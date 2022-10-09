«Спартак» развлекается голами с лету – уже три в этом сезоне. Видели, как исполнил Промес?

Прекрасно.

«Спартак» зрелищно обыграл Крылья Советов 5:2, а самым эффектным получился гол Промеса: Даниил Денисов после классной диагонали от Наиля Умярова скинул головой Квинси, а тот ударом с лету прошил Ивана Ломаева. И все это в касание.

Гол в раздевалку наверняка добавил «Спартаку» уверенности (сравняли перед самым перерывом).

Голы с лету можно смело называть фишкой «Спартака» в этом сезоне. В начале октября подобным образом в ворота «Пари НН» забил Шамар Николсон. Антон Зиньковский после смещения аккуратно вырезал в штрафную, Промес в касание скинул пяткой, а Николсон шикарно завершил.

В сентябре в матче с «Ростовом» забил все тот же Промес. После навеса с левого фланга Квинси принял мяч на грудь и вторым касанием оформил гол в ворота Сергея Песьякова.

• Промес набрал выдающуюся форму: забил уже 11 голов, у ближайшего преследователя – Кристиана Нобоа – на два мяча меньше.

• По «гол+пас» у Промеса теперь 16 (11+5) баллов. Он опережает Малкома, у которого 13 (8+5) очков.

• «Спартак» выиграл 5 матчей подряд (общий счет – 14:3) и сократил отставание от «Зенита» до 5 очков.

Кстати, какой гол вам понравился больше?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф