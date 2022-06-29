ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Тривела Бакаева и 2 пенальти – так «Зенит» разгромил ЦСКА. Победил всех на Кубке PARI Премьер, но не гарантировал первое место

ЦСКА ЦСКА
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Зенит Зенит
Сергей Семак Сергей Семак
Кубок PARI Премьер
Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
Алексей Сутормин Алексей Сутормин
Футбол Футбол

Любопытный регламент.

«Зенит» закончил предсезонный Кубок PARI Премьер: в двух первым матчах против «Пари НН» (привыкаем, так теперь называется «Нижний Новгород») и «Сочи» забрали победы в серии пенальти, а вот с ЦСКА обошлись безжалостно – 3:0

Первый гол случился в конце первого тайма. Клаудиньо вывел Бакаева на границу вратарской, но прострел вдоль ворот не прошел. Тогда Зелимхан подобрал мяч и тривелой откинул его к линии штрафной – там был Сутормин, который загнал в девятку.

Очень красиво.

Бакаев хорошо встраивается в «Зенит» по ходу товарищеских игр. Против «Сочи» забил гол, который во многом сам и организовал: отправил в прорыв Кузяева, а потом сам же получил мяч в штрафной и разобрался с защитниками и вратарем.

Семак его тогда похвалил: «Были моменты, свободные зоны, куда он врывался и хорошо их использовал. Всегда играет активно, с большим желанием и движением. Был одним из лучших на поле и забил прекрасный гол».

Против ЦСКА Зелимхан остался на поле до 61-й минуты. После его ухода «Зенит» сообразил еще два гола – оба с пенальти. Первый поставили за удар Большакова по голени Мостовому (Сутормин оформил дубль), второй – за фол Тарбы на Ерохине (этот реализовал Мостовой).

«Неплохая игра с точки зрения качества, движения. Большого значения результатам не стоит придавать. Каждая команда решает свои задачи на сегодняшний день. Наша игра мне сегодня понравилась и по содержанию, и по движению. Сыграли хорошую товарищескую игру», – резюме Семака по мотивам матча.

«Зенит» заканчивает выступления на Кубке PARI Премьер. До матча за Суперкубок против «Спартака» будет еще товарищеская игра против «Црвены Звезды».

Что в таблице: в теории «Зенит» еще может не выиграть кубок

«Зенит» сделал весомую заявку на первое место: петербургская команда сыграла все три матча и набрала 7 очков. Правда, у остальных клубов в активе только по одной встрече.

1. «Зенит» – 3 игры – 5:2 – 7 очков

2. «Пари НН» – 1 игра – 1:1 – 1 очко

3. «Сочи» – 1 игра – 1:1 – 1 очко

4. ЦСКА – 1 игра – 0:3 – 0 очков

Да, «Зенит» победил во всех матчах, но за победу в серии пенальти дают 2 очка, а не 3. 

С верхней строчки в таблице команду Семака еще могут потеснить «Сочи» или «Пари НН». Главный показатель при равенстве очков – разница забитых и пропущенных, а не личная встреча, так что шансы сохраняются даже при поражении «Зениту» в серии 11-метровых.

Для первого места одной из команд нужно выиграть оба оставшихся матча в основное время с общей разницей +4 (или +3, если забьют 5+ голов за две игры). Многое станет ясно уже 1 июля, когда клубы сыграют между собой.

У ЦСКА уже нет шансов на первое место – команда Федотова может набрать максимум 6 очков.

Для «Зенита» эта победа может стать первой на Кубке PARI Премьер (и всех прочих версиях турнира). Лидер по количеству титулов пока «Спартак» с тремя трофеями, еще один розыгрыш забрал «Краснодар».

Неожиданные новички «Зенита»: специфичный вингер с 3 крестами к 21 году и вратарь без опыта в бразильской Серии А

Фото: fc-zenit.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные