Федотов объяснил реплику про «прыгало». Зарема тут же парировала – назвала его поступок блистательным

До этого уже обменялись колкостями.

Стычка Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля – главный инфоповод минувшего уикенда в Мир РПЛ. Напоминаем: Федотов, отвечая после матча ЦСКА – «Спартак» на вопрос о том, что Абаскаль «бросился на него в перерыве», сказал: «Не бросился – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом».

Федотов объяснил, что имел в виду окружение Абаскаля, и сказал, что после матча они пожали руки

После игры Федотов поговорил с Игорем Рабинером из «СЭ» и объяснил, что на самом деле имел в виду.

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу.

Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи. Об этом благополучно забыли, потому что подобный факт – не то горяченькое, что многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.

Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на «Фиште» (намек на конфликт тренера «Сочи» Дмитрия Бородина с Доменико Тедеско). Наверное, все это помнят.

Теперь тоже имели место какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чем здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас», – сказал Федотов.

Также главный тренер ЦСКА привел конкретные примеры действий скамейки «Спартака»:

«Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию.

А потом они пришли к нам, и случился тот диалог. Не хочу снова раскручивать, но даже когда мы в перерыве спускались уже в раздевалку, то вновь от одного из представителей соперника был определенный «контакт».

Зарема иронично назвала поступок Федотова блистательным

На реплику Федотова отреагировала Зарема Салихова: «Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!» – сказала супруга бывшего президента клуба.

До этого Владимир и жена Леонида Федуна уже успели обменяться колкостями. Салихова, намекнув на работу Федотова в провинциальных клубах до ЦСКА. говорила: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека». «При чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего», – парировал позже Федотов.

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; pfc-cska.com ; spartak.com/Александр Ступников