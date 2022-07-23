«Уфа» получит больше 250 тысяч евро за трансфер Зинченко в «Арсенал». Спасибо солидарным выплатам

Система работает.

Александр Зинченко перешел в «Арсенал» – сумма трансфера составила 35 млн евро. Приличные деньги за игрока достанутся не только «Ман Сити» – на солидарные выплаты претендует и «Уфа», за которую Зинченко выступал с 2015 по 2016 год.

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заговорил о солидарных выплатах, когда трансфер Александра еще не был подтвержден официально.

– Нам положены солидарные выплаты в случае его перехода. Сумма считается очень легко.

– Это около 300 тысяч евро?

– Думаю, да. Но я пока точно не считал.

– Чтобы получить деньги, вы должны отправить запрос в «Арсенал»?

– Официально это делается так. Сделаем запрос, если он перейдет. Нам должны будут выплатить. Но сейчас в связи с санкциями сложно будет перевести деньги. В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платят ей, а она – нам, – сказал Газизов.

Позже Газизов уточнил информацию: «Получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с РФС? Нет. Закон есть закон, компенсацию мы точно получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», – сообщил генеральный директор «Уфы».

Как считаются выплаты и сколько получит «Уфа»?

Согласно регламентам ФИФА и РФС, клуб-продавец при трансфере своего игрока в другую команду отдает до 5% суммы сделки школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет.

0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% – за каждый год в возрасте 16-23 лет.

Разумеется, если клуб-продавец владел правами на футболиста в отрезке между от 12 до 23 лет, соответствующая сумма удерживается в клубе – никому платить не надо. «Ман Сити», купивший Зинченко в возрасте 19 лет, в итоге отдаст на солидарные выплаты порядка 3%.

Зинченко подписал контракт с «Уфой» 12 февраля 2015 года (ему было 18 лет), а 4 июля 2016 года официально перешел в «Манчестер Сити». Александр провел в уфимском клубе чуть менее полутора лет. Это значит, что «Уфе» полагается 0,75% выплат от его последующих трансферов. Согласно данным Transfermarkt, «Арсенал» заплатил за переход украинца 35 млн евро – следовательно, «Уфе» достанется примерно 262,5 тысячи евро.

У солидарных выплат бюрократическая механика: родная школа Головина не могла получить деньги за трансфер в «Монако», зато «Анжи» заработал на Кокорине в «Фиорентине»

Солидарные выплаты – полезный стимул юридически чисто вести организационную деятельность.

Иначе бывают истории вроде трансфера Александра Головина в «Монако». Российским школам, воспитавшим футболиста, были выделены солидарные выплаты в размере 1,5 млн евро. 1,05 млн евро из этой суммы выплатили ЦСКА, остальные 450 тысяч поделили между МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого. Со второй школой возникли юридические проблемы.

«УОР Ленинск-Кузнецкого, которое сделало многое для развития Александра Головина, не регистрировало футболиста в качестве своего воспитанника. Поэтому учебное заведение, которое не числится в паспорте, по нормам ФИФА средства получить не может», – объяснял директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

При этом Мельников подчеркнул, что РФС все равно окажет финансовую поддержку школе из выплаченных «Монако» средств. Также часть средств должна была пойти ФК «Металлург-Кузбасс», но клуб прекратил существование.

Важно: положение о солидарных выплатах всегда действует в интересах экс-команд футболиста. Сумма полагается даже в тех случаях, когда игрок не провел за прошлую команду ни одного матча.

В июле 2021 года генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов пояснил ситуацию с выплатой за трансфер нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» – тогда махачкалинский клуб должен был получить за переход футболиста около 1800 евро.

«Ничего не поступало, мы ждем платежа. У нас какие-то проблемы с банковским счетом. Общаемся с «Фиорентиной» по поводу корректного перечисления. Что касается сроков, вопрос уже решен, тут технический вопрос по переводу средств на наш валютный счет», — сказал Агарагимов в комментарии ТАСС.

Кокорин перешел в «Анжи» в июле 2013 года и провел там чуть больше месяца без официальных матчей. В августе того же года Александр вернулся в «Динамо».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press, Panoramic/ZUMAPRESS.com