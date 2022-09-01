Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

Отличительная особенность Кубка России – фанаты на трибунах! И дело не в новом формате турнира.

«Ростов», «Урал» и «Пари НН» стартовали в Кубке с синхронных побед со счетом 2:0. Три клуба объединяет не только это – все они работают с Fan ID, но на этот раз паспорта болельщиков не требовались, так как на ранних стадиях Кубка система не действует.

Хорошая возможность проанализировать влияние Fan ID на посещаемость.

«Ростов»

• В первых трех турах клуб собирал в районе 5 тысяч зрителей. До введения Fan ID на тех же соперников («Химки», «Оренбург» и «Сочи») ходило в три раза больше.

• Еще более заметным разрыв виден на примере игры с ЦСКА в четвертом туре: на недавний матч пришло 8616 зрителей, тогда как до Fan ID и коронавируса на тех же армейцев ходило больше 40 тысяч (разница в 4,69 раз). Даже с ковидными ограничениями в декабре 2020-го игра собрала на две тысячи болельщиков больше, чем сейчас.

• Кубковый матч с «Динамо» собрал почти 30 тысяч человек (напомним, что Fan ID на этой стадии не требуется), хотя игра чемпионата с ЦСКА за три дня до этого привлекла лишь 8600 зрителей. Это при том, что Кубок проходил в будний день, а матч РПЛ – в воскресенье.

После «Динамо» выступил Данил Глебов: «Думаю, все видели, что на игру с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч и сегодня, без Fan ID, пришло 28 тысяч. Все очевидно, все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально. Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию, и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело».

• Игра с «Динамо» – рекордная для «Ростова» по посещаемости в этом году. Обратите внимание как просела посещаемость команды после введения Fan ID. Теперь средние для прошлого сезона 15 тысяч где-то очень далеко.

«Урал»

• Кубковая игра с «Сочи» без Fan ID собрала чуть больше 5 тысяч зрителей. Немного, но нужно учитывать, что команда в этом сезоне совсем не радовала фанатов: одна ничья и 6 поражений в чемпионате с разницей мячей 1:15. Не забываем и тот факт, что Кубок проходил в будний день.

• При этом 5 тысяч в среду – это все равно в 1,5 раза больше, чем два из четырех матчей чемпионата с Fan ID (на «Краснодар» и «Пари НН» приходило в районе 3 тысяч). До введения паспортов и ковидных ограничений тот же «Краснодар» мог привлечь больше 18 тысяч (разница в 6,14 раз). И даже при коронавирусе на «Краснодар» приходило в 1,94 раза больше, чем сейчас.

С матчем против «Пари НН» сравнить не получится – в РПЛ команды прежде играли только с ограничением в 500 зрителей.

• На «Спартак» и «Зенит» в этом сезоне екатеринбуржцы ходят охотнее остальных соперников – в обоих случаях по 8-9 тысяч. Но это не идет ни в какое сравнение с показателями до Fan ID: «Спартак» еще в мае собирал в Екатеринбурге 26 400 зрителей (разница – 2,95 раза), а «Зенит» до пандемии – 22 400 (2,6 раза разница). В период коронавирусных ограничений на «Зенит» приходило почти 13 500, что в 1,6 раз больше, чем сейчас.

• Открываем посещаемость за год: на «Спартак» (около 9 тысяч) и «Зенит» (8500) с Fan ID приходят меньше, чем на вылетевшие «Уфу» (10 тысяч) и «Рубин» (14 тысяч) без паспортов болельщика.

«Пари НН»

• Кубковая игра с «Локо» привлекла в будний день 7 тысяч. Это больше, чем два из трех матчей чемпионата с Fan ID (игры против «Динамо» и «Ростова» собрали по 5-6 тысяч). А ведь на то же «Динамо» еще в апреле приходило больше 14 тысяч нижегородцев (разница в 2,3 раза).

• Пока самая посещаемая игра сезона для «Пари НН» – против ЦСКА. Матч с Fan ID собрал почти 12 тысяч, но здесь нужно учитывать, что билеты стоили по 10 рублей.

• Если смотреть на отрезке 2022 года, то «Химки» и «Ахмат» без Fan ID собирали на уровне «Динамо» и «Ростова» с Fan ID (по 5-6 тысяч). А вот на «Зенит» и «Спартак» приходило по 30 тысяч и 18 тысяч соответсвенно, что по нынешним меркам крайне сложно представить.

Фото: vk.com/fcrostov;