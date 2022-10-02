Лебеденко невероятен – забил за «Торпедо» в РПЛ спустя 18 лет. Ему 39!

Не стареет.

«Факел» и «Торпедо» устроили яркие 2:2, а один мяч вообще стал особенным. Речь о голе Игоря Лебеденко, который после передачи с левого фланга принял мяч в штрафной и ударом с разворота отправил в угол ворот Ильи Свинова.

Напоминаем: Лебеденко 39 лет!

Игорь подарил сразу несколько прекрасных статистических фактов:

• Лебеденко стал самым возрастным автором гола в РПЛ (именно в РПЛ, а не в истории высшего дивизиона, где он четвертый) – 39 лет, 4 месяца и 5 дней. Побил рекорд Сергея Игнашевича, который в 2018 году забил за ЦСКА «Ахмату» в возрасте 38 лет, 7 месяцев и 25 дней.

• Это первый мяч Лебеденко в этом сезоне РПЛ. А в середине сентября Игорь забил «Сочи» в Кубке России и стал самым возрастным автором гола в истории турнира.

• В РПЛ Лебеденко последний раз забивал в мае 2017 года – больше пяти лет назад. Тогда он играл за «Ахмат», который еще назывался «Терек», а от гола форварда пострадала «Томь».

• Только представьте: до матча с «Факелом» Лебеденко забивал за «Торпедо» в РПЛ больше 18 лет назад! В августе 2004-го. Тогда московский клуб проиграл в гостях «Шиннику» (1:3).

• Форвард не собирается останавливаться, в июне он говорил: «Молодежь меня мотивирует. Это действительно серьезная конкуренция. Неважно, сколько мне лет. Общаясь с ними, чувствую себя на 25. Не знаю [сколько еще буду играть]. Каждый год продлеваю контракт на сезон. Посмотрим. Если игра приносит удовольствие и здоровье позволяет, то почему не играть? Я ведь с шести лет в футболе. Я не загадываю».

Партнеры по «Торпедо» берут с Игоря пример. Недавно им восхищался Илья Кутепов: «Хочется играть как можно дольше, но мне все-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по максимуму – минимум пять лет. У Лебеденко попрошу рецепт долголетия».

У Игоря рецепт точно надежный.

Фото: ФК «Торпедо Москва»