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«Статистика не лжет» – так Промес вернул 10-ку. А как играли другие спартаковцы с этим номером?

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Черенков сделал его великим.

Квинси Промес совместно с исполнителями ST и Егором Шипом записали песню о «Спартаке» – называется «Наше имя знают все», часть футболиста – на английском языке. После публикации Промес ответил на ряд вопросов от прессы.

Почему не снимались в клипе в футболке с новым номером 10?

– Я не думал об этом. Но не переживайте, мой номер вы еще увидите.

– Когда вы только получили этот номер, сказали, что «номер вернулся к тому, кто его заслуживает». Что это значит?

Это значит, что статистика не лжет.

«Десятка» вернулась к Промесу после ухода Зелимхана Бакаева в «Зенит» – тогда Квинси сказал о важности этого номера: «Для меня он многое значит. Для кого-то это просто номер, но не для меня. У меня с «десяткой» связаны яркие воспоминания и события. Считаю, номер вернулся к тому, у кого и должен быть».

Хороший повод напомнить про футболистов, которые носили спартаковскую «десятку» до Промеса – вместе с цифрами за все время в клубе (в том числе и под другими номерами) и короткими фактами. Источник статистики – сайт Transfermarkt.

Перед стартом отметим: в списке только «десятки» российского «Спартака» (с 1991-го), некоторые не провели под ней и 10 матчей.

Зелимхан Бакаев: носил 10-й номер с 2019-го по 2022-й. Общая статистика за 105 матчей – 14 голов и 29 ассистов

Бакаев попросил «десятку» после возвращения из тульского «Арсенала» – тогдашний тренер красно-белых Олег Кононов дал добро. «В моем понимании это тот футболист, который имеет свой игровой почерк. Когда он обратился ко мне с вопросом, можно ли взять «десятку», мы поговорили, и он сказал, что готов выполнять все требования», – коротко объяснил тренер.

Даже второй заход Промеса не помешал Зелимхану сохранить номер. «Бакаеву не понравилось, что у него хотели забрать десятый номер и отдать его Промесу. Зелимхан был возмущен. У него состоялся откровенный разговор с одним из сотрудников клуба. Бакаев постоял за себя», – сообщал инсайдер Сергей Егоров.

«Он два раза отказался удовлетворить просьбу клуба по возврату номера 10 Промесу. Мелочь, но, к примеру, в «ПСЖ» Неймар красивым жестом сам предложил 10-й номер Месси», – указала Зарема Салихова в колонке для Sports.ru.

Квинси Промес: с 2016-го по 2018-й, 81 гол и 41 ассист за 176 матчей

Оправдывая номер 10, Квинси сказал о статистике – за два периода (и пять лет) в «Спартаке» она у него и правда отменная. До «десятки» в «Спартаке» он носил 24-й номер, который взял и после возвращения.

Юра Мовсисян: с 2013-го по 2016-й, 27 голов и 8 ассистов за 66 матчей

Здесь цифры чуть поскромнее, но все равно неплохие. Мовсисян пришел из «Краснодара» еще в 2013-м: стал шестым армянином в истории клуба и сразу же размазал «Терек» хет-триком. Но дальше Юру достали травмы, что чуть подпортило впечатление.

Артем Дзюба: в сезоне-2012/13, 38 голов и 23 ассиста за 166 матчей

Мы привыкли видеть Артема под номером 22, но «десятка» в его карьере тоже была – как раз в «Спартаке». В том сезоне он иногда опускался чуть ниже, поэтому выбил только 4 гола – зато оформил 7 результативных передач за 32 матча.

Алекс: в 2010-м, 19 голов и 27 ассистов за 69 матчей

Бразилец ярко проявил себя в «Спартаке», но под «десяткой» провел всего несколько матчей – потом уехал в бразильский «Коринтианс» и вернулся к 12-му номеру.

Иван Саенко: с 2009-го по 2010-й, 2 гола и 4 ассиста за 39 матчей

Саенко начал в «Спартаке» под 30-м номером и только потом взял «десятку» – но ярко заиграть в родном клубе у него так и не получилось.

Роман Павлюченко: с 2003-го по 2008-й, 89 голов и 20 ассистов за 189 матчей

Павлюченко настолько шикарно освоился в «Спартаке», что оттуда уехал в «Тоттенхэм». Весь красно-белый этап Роман провел под 10-м номером.

Эдуард Цихмейструк: с 2001-го по 2002-й, 5 голов и 6 ассистов за 43 матча

До Павлюченко с великим номером играл Эдуард Цихмейструк – и тоже провел с ним всю спартаковскую карьеру.

Андрей Штолцерс: в 2000-м, 5 голов и 2 ассиста за 16 матчей 

Это бывший игрок сборной Латвии, который выступал за «Спартак» в 2000 году на правах аренды – потом его вернули в «Шахтер», а оттуда – в «Фулхэм». В Москве Штолцерс тоже носил 10-й номер.

«Попасть в «Спартак» – счастье. Сравнимо с выигрышем в лотерею. Тем обидней было, что я забивал в первых матчах, а команда проигрывала. Но то, что меня и всю команду в те тяжелые дни утешали, поддерживали гениальные артисты и космонавты, приводило в невероятный восторг. Для меня, выросшего в Советском Союзе, это было очень почетно», – делился Андрей.

Максим Бузникин: в 1998-м, 20 голов и 3 ассиста за 71 матч

Бузникин носил 10-й номер совсем мало. За ним закрепился статус «джокера» – часто забивал, выходя со скамейки.

Валерий Кечинов: с 1996-го по 1998-й, 45 голов и 10 ассистов за 157 матчей

Кечинов влюбил в себя болельщиков «Спартака» классной техникой и нестандартным мышлением на поле. Плюс был порядок с результативностью. Под «десяткой» Валерий провел аж 87 матчей.

Вадим Евсеев: в 1996-м, 5 голов и 4 ассиста за 88 матчей

Нынешний тренер «Шинника» играл под «десяткой» совсем мало – потом в «Спартаке» брал 4-й, 17-й и 14-й.

Дмитрий Аленичев: в 1995-м, 30 голов и 32 ассиста за 194 матча

Аленичев с «десяткой» тоже не ассоциируется (больше с восьмым номером), но несколько матчей с ней все-таки отыграл.

Андрей Пятницкий: в 1995-м, 30 голов и 22 ассиста за 140 матчей 

Пятницкий выделялся трудолюбием и мобильностью – при Олеге Романцеве он превратился в звезду, но уже в 30 лет, к сожалению, закончил карьеру из-за травм. «Десятку» носил тоже мало.

Николай Писарев: в 1994-м и 1995-м, 50 голов и 13 ассистов за 156 матчей 

А вот Писарев носил 10-й номер целых 36 матчей. Но шикарный мяч в падении «Леху» в ЛЧ он положил под пятым.

Андрей Тихонов: в 1994-м, 90 голов и 44 ассиста в 265 матчах

Еще одна легенда спартаковцев, которая немного играла под 10-м номером. Но Тихонов больше ассоциируется с 11-м, который взял перед сезоном-1995/96. «С ним у меня пошло. А еще мне мама рассказывала. Когда дети рождаются, то им дают бирки. Ну, чтобы не перепутать. Так вот у меня была бирка с 11-м номером. Это я уже потом узнал. Возможно, номер оказался счастливым», – объяснял сам Тихонов.

Валерий Масалитин: в 1994-м, 5 голов за 10 матчей

Масалитин пришел в «Спартак» уже под конец карьеры, но «десятку» поносить все же успел.

Игорь Ледяхов: с 1992-го по 1994-й, 23 гола и 14 ассистов за 89 матчей

Ледяхов под 10-м номером провел 75 матчей. «Когда я пришел в «Спартак» в начале девяностых, то просто взял футболку с десятым номером и надел ее. И никто меня не стал укорять. Ни партнеры, ни болельщики, что я покусился на славу Федора Черенкова», – говорил Игорь в 2009-м.

Михаил Русяев: в 1991-м, 9 голов за 54 матча

Русяев стал одним из первых русских легионеров (поиграл за ряд клубов второй Бундеслиги), но в Москве он сильно не выделялся. 10-й номер носил мало. В 2011-м он, к сожалению, скончался из-за последствий инсульта.

А кто из звезд носил спартаковскую десятку раньше?

Есть сразу несколько топ-игроков, которые носили 10-й номер в «Спартаке» еще во времена СССР. Были, например, даже Игорь Шалимов и Валерий Карпин. Но надолго они «десятку» не брали, а вот Александр Мостовой провел с ней 29 игр с 1989-го по 90-й. Всего же Царь набрал 43 гола за 131 матч в «Спартаке».

Ну и, конечно, Федор Черенков – с ним ассоциируется величие спартаковской «десятки». Черенков всю карьеру провел под этим номером – да, российский «Спартак» он тоже застал, но больше блистал именно в СССР. Федор – рекордсмен клуба по сыгранным матчам: 121 гол за 494 (!) игры. В начале 2000-х болельщики красно-белых даже требовали, чтобы этот номер остался за ним навсегда, но клуб от этого отказался.

Пока возвращение Промеса в «Спартак» – намного ниже ожиданий. Он редко идет в дриблинг и мало забивает

Фото: spartak.com/Александр Ступников ; fanat1k.ru; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Dmitry Golubovich/Global Look Press, Nataliya Kondratenko/Russian Look, Alexander Chernykh/Russian Look, Alexander Wilf/Russian Look; Gettyimages.ru/Steve Morton – EMPICS / Contributor; РИА Новости/Владимир Родионов, Юрий Сомов

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