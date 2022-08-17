2Drots вынесли «Чертаново» в Кубке – 3:0! В команде бывший продавец Gucci и парикмахер, но хватает и экс-профи

«Не ожидал, что будет так легко».

После победы «Амкала» в Фонбет Кубке России сыграли и их вечные соперники из 2Drots – и тоже прошли в 1/128 финала! Триумфаторы Медиалиги разгромили «Чертаново» (3:0) из Второй лиги.

«Не ожидал, что будет так легко. Горжусь парнями, потому что они сделали что-то невероятное. Мы играли против очень сильной команды», – сказал после матча основатель 2Drots Евгений Бабенко.

Результат удивляет лишь отчасти: у большинства ребят из 2Drots неплохая футбольная школа.

Берем основной состав и подтверждаем тезис.

• 20-летний вратарь Дмитрий Сычев вышел из академии ЦСКА, но профессиональным клубам не приглянулся. Теперь он один из главных героев 2Drots, но все еще рассчитывает на большую карьеру.

• Правый защитник Богдан Тимошенко был в академии «Локо», но так и не закончил ее. Парню всего 19, поэтому путь в профессиональный футбол еще открыт. Но захочет ли?

• Левый защитник Артур Бегларян был три дня на профессиональном контракте в «Арарате» (Москва), но в феврале 2020-го клуб исчез. Еще Бегларян работал ассистентом мастера в элитной парикмахерской, куда приходили певица Полина Гагарина и телеведущая Ксения Собчак. В 2Drots его заметили после яркой игры за другой медиаклуб «Рому».

• Центральному защитнику Денису Гудаеву уже 31 год. Долго был в системе «Сибири», потом – заскакивал даже в казахстанский «Кызыл-Жар», который сейчас пылит в Лиге конференций. Кроме этого побывал в «Чайке» из Песчанокопского, «Титане» (Клин) и «Биологе» (Новокубанск). Вот кто полностью прочувствовал Вторую лигу.

• 27-летний защитник Илья Сальников (Саля) – воспитанник «Спартака». На год он заходил в «Зоркий», который во вторник проиграл «Амкалу». Еще был во второй команде тульского «Арсенала» и «Балашихе». Всего 36 матчей во Второй лиге.

• Полузащитнику Станиславу Манаеву 23 года, Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро (весь 2Drots стоит 150). Он, кстати, воспитывался в «Чертаново», а потом побывал во второй команде «Тосно», белгородском «Салюте» и «Динамо» СПб. До 2Drots были матчи и в Кубке России (5), и во Второй лиге (40 и 6 голов).

• Атакующему полузащитнику Борису Фартуне – 21 год. Из академии ЦСКА перебрался в дубль «Локомотива», во Второй лиге успел сыграть 8 матчей за саратовский «Сокол». А еще Борис когда-то был участником реалити «Беременна в 16».

• Полузащитник Валтер Скляр Эдамс (Эд) забил второй гол в ворота «Чертаново». Воспитанник ЦСКА, был в дубле тульского «Арсенала», но дальше не пошел.

• Вингер Владислав Коротаев к 23 годам набрал 17 игр и 3 гола во Второй лиге. В 2Drots залетел после ухода из «Форте» Таганрог.

• Нападающему Сергею Кутузову 28 лет. Всю карьеру он провел в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Внушительный список его клубов: «Титан Запад», «Титан Москва», ЦДКА (лучший бомбардир команды в прошлом году – 14 голов), КССС, «Джокер» Новосибирск. Кутуз раскрылся как бомбардир на уменьшенной площадке, где играют 8 на 8.

«Это гол из солнечного пляжного футбола». Кутуз оформил шедевр в финале Медиалиги – в стиле Бэйла-2018!

• Нападающий Алекс Стиль не только занимался футболом (в дубле «Торпедо»), но и работал продавцом в бутике Gucci. В медиафутболе он не сразу попал в 2Drots: до этого играл за клуб Даниила Чалова (старший брат Федора) «Ничего обычного» и финалиста Медиалиги Basement.

И совсем коротко про «Чертаново»: играет во Второй лиге, занимает четвертое место в своей подгруппе. В шести турах набрали три победы, ничью и два поражения. Против 2Drots играли почти основой – не было капитана команды Владимира Бартасевича и полузащитника Даниила Тюменцева.

Фото: 2drots