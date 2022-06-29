Тривела Бакаева и 2 пенальти – так «Зенит» разгромил ЦСКА. Победил всех на Кубке PARI Премьер, но не гарантировал первое место

Любопытный регламент.

«Зенит» закончил предсезонный Кубок PARI Премьер: в двух первым матчах против «Пари НН» (привыкаем, так теперь называется «Нижний Новгород») и «Сочи» забрали победы в серии пенальти, а вот с ЦСКА обошлись безжалостно – 3:0

Первый гол случился в конце первого тайма. Клаудиньо вывел Бакаева на границу вратарской, но прострел вдоль ворот не прошел. Тогда Зелимхан подобрал мяч и тривелой откинул его к линии штрафной – там был Сутормин, который загнал в девятку.

Очень красиво.

Бакаев хорошо встраивается в «Зенит» по ходу товарищеских игр. Против «Сочи» забил гол, который во многом сам и организовал: отправил в прорыв Кузяева, а потом сам же получил мяч в штрафной и разобрался с защитниками и вратарем.

Семак его тогда похвалил: «Были моменты, свободные зоны, куда он врывался и хорошо их использовал. Всегда играет активно, с большим желанием и движением. Был одним из лучших на поле и забил прекрасный гол».

Против ЦСКА Зелимхан остался на поле до 61-й минуты. После его ухода «Зенит» сообразил еще два гола – оба с пенальти. Первый поставили за удар Большакова по голени Мостовому (Сутормин оформил дубль), второй – за фол Тарбы на Ерохине (этот реализовал Мостовой).

«Неплохая игра с точки зрения качества, движения. Большого значения результатам не стоит придавать. Каждая команда решает свои задачи на сегодняшний день. Наша игра мне сегодня понравилась и по содержанию, и по движению. Сыграли хорошую товарищескую игру», – резюме Семака по мотивам матча.

«Зенит» заканчивает выступления на Кубке PARI Премьер. До матча за Суперкубок против «Спартака» будет еще товарищеская игра против «Црвены Звезды».

Что в таблице: в теории «Зенит» еще может не выиграть кубок

«Зенит» сделал весомую заявку на первое место: петербургская команда сыграла все три матча и набрала 7 очков. Правда, у остальных клубов в активе только по одной встрече.

1. «Зенит» – 3 игры – 5:2 – 7 очков

2. «Пари НН» – 1 игра – 1:1 – 1 очко

3. «Сочи» – 1 игра – 1:1 – 1 очко

4. ЦСКА – 1 игра – 0:3 – 0 очков

Да, «Зенит» победил во всех матчах, но за победу в серии пенальти дают 2 очка, а не 3.

С верхней строчки в таблице команду Семака еще могут потеснить «Сочи» или «Пари НН». Главный показатель при равенстве очков – разница забитых и пропущенных, а не личная встреча, так что шансы сохраняются даже при поражении «Зениту» в серии 11-метровых.

Для первого места одной из команд нужно выиграть оба оставшихся матча в основное время с общей разницей +4 (или +3, если забьют 5+ голов за две игры). Многое станет ясно уже 1 июля, когда клубы сыграют между собой.

У ЦСКА уже нет шансов на первое место – команда Федотова может набрать максимум 6 очков.

Для «Зенита» эта победа может стать первой на Кубке PARI Премьер (и всех прочих версиях турнира). Лидер по количеству титулов пока «Спартак» с тремя трофеями, еще один розыгрыш забрал «Краснодар».

Фото: fc-zenit.ru