольно пропустить три мяча за 10 минут. Я не узнавал команду. Мы пропустили два гола со стандарта, я просил переставить Тимофеева, но не смог докричаться до команды.

Когда человек пропускает три мяча за тайм, замена логична».

• В начале сентября взбунтовался Руслан Агаларов, отец Гамида Агаларова – жаловался, что Талалаев маринует его сына на скамейке. К тому моменту форвард сыграл за «Ахмат» лишь один полный матч в сезоне – в Кубке России с «Оренбургом».

«Зачем брать игрока в статусе лучшего бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат». Еще раз говорю, приглашать лучшего бомбардира и три матча держать в резерве и даже не выпустить...», – негодовал Руслан.

Талалаев объяснял место Агаларова в запасе: «У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу».

• Кажется, проблемы с командой у Талалаева появились еще в прошлом сезоне. После упущенной победы над «Локо» (вели 2:1, уступили 2:3) в марте тренер публично раскритиковал защитника Андрея Семенова.

«Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили, то, значит, нам нужно еще работать и работать».

В октябре телеграм-канал «Мутко против» опубликовал переписку из мессенджера – утверждается, что это командный чат «Ахмата».

На сайте «СЭ» после той игры появились слова о штрафе в 500 тысяч, но позже были заменены на инсайд канала «Мутко против». А сам Талалаев, когда увидел, что конфликт просочился в медиа, пообещал «быстро найти крысу».

• В этом сезоне тренер срывался и на судьях. В третьем туре «Ахмат» проиграл «Сочи» (1:2), а самого Талалаева удалили за споры с арбитром. Специалист несколько раз по ходу матча предъявлял претензии судейской бригаде Артема Любимова и в компенсированное время получил от рефери сперва желтую, а затем и красную карточки.

После игры Талалаев выдал эмоциональный спич – назвал работу судей произволом.

«Никакого конфликта [с арбитрами] не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас поливать, но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам.

Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: «Удаляйте». Я говорю: «На каком основании вы меня хотите удалять?» Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать «Удаляйте его», тем более с матом? Запись же есть. Мне просто интересно, что скажут на это.

Мы сейчас подготовим протест, думаю, руководство меня в этом поддержит. Приготовим все [спорные] моменты, и я поеду на ЭСК», – злился Талалаев

В 2021 году Талалаев разрушал стереотипы о Грозном

Год назад с небольшим Талалаева никак не смущали поездки в Чеченскую республику.

«Грозный для всех всегда был внутренне страшным выездом. Сейчас я прожил в Грозном год, у меня нет зажатости. Все достаточно открыто. Все изменилось очень сильно. Город чистый, на стадионе все спокойно.

Когда шел в «Ахмат», я столкнулся с большим количеством стереотипов. Все же рассказывают, что состав назначают сверху, на трибуны загоняются люди и так далее. Мы прожили год, все стереотипы постепенно разрушились. Не так страшен черт, как его малюют. В Грозном все намного лучше и спокойнее», – говорил тогда специалист.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев, Павел Бедняков, Александр Вильф