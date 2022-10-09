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«Спартак» развлекается голами с лету – уже три в этом сезоне. Видели, как исполнил Промес?

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Пари НН Пари НН
Шамар Николсон Шамар Николсон
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Спартак Спартак
Квинси Промес Квинси Промес
Футбол Футбол

Прекрасно.

«Спартак» зрелищно обыграл Крылья Советов 5:2, а самым эффектным получился гол Промеса: Даниил Денисов после классной диагонали от Наиля Умярова скинул головой Квинси, а тот ударом с лету прошил Ивана Ломаева. И все это в касание. 

Гол в раздевалку наверняка добавил «Спартаку» уверенности (сравняли перед самым перерывом).

Голы с лету можно смело называть фишкой «Спартака» в этом сезоне. В начале октября подобным образом в ворота «Пари НН» забил Шамар Николсон. Антон Зиньковский после смещения аккуратно вырезал в штрафную, Промес в касание скинул пяткой, а Николсон шикарно завершил. 

В сентябре в матче с «Ростовом» забил все тот же Промес. После навеса с левого фланга Квинси принял мяч на грудь и вторым касанием оформил гол в ворота Сергея Песьякова.

• Промес набрал выдающуюся форму: забил уже 11 голов, у ближайшего преследователя – Кристиана Нобоа – на два мяча меньше.

• По «гол+пас» у Промеса теперь 16 (11+5) баллов. Он опережает Малкома, у которого 13 (8+5) очков.

• «Спартак» выиграл 5 матчей подряд (общий счет – 14:3) и сократил отставание от «Зенита» до 5 очков.

Кстати, какой гол вам понравился больше? 

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Спартак – Крылья Советов 5:2 (1:1, 4:1)
Дата проведения
9 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Ежов, 1:1 – 45 Промес, 2:1 – 50 Соболев, 2:2 – 56 Рахманович, 3:2 – 61 Соболев, 4:2 – 73 Литвинов, 5:2 – 90 Промес.
СпартакСелихов, Джикия (Мевля, 80), Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Промес, Умяров (Рассказов, 86), Пруцев (Маслов, 81), Денисов, Соболев, Николсон (Зиньковский, 59).
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Зотов, Рахманович (Шитов, 82), Ежов (Цыпченко, 72), Витюгов (Бабкин, 72), Пиняев (Чиркович, 67), Коваленко (Соколов, 82), Глушенков.
Предупреждение:
Зотов (44).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Самый красивый гол «Спартака» с лету?
738 голосов
Промеса – «Крыльям»
27%
Квинси Промес
Николсона – «Пари НН»
56%
Шамар Николсон
Промеса – «Ростову»
17%
Квинси Промес

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