Циннбауэр – новый главный тренер «Локо». Но это чисто бумажное назначение – объясняем

«Локомотив» представил очередного главного тренера – третьего за девять месяцев. Им стал 52-летний немец Йозеф Циннбауэр, но только формально: он пополнит идет в штаб Марвина Комппера, у которого нет лицензии PRO. У Циннбауэра такая лицензия имеется, поэтому именно он будет ходить на пресс-конференции и числиться главным в протоколах.

Спортивный директор «Локо» Томас Цорн не скрывает, что фактически в клубе ничего не изменилось: «Это назначение не отразится на работе Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии PRO. Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе».

Что известно о Циннбауэре?

Он играл за «Карлсруэ» и «Майнц» в Бундеслиге, но завершил игровую карьеру из-за травмы. В 2014-м Циннбауэр возглавил «Гамбург», однако продержался там меньше полугода. Тренера отправили в отставку, когда команда шла на 16-м месте.

За месяц до увольнения «Гамбург» влетел «Баварии» 0:8. «Никогда не забуду это поражение, – признавался Циннбауэр после матча. – Нужно извиниться перед болельщиками, принять такое очень сложно. Хорошо, что встреча завершилась не с двузначным счетом».

После такого опыта тренеру больше не доверяли в Бундеслиге. С 2015-го по 2017-й он работал в швейцарском «Санкт-Галлене», а в 2019-м и вовсе уехал в южноафриканский «Орландо Пайретс». Именно в ЮАР Циннбауэр добился главных достижений: дважды взял бронзу и выиграл Кубок Восьми (турнир, в котором участвуют восемь лучших команд лиги).

А что с лицензией у Комппера?

На прошлой неделе агент Комппера Арманд Дурн не исключал, что лицензию PRO тренер может получить до старта сезона. «Это то, на что мы надеемся. Но не знаем, получится ли все так быстро. Здесь от нас ничего не зависит, мы должны ожидать решения», – говорил Дурн.

Впрочем, Комппер руководил командой без необходимой лицензии и в конце прошлого сезона. Коротко напомним про участившиеся перестановки в «Локомотиве».

После отъезда Маркуса Гиздоля фактическим главным тренером «Локо» стал Комппер – бывший игрок «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг», который работал тренером-аналитиком в штабе Гиздоля, но не ушел вместе с ним и первым помощником Лутцем Зибрехтом. И внезапно для многих стал руководить тренировочным процессом в «Локо».

Из-за отсутствия лицензии PRO обязанности главного исполнял Дмитрий Лоськов.

Также в штаб еще со времен Юрия Семина входил Олег Пашинин, у которого тоже есть нужная лицензия. Однако месяц спустя обоих убрали из штаба, а команду формально возглавил тренер вратарей Заур Хапов.

Источник «Чемпионата» из клуба сообщал, что «из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому решили не назначать кого-то из пары Лоськов/Пашинин, а остановиться на Хапове».

У Хапова тоже нет PRO, только лицензия A – она последняя перед PRO. Однако в апреле РФС разрешил тренерам с такой лицензией замещать главного до конца сезона. Так чиновники облегчили последствия возможных потерь для клубов после того, как УЕФА и ФИФА разрешили игрокам и тренерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке до конца сезона.

Однако это исключение из правил – перед новым сезоном «Локо» нужен был тренер с лицензией PRO. И вот нашелся Циннбауэра.

Кто теперь в штабе Локо?

Главный тренер – Циннбауэр, в ассистентах – Комппер (фактически главный) и Хапов. Тренер вратарей – Саша Март, за физподготовку отвечают Сергей Алексеев и Лусио да Силва.

Кстати, а где Лоськов и Пашинин?

Оба продолжают работу в структуре клуба – Пашинин занял должность руководителя программы развития молодежного футбола, а Лоськов стал его заместителем.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Adam Pretty; РИА Новости/Алексей Филиппов