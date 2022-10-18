«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля

Досталось даже Пруцеву.

Заруба Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля после дерби ЦСКА и «Спартака» (2:2) продолжает обрастать новыми деталями.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артем Калинин опубликовал видео, на котором слышно, как Федотов говорит возмущенному Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ###? Что ты там машешь своими руками, ###? Езжай домой, ###, клоун».

И это еще не все, от Федотова досталось и игрокам. По ходу игры хавбек «Спартака» Данил Пруцев получил повреждение и упал на газон рядом с технической зоной соперника. Федотов усмотрел в этом симуляцию: «Сука, вставай, #####!».

Напомним, после матча тренер Федотов прокомментировал инцидент с Абаскалем так:

– Журавель сказал, что Абаскаль просто бросился на вас в перерыве. Что было?

– Не бросился – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил.

– Он говорил: «Fair play».

– А в чем он заключается? В том, что судья у них не удалил двух игроков или даже трех?

– Возможно, имел в виду эпизод с Зобниным.

– Сейчас взглянул, о чем речь. Во‑первых, до этого был жесткий эпизод – когда в Карраскаля двумя ногами. Очень агрессивный подкат. И он остался на газоне, а «Спартак» подхватил мяч и потом благополучно потерял. И сказал: «Мы его отдаем». Не понял, что это было.

– Зобнин сказал, что поступил по‑человечески и решил выбить мяч.

– «Спартак» проводил атаку – до нашей штрафной 60 метров. Потом Зобнин отпустил мяч далеко и потерял его. И типа поднял руки.

– То есть своего футболиста не осуждаете?

– Есть судья. Что мешало самому Зобнину отправить мяч в аут? Не знаете? А чего вы ему не задавали этих вопросов?

Зарема вступилась за Абаскаля, ЦСКА оправдывал Федотова

В защиту тренера «Спартака» высказалась Зарема Салихова – теперь уже просто одна из самых медийных болельщиц клуба.

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», – сказала она «Спорт-Экспрессу», намекнув на работу Федотова в провинциальных клубах до ЦСКА.

Директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо пояснил, что Федотов хотел, наоборот, успокоить ситуацию.

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом.

Если посмотреть кадры с пресс-конференции, можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более.

При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. В чем неуважение?

Неуважение есть только в формулировке Заремы Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека». Это как раз прямое оскорбление нашего главного тренера, клуба «Сочи» и города Сочи. Можно сравнить и решить, что действительно является нелицеприятным высказыванием».

Ярости Федотова хватило и на футболистов ЦСКА

Тимур Журавель на флэш-интервью задал Федотову вопрос о неудачном отрезке, когда ЦСКА пропустил дважды за четыре минуты: спросил, с чем связан этот провал. Вот реакция тренера:

– Я бы не назвал это провалом. Провалом может быть одного футболиста.

– Кого?

– Хм, кого... Это, как говорится, наше внутреннее дело. Но так безвольно уступить, дать нанести удар... Да и по всей игре много эпизодов. Мы же знаем его. Человек может гораздо лучше – будем разбираться, что это такое.

– С чем связана одновременная замена Медины и Карраскаля?

– Нам нужно было усиливаться, перехватывать инициативу. А Медина и Карраскаль уже не выполняли тех функций, о которых мы договаривались в перерыве.

– Насколько их реакция для вас как для тренера тяжела? Они были явно недовольны, уходя с поля.

– Любой амбициозный футболист, уходя с поля, недоволен. Но есть и другие футболисты, которые хотят себя проявить. А недовольство, знаете... Показывать нужно свое мастерство на поле, а недовольство – засунуть себе, куда-нибудь подальше.

Фото: pfc-cska.com; spartak.com