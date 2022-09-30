«Опять безобразие устраивает». Судья Мешков внезапно взбесил Семака

Вы увидели поводы в игре «Спартак» – «Зенит»?

«Зенит» крупно проиграл «Спартаку» в Фонбет Кубке России, но Сергей Семак был зол задолго до того, как петербуржцы получили три мяча.

В первом тайме голов не было, а вот вопросы к судьям у главного тренера «Зенита» были.

«Не о футболе разговариваем, а только о судействе. Две игры пропустил и опять безобразие устраивает», – кричал Семак сразу после свистка на перерыв. Эмоции тренера в лайве можете оценить тут.

Предположим, что могло взбесить так взбесить Семака: абсурдных решений не было, но Мешков раздал пять желтых карточек, три из них – футболистам «Зенита».

На 31-й минуте арбитр наказал Вендела: бразилец отмахнулся от Хлусевича, который хватал его за футболку. После этого хав «Зенита» пытался выпросить желтую для Даниила, но в итоге получил ее сам. В том эпизоде карточка прилетела даже Деяну Ловрену, который сидел на скамейке – похоже, за лишние эмоции и споры.

В концовке тайма на желтую подсадили еще и Малкома – тоже за отмашку. Густаво Мантуан в перерыве сказал, что судья чересчур строг.

Мешкова и правда не ставили два тура – за грубую ошибку в игре «Динамо» с «Уралом». В этом сезоне у него уже коллекция скандалов

«Две игры пропустил» от Семака относилось как раз к Виталию Мешкову.

У него не было назначений два тура после грубой ошибки в игре «Динамо» с «Уралом» (2:1). Он не назначил пенальти в ворота москвичей – а ВАР не вмешался.

Тогда Мешков неправильно трактовал борьбу Сабы Сазонова и Эммерсона в штрафной «Динамо». Защитник «Урала» попытался выпрыгнуть, но россиянин не дал ему этого сделать.

«Сазонов, обхватывая обеими руками соперника, стремящегося играть в мяч, препятствует его дальнейшему движению и заваливает на газон. Комиссия отмечает грубую ошибку ВАР, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан рекомендовать судье видеопросмотр на поле», – решение экспертно-судейской комиссии, после него Мешкова отстранили на два тура.

Мешков уже принимал спорные решения в этом сезоне – в том числе и на ВАР.

• В матче 6-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и «Пари НН» (1:0) Виталий был видеоассистентом. На 69-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев стремительно ворвался в штрафную и пробил по воротам. На пути мяча был защитник «Урала» Алексей Герасимов – в динамике показалось, что он сыграл рукой.

После того, как мяч ушел на угловой, главный арбитр матча Кирилл Левников долго слушал Мешкова. В итоге никакого пенальти.

• В матче «Ростова» и ЦСКА Виталий уже был главным – и снова неоднозначный эпизод. На 36‑й минуте полузащитник Данил Глебов ударил по ноге Федора Чалова, но арбитр не стал назначать 11‑метровый удар. Тогда в экспертно-судейской комиссии поддержали решение Мешкова.

«Действия защитника были абсолютно игровыми, не носили безрассудного характера. Он пытался блокировать мяч, по которому бьет нападающий. Чалов положил корпус, пытаясь ударить по мячу, у него это получилось, и по инерция нога бьет в ногу защитнику.

Не вижу никаких оснований назначать 11‑метровый удар, реакция игроков говорит за это. Решение ЭСК было продолжить игру, поддержали решение главного арбитра», – объяснил руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса.

• Когда играли «Торпедо» и «Ростов» (0:1), Мешков работал на ВАР – и не указал на ошибку главного с назначением пенальти на 93-й минуте. Тогда защитник Олег Кожемякин схватил руками Николая Комличенко, но на 11 метров это, по мнению ЭСК, не тянуло.

Пенальти пришлось перебивать три раза – но тут все по правилам. Проблема была именно в назначении – тогда ходили слухи об отстранении Мешкова на три-четыре игры.

Забаненный Мешков дал интервью: говорит, судьи – не обслуга, а ошибки лишь закаляют

Перед матчем «Спартака» и «Зенита» вышло интервью Мешкова для «Матч ТВ» – мы послушали и выбрали самое яркое из его слов.

• Мешков не согласен, что судьи – обслуга, как говорил Леонид Слуцкий. «Арбитр – это не тот человек, у которого просто есть карточки и свисток. Это человек, управляющий процессом. Мы должны готовить не судей, а управленцев в хорошем смысле этого слова. Игра – это процесс, который нуждается в контроле .

Я бы не сказал, что арбитры – обслуживающий персонал. В топ‑лигах это топ‑менеджеры, лучшие в стране на сегодняшний день. Люди, которые также делают спортивный продукт смотрибельным, как и игроки, тренеры, болельщики, зрители и все остальные причастные», – сказал Мешков.

• Судья считает, что споры с футболистами сделали его только сильнее. «Я стартовал в 2010 году. Многие игроки, которые в то время были основными в своих командах, уже завершили свои карьеры. Да, бывали моменты, когда мы спорили или ругались с игроками, но все ситуации меня закалили.

В первом матче я назначил пенальти, который не нужно было назначать. Под конец игры мы с Сергеем Карасевым начали рассуждать, сколько нужно добавлять времени. В компенсированное время был совершен фол, у меня была хорошая позиция. Для меня был очевидный момент.

После матча я посмотрел повтор и понял, что игрок меня обманул. Эксперт поставил мне двойку за матч. Я очень переживал за то, что мне доверили матч, но я не оправдал их ожидания. Ошибки – часть нашей работы. Настоящий арбитр тот, который переживает свои ошибки, но потом встает и идет дальше».

Первый тайм топ-матча вызвал у Сергея Семака очень бурную реакцию, после второго у него были уже только вопросы к своей команде.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»