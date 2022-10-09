«Спартак» развлекается голами с лету – уже три в этом сезоне. Видели, как исполнил Промес?
Прекрасно.
«Спартак» зрелищно обыграл Крылья Советов 5:2, а самым эффектным получился гол Промеса: Даниил Денисов после классной диагонали от Наиля Умярова скинул головой Квинси, а тот ударом с лету прошил Ивана Ломаева. И все это в касание.
Гол в раздевалку наверняка добавил «Спартаку» уверенности (сравняли перед самым перерывом).
Голы с лету можно смело называть фишкой «Спартака» в этом сезоне. В начале октября подобным образом в ворота «Пари НН» забил Шамар Николсон. Антон Зиньковский после смещения аккуратно вырезал в штрафную, Промес в касание скинул пяткой, а Николсон шикарно завершил.
В сентябре в матче с «Ростовом» забил все тот же Промес. После навеса с левого фланга Квинси принял мяч на грудь и вторым касанием оформил гол в ворота Сергея Песьякова.
• Промес набрал выдающуюся форму: забил уже 11 голов, у ближайшего преследователя – Кристиана Нобоа – на два мяча меньше.
• По «гол+пас» у Промеса теперь 16 (11+5) баллов. Он опережает Малкома, у которого 13 (8+5) очков.
• «Спартак» выиграл 5 матчей подряд (общий счет – 14:3) и сократил отставание от «Зенита» до 5 очков.
Кстати, какой гол вам понравился больше?
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- Дата проведения
- 9 октября, 14.00, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 0:1 – 6 Ежов, 1:1 – 45 Промес, 2:1 – 50 Соболев, 2:2 – 56 Рахманович, 3:2 – 61 Соболев, 4:2 – 73 Литвинов, 5:2 – 90 Промес.
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Спартак –
Селихов, Джикия (Мевля, 80), Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Промес, Умяров (Рассказов, 86), Пруцев (Маслов, 81), Денисов, Соболев, Николсон (Зиньковский, 59).
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Зотов, Рахманович (Шитов, 82), Ежов (Цыпченко, 72), Витюгов (Бабкин, 72), Пиняев (Чиркович, 67), Коваленко (Соколов, 82), Глушенков.
- Предупреждение:
- Зотов (44).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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