Тренер «Локо» передал записку Баринову при 0:4 – как думаете, что в ней?

«Локомотив» снова проиграл: теперь влетели «Уралу». Проигрывали 0:4 уже к 65-й минуте.

На 70-й, когда проводили замену, вместе с вышедшим на замену Марком Мампасси главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр передал капитану Дмитрию Баринову записку.

Да-да, тренер решил сообщить что-то тактически важное команде именно в этот момент – когда отыгрывать нужно было уже четыре мяча.

Или там было не про тактику?

Моментально в игре «Локо» ничего не изменилось, но в концовке, за три минуты уже в добавленное время, москвичи отыграли два мяча – забил сам Баринов, а потом Иван Игнатьев, тоже вышедший на замену.

Как вы думаете, что же такого было в этой записке?