Казарцев поставил пенальти за фол после удара мимо ворот. Стоило ли?

Матч «Ростова» и «Оренбурга» (2:1) превратился в выставку пенальти – все голы в этой игре забили с 11-метровых. И если пенальти «Ростова» понятны и очевидны, то вот решение судьи Василия Казарцева назначить пенальти в пользу «Оренбурга» удивило многих.

Дмитрий Воробьев вышел на ворота Сергея Песьяков один на один под углом и пробил до сближения с кипером – мяч полетел сильно выше ворот, затем Песьяков зацепил форварда, тот упал и покатился по газону. Казарцев показал от ворот – но работавший на ВАР Павел Шадыханов засомневался в его решении и позвал главного арбитра к монитору.

Проверили за полторы минуты, и Казарцев назначил пенальти, который обеспечил нервную концовку для «Ростова», но на результат не повлиял.

А был ли пенальти?

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире «Матч Премьер» не согласился с решением Казарцева-Шадыханова.

«Во времена Сенникова, Рахимова, Николаева и всех других экспертов такие пенальти никогда не назначались. Это, скажем так, телевизионный пенальти. Но даже по телевизору для меня это... Формально есть контакт, но это не футбольный контакт – момент удара произведен, и на что повлияло это касание Песьякова с нападающим?

На мой взгляд, надуманный [пенальти]. Хотя формально контакт есть, но не каждый контакт – пенальти. Я тоже не понял, почему пригласили [судью] к монитору. Для меня это момент спорный. Если бы продолжили игру, как изначально сделал Василий, это было бы более справедливо по духу правил», – сказал Николаев.

Кстати, сам Песьяков и капитан «Ростова» Данил Глебов, общаясь с судьей после того, как тот изменил решение, тоже показывали на трибуну и обращали внимание судьи, что мяч уже уходил мимо ворот, и касание ни на что не повлияло. Но Казарцев на уговоры не поддался.

Важный момент – не вышел ли мяч за пределы поля до контакта Песьякова с Воробьевым? Такой повтор Казарцеву даже не показали. А мяч в момент контакта, судя по всему, поле все же не покинул.

Это важно: если фол случился после выхода мяча за пределы поля, команды должны разыграть спорный мяч. Пенальти не назначается.

В правилах футбола (документ есть на сайте РФС) такие моменты не выделяют, поэтому они находятся в серой зоне – арбитры часто игнорируют стыки в схожих эпизодах, но чисто формально Песьяков действительно нарушил правила – и рефери классифицировал его действия как безрассудный подкат (поэтому дал желтую карточку).